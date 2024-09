Victor Villatorio, presidente de ANPE Baleares: «Queremos pluses salariales incluso más altos que los de Canarias: la vida aquí es más cara»

¿Cuál es el principal reto para el curso 2024-2025?

Poder cubrir todas las plazas para todos los alumnos empiecen con su profesor. Todas las medidas que se han tomado respecto a los pluses de insularidad, las comisiones de servicio... Tienen esa finalidad. Todo lo que estamos trabajando con este Govern, y ya propusimos al anterior, son medidas que nos permitan desarrollar una educación en igualdad con el resto de territorios. Ahora mismo el hecho de la insularidad, el problema de la carestía de la vida y la falta de vivienda supone que haya docentes infraviviendo en coches y duchándose en gimnasios. Otros problemas son el abandono escolar prematuro; los cambios normativos continuos, que generan mucha inestabilidad; el exceso de tareas burocráticas, los resultados de Baleares en el último informe PISA... Hay que recordar que la pandemia y la implantación de la LOMLE han dejado carencias en el alumnado.

¿Se ha apaciguado el malestar con la LOMLOE?

Nosotros pedimos flexibilizar la evaluación, y Conselleria lo aprobó, pero era voluntario y el profesorado, que ya había ponderado los cincuenta y pico criterios de evaluación, continuó con lo que ya tenía hecho. Al final, no ha servido de nada. Pensamos que muy pocos se han decantado por esta otra vía y el malestar creo que se ha sombreado, pero sigue estando ahí.

El plan de lengua supondrá ‘solo’ un millón de euros frente a los 20 inicialmente reservados, entiendo que lo considera una buena noticia.

Hay que tener cariño hacia las dos lenguas oficiales , pero la lengua catalana está en desuso y hay que protegerla. El plan era voluntario, lo que para nosotros es positivo. Ya advertimos que en la educación pública era difícil de implantar , no tenemos ni espacios ni recursos suficientes, y ningún centro público se ha adherido. Lo que tenemos que hacer es destinar los recursos de educación hacia aquellas prioridades y demandas que realmente preocupan al profesorado.

Empezamos el curso con las mismas aulas prefabricadas que el año pasado. Y hay un plan de infraestructuras, pero a diez años vista. ¿Qué valoración hace?

Cada año las modulares están, ya es una permanente. Es verdad que permiten no dejar a ningún alumno sin aula y que están bien acondicionadas, pero no es lo ideal. Lo ideal es que el plan de infraestructura sea ambicioso y se aplique de manera inmediata ya en los problemas urgentes. Pero somos conscientes de que un plan así no se puede hacer de la noche a la mañana. Hay que dotarlo económicamente ya de una buena cifra para crear nuevos centros y readaptar los ya existentes y hacerlo de manera con una energía sostenible, con espacios verdes y poner más árboles y menos cemento. Las temperaturas son cada vez más altas y niños y profesores lo pasan mal.

Contra el plan de lengua se conformó un frente de entidades, la Assamblea de Docents resurgió y ha habido iniciativas como La llengua no es toca, pero no ha tenido lugar ninguna gran movilización, ¿este Govern del PP ha esquivado ya esa bala?

Nosotros formamos parte de este grupo de entidades en defensa de la lengua, porque creemos que hay que protegerla al estar minorizada. Ahora, al ser voluntario el plan y sin ningún centro público adherido creo que, por el momento, este tema no tiene más trascendencia, aunque siga estando ahí y habrá que ver cómo evoluciona todo.

Que esta vez haya dinero y recursos, no como en la legislatura de recortes de Bauzá, ayuda, ¿no?

El error que se cometió en aquella legislatura es que se impuso. Y se trata de negociar, de llegar a acuerdos, de hacer las cosas con cariño y de evitar imposiciones. Tenemos que decir que esta Conselleria ha sido muy cercana a la parte social. No lo decimos solo nosotros, todos los sindicatos lo dicen, que ha cambiado el talante.

Tras empezar el curso, tocará la batalla de los presupuestos, ¿qué piden?

El Acuerdo Marco firmado con el anterior Govern suponía un incremento de 50 millones de euros, algo que ya se ha tenido en cuenta en la última partida presupuestaria. También queremos que se tenga en cuenta todo el tema de la insularidad, ahora mismo supone 18,4 millones de euros pero queremos que en el futuro también se incorpore Mallorca, donde hay 11.500 docentes que sufren la carestía de la vida y tienen dificultades parecidas a las de las otras islas. Luego también está el reto del 0-3, nosotros pedimos que sea público y que así lo asuma la Conselleria, con funcionarios, no con conciertos y demás, será otra inyección económica a tener en cuenta. Después, el plan de infraestructuras está planteado a diez años vista y con lo ambicioso que parece ser tendrá también que incrementarse presupuestariamente para mantenerlo. Con todo, esperamos unos presupuestos expansivos.

Este Govern apuesta por apoyarse en la concertada para seguir creciendo, ¿apoyan esta vía?

Nosotros no vamos contra la concertada, pero sí creemos que sí se tiene que crear una nueva plaza, que sea pública, porque la educación pública es la que garantiza la equidad y la igualdad de los ciudadanos.

Anpe tiene un defensor del profesor, el Govern ha puesto a su disposición un psicólogo y los informes hablan de un incremento notable de docentes quemados, ¿se avecina una crisis de vocaciones docentes?

Cada año, tenemos entre 60 y 96 profesores que acuden al defensor del profesor, muchos son docentes quemados con el sistema. Habría que evaluar exactamente qué es lo que ha pasado, pero la sensación del docente quemado es cada vez más habitual . El profesor al final tiene que dar cuentas a los alumnos, a los propios compañeros, al equipo directivo, a las familias... Es un estrés permanente donde su trabajo es evaluado por todo el mundo. Cada año siempre ha habido entre 300 y 700 bajas por cuestiones psicológicas, la docencia es una de las profesiones que más sufre estas bajas, sobre todo desde la pandemia y yo creo que también por los cambios normativos. Las condiciones no son fáciles y no todo el mundo está preparado para entrar cada día a una clase con 25 niños.

La etapa 0-3 entra en una nueva era, ¿van a defender a sus trabajadoras?

Ahora hay centros públicos de 0-3 de gestión municipal adjudicados a empresas, gestionados por entidades con una subvención o directamente por el ayuntamiento... Hay una gran diversidad de situaciones, hay que igualar las condiciones. Pedimos que se cubra con profesorado de Infantil y Primaria, público, de las propias listas de interinos, o bien funcionarios que puedan concursar a estas plazas.

Esta semana se han aprobado los pluses de plazas de difícil y muy difícil cobertura, ¿bastan 300 euros extra al mes para que un docente pueda pagar un alquiler en Ibiza?

Está claro que es insuficiente, pero mejora lo anterior y es una medida que llega tras cinco años de reivindicaciones de la plataforma UNISEP, en la que ANPE ha liderado este movimiento insistiendo en que los docentes somos el colectivo funcionarial más numeroso de Baleares. Somos 15.000 docentes en la escuela pública, superamos a cualquier otro sector de los servicios esenciales y se trata de dar una respuesta a los 167 docentes que hay en Formentera, a los 2.400 que hay en Ibiza, a los 1.400 que hay en Menorca y no olvidar a los 11.500 de Mallorca. Esta catalogación de plazas ya estaba aprobada, simplemente se trataba de incluir al sector docente y normativamente se ha hecho lo que era lo más ágil para empezar ya con algo en septiembre sin tener que tocar los presupuestos. ¿Que nos gustaría que fueran cantidades mayores y que se hiciera ya para todos? Sí, pero hay que hacerlo gradual, porque cada año depende de una partida presupuestaria que se tiene que aprobar. Esta es una primera medida, faltan para nosotros otras como ayudas al alquiler para docentes.

¿El Gobierno debería implicarse con este problema?

Sí, hay una parte que depende del Estado. El Congreso debe liberar los pluses de insularidad y que haya una mayor financiación hacia Balears para mejorar el plus de insularidad de todas las islas. En Canarias tienen un plus un 50% mayor que el Mallorca, y en las islas donde hay una segunda o tercera insularidad, se disparan, por eso usamos los plátanos como símbolo. El objetivo es no solo alcanzar lo que se paga en Canarias sino incluso mejorarlo: en los últimos 20 años, la carestía de la vida y de la vivienda en Balears ha superado las dificultades que tienen en Canarias, donde además disfrutan de un sistema de financiación de pagos tributarios mucho más laxo que nosotros.

UNISEP representa a distintos colectivos que van consiguiendo medidas o compromisos para afrontar el alto coste de la vida pero al final, ¿no haría falta una medida más estructural?

En UNISEP estamos los docentes (ANPE), los médicos (SIMEBAL), enfermeros (SATSE), auxiliares técnicos sanitarios (USAE), funcionarios de la administración general del estado (CSIF), polícia (JUPOL) y Guardia Civil (JUCIL), lo que consideramos trabajadores esenciales. Hemos ido peleando sector a sector, buscando un efecto dominó, reclamando poder dar unos servicios en igualdad con el resto de territorios. Y como te decía lo reclamamos también al Estado. Ya no somos las islas generadoras de riqueza de hace 25 años, que tenían una renta per cápita potente y demás, sino que ahora necesitamos ayuda.

El proceso de estabilización ha generado muchas quejas: primero por los interinos que aprovecharon el concurso de méritos para lograr plazas de especialidades de las que no sabían nada, luego porque los que aprobaron oposiciones se quedaron con peores destinos... ¿Desde Conselleria y desde los sindicatos se podrían haber hecho las cosas de otra manera?

Es un proceso que viene impuesto desde el ministerio de Educación. Nosotros hemos tenido que afrontarlo así y lo único que hemos podido trabajar es en implantar que el requisito lingüístico, y funcionó porque más del 90% de plazas han sido cubiertas con gente que ya trabajaba en Balears. Desde ANPE también pedimos responsabilidad, hasta tres veces a través de la prensa, para que la gente asumiera plazas o especialidades acordes a su titulación, formación o experiencia. Aquí el proceso ha sido brutal, con más de 2.400 plazas, mientras en otras comunidades solo han sido 200 o 300. Balears tenía una de las tasas de interinidad más altas del Estado, un 36%. Hay plazas de especialidades que no habían salido a oposición en más de diez años.

A finales de 2026 hay otra vez elecciones sindicales, ¿sueñan con un sorpasso al STEI?

Trabajamos en una línea profesional de sentido común y dando servicio a todo el profesorado que nos reclama. Nuestra afiliación está en auge y creo que esto es mérito del equipo.

ANPE ha sido presidido antes por personas vinculadas con el PP, ¿cree que se les sigue ligando a una opción de derechas?

El sindicato tiene que ser un sindicato, hay entidades que se han autovalorado como de izquierdas o progresistas, nosotros nos consideramos profesionales donde cabe todo el mundo. Tenemos afiliados de todos los colores políticos y no haremos ninguna diferencia, lo que nos une es lo profesional. Y mientras yo esté en el cargo, seguimos por aquí.

Otras fuerzas critican que los sindicatos den formación, uno de los puntos fuertes de ANPE, ¿qué responde?

La formación que ofrecemos es voluntaria y la afiliación, igual. Somos de los pocos sindicatos que no recibimos ni un euro en subvenciones ni liberados de regalo. Y no todo el mundo puede decir esto. Solo tenemos lo que nos toca por estar en educación pública, no estamos cogiendo de otros sitios y no tenemos subvenciones millonarias. Nos gestionamos con nuestros recursos.

