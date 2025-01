Felipe Vivas diseñó el vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche

Desde hace diez años, la presentadora Cristina Pedroche se ha convertido en el centro de las miradas durante las Campanadas de Fin de Año por sus llamativos trajes y lo que representan. Para recibir al 2025, portó un "vestido joya" de más de 42 kilos que fue elaborado artesanalmente con más de 2.500 horas de trabajo a sus espaldas. Con él, la Pedroche quería alzar la voz contra la violencia en niños.

Cáceres se ha colado en este vestuario, que vieron millones de personas, gracias al diseñador cacereño Felipe Vivas, quien forma parte de la firma sevillana Vivascarrión, junto a Manuel Carrión. Para él, supone todo un orgullo representar a su tierra de esta manera.

Junto a Carrión, ha diseñado el espectacular vestido compuesto por un corsé, casquete y guardainfantes. Todo ello inspirado y conformado por normas de sombrerería, según ha indicado Vivas. Los creadores incluyeron 8.500 cristales, confeccionados por la joyera Belén Mazas, de la firma Morir de Amor, en los que estaban encapsulados gotitas de leche materna de Pedroche, ya que esa era la idea que la presentadora tenía en mente como un símbolo de protección.

El vestido fue una combinación de la idea de Cristina Pedroche, Unicef, ya que colaboró con ellos "para visibilizar la importancia de proteger a cada niño y cada niña frente a cualquier tipo de violencia, abuso y explotación", y la pretensión de Atresmedia. Según ha explicado el diseñador, la cadena quería que estuviera basado en "historicismo y moda".

Para ello, crearon un híbrido "entre la moda española de las damas de los siglos XVII y XVIII, como Las meninas o la infanta Margarita, y, por otra parte, teníamos que abrir eso y dar luz porque no va a ser todo seriedad y sobriedad en una noche de Fin de Año, por ello hicimos una especie de figura muy 'chandelier' con todos esos cristales que simboliza la esperanza", ha apuntado el creador del vestido.

No ha sido una tarea fácil conseguir este resultado, lo elaboraron entre siete personas y le dedicaron muchas horas en el taller, aunque ha asegurado que "cuando se hace algo de corazón ni siquiera cuentas las horas, son muchas, pero yo no las he contado".

En verano el diseñador Josie contactó con el cacereño y les propuso hacer el vestido. "Estoy muy limitado de tiempo porque tengo bastante trabajo en nuestro negocio, lo sopesé y le dije que no era nuestro perfil de clientas, pero es una cosa mediática y estará toda España viendo el Fin de Año, pero que merece la pena hacerlo, ha sido una sorpresa todo, muy bonito de elaborar y muy lleno de ternura, me ha gustado mucho la experiencia", ha destacado. Se pusieron manos a la obra en septiembre y se avanzó "muy rápidamente".

El resultado de ese esfuerzo fue "algo diferente a lo de otros años" y Vivas ha apuntado que cuando lo vio por primera vez a Cristina Pedroche "le chocó, es una mujer muy cercana, enseguida lo entendió, cuando el diseño se sale de lo habitual hay que explicarlo, le pareció muy bien y que estaba muy coordinado con lo que se quería transmitir".

Suscríbete para seguir leyendo