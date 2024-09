Una sinergia culinaria para deleitar los paladares de la isla

El próximo 6 de septiembre, el restaurante mexicano Coyote, en Sant Josep, será escenario de una colaboración culinaria excepcional. Los chefs Álvaro Clavijo y Mario Gracia se unen para ofrecer una experiencia gastronómica que promete deleitar y sorprender en todos los sentidos. Clavijo, reconocido en 2023 como uno de los mejores chefs del mundo al ocupar el puesto 34 en el prestigioso ranking Top100 The Best Chef, llega a la isla con una misión clara: crear junto a Gracia un menú que desafíe las expectativas de los paladares más exigentes.

Mario Gracia, chef del restaurante mexicano Coyote. | MARIO GRACIA / .

Coyote, un rincón mexicano en Ibiza fundado en 2021 por tres amigos con una pasión compartida por la cultura y la cocina de México, se ha consolidado como un referente en la isla gracias a su enfoque en la autenticidad y la innovación. Dirigido por Deborah Gallego, Coyote es un auténtico oasis verde y mexicano en el centro de Sant Josep. En su terraza hay catorce especies diferentes de cactus, lo que la convierte en el espacio con más ejemplares de este tipo de planta de la isla.

Una de las propuestas del menú del restaurante mexicano. | FOTOS: COYOTE

Mario Gracia es el chef al frente de Coyote. Destaca por su constante renovación de la carta: cada diez o quince días, Gracia sorprende a los comensales con nuevas creaciones con el objetivo de mantener viva la esencia de la cocina mexicana mientras explora nuevas fronteras.

Cóctel de Coyote. / .

Pero Coyote no es solo comida, es también una experiencia completa que incluye una cuidada selección de cócteles, tequilas y mezcales, esenciales para acompañar y realzar los sabores de la gastronomía mexicana. Este compromiso con la autenticidad y la calidad ha hecho de Coyote un lugar de culto para los amantes de la buena mesa en Ibiza.

Alta cocina colombiana

Por su parte, Álvaro Clavijo trae consigo la experiencia y el talento que lo han convertido en una figura clave de la gastronomía mundial. Desde su formación en la Escuela de Hostelería Hofmann en Barcelona y Le Cordon Bleu en París, hasta su paso por restaurantes con estrellas Michelin y su colaboración con el vanguardista Noma en Dinamarca, Clavijo ha cultivado un estilo único que combina la precisión técnica europea con la creatividad latina.

Este enfoque innovador ha sido la piedra angular de El Chato, el bistró que Clavijo dirige en Bogotá. Desde su apertura, El Chato ha sido un referente de la alta cocina colombiana por su respeto por los ingredientes locales y su capacidad para transformar cada plato en una obra de arte culinaria. Su ambiente acogedor, refleja la visión de Clavijo de un lugar donde la alta cocina se vive con calidez y cercanía.

La innovación es la protagonista de la carta de Coyote.

El éxito de El Chato no ha pasado desapercibido, y en 2024, el restaurante alcanzó el puesto 25 en The World’s 50 Best Restaurants, reafirmandose como uno de los mejores del mundo y como un embajador de la cocina colombiana a nivel global.

La fusión de las visiones culinarias de Clavijo y Gracia son sinónimo de una experiencia culinaria inolvidable. Dos chefs, dos culturas y un menú que seguramente dejará una marca en la memoria de todos aquellos que tengan la suerte de ser parte de esta celebración de la gastronomía.