Todavía estás a tiempo de vivir experiencias inolvidables en el club número uno del mundo

Hï Ibiza ha consolidado su posición como el club número uno del mundo por tercer año consecutivo, según la encuesta global de DJ Mag Top 100 Clubs, y la temporada de 2024 no ha sido la excepción a este reinado. Con un cartel repleto de artistas de primer nivel y producciones innovadoras, Hï Ibiza ha ofrecido a los amantes de la música electrónica experiencias inolvidables desde abril, pero aún queda mucho por disfrutar en septiembre y octubre. La cuenta atrás ha comenzado para los últimos grandes eventos que marcarán el cierre de este verano histórico.

Desde la apertura el 27 de abril, Hï Ibiza ha visto desfilar a los nombres más grandes de la escena electrónica. Eric Prydz ha cautivado los lunes con [CELL] su concepto audiovisual futurista, mientras que Patrick Topping ha electrizado la sala Club con su visión del club del futuro. The Martinez Brothers, con su distintivo sonido house neoyorquino, han vuelto a dominar los martes, compartiendo protagonismo con Paco Osuna y su innovador concepto Now Here, que ha llevado el techno underground a nuevas alturas.

Los miércoles han sido propiedad de FISHER, cuyas enérgicas sesiones han puesto a prueba los límites del Theatre, acompañado por Vintage Culture en la sala Club, quien ha traído sus bajos potentes y su house melódico a la pista. Por su parte, los jueves han sido noches de vanguardia con Afterlife, donde Tale Of Us han transformado el club en un espectáculo inmersivo que ha trascendido la realidad.

David Guetta & MORTEN se han adueñado de los viernes con Future Rave, una mezcla de sonidos futuristas y una producción impactante, mientras que Meduza y James Hype han hecho vibrar la sala Club con su residencia Our House. Los sábados, Black Coffee ha sido el alma de la fiesta, con sus vibrantes sonidos afropolitanos y su selección de invitados especiales en el Theatre, acompañado por Damian Lazarus y su innovadora propuesta en la sala Club.

Los domingos han sido territorio de Glitterbox, una explosión de color, diversidad e inclusividad que ha hecho bailar a miles al ritmo de disco, house e himnos clásicos.

Septiemrbre y octubre en Hï Ibiza

El cierre del verano en Hï Ibiza promete ser tan emocionante como todo lo vivido hasta ahora. Septiembre y octubre estarán llenos de eventos únicos en Hï Ibiza y los amantes del techno y el house tienen mucho que esperar.

Paco Osuna se prepara para tomar el control completo del club con su residencia Now Here en dos fechas especiales: el 5 y el 19 de septiembre. En la primera entrega, Osuna compartirá el Theatre con la icónica Nicole Moudaber y un B2B entre Latmun e Iglesias, mientras que en la sala Club, el techno industrial de Sara Landry y los ritmos duros de Dexphase y Diøn harán vibrar a los asistentes. La segunda cita, el 19 de septiembre, contará con la presencia del legendario Loco Dice y un invitado especial secreto que se revelará próximamente.

Zamna Festival en Hï Ibiza

El 12 de septiembre, el prestigioso Zamna Festival regresará a Hï Ibiza tras su espectacular debut a principios de la temporada. Con actuaciones de Stephan Bodzin, Massano, y sets de Zamna Soundsystem, este evento promete ser una experiencia inolvidable que conectará a los clubbers con el espíritu místico de Tulum.

La culminación de esta temporada de Afterlife llegará el 3 de octubre con un Afterlife Day & Night Closing Party épico. Este evento especial comenzará en Ushuaïa Ibiza durante el día y continuará en Hï Ibiza por la noche, con Tale Of Us, Adriatique, Chris Avantgarde B2B Kevin de Vries, entre otros artistas destacados, ofreciendo una jornada llena de música innovadora y experiencias inmersivas.

Hï Ibiza Closing Party

Finalmente, el 12 de octubre, la legendaria Hï Ibiza Closing Party pondrá el broche de oro a la temporada con el influyente colectivo Keinemusik a la cabeza. &ME, Adam Port y Rampa se encargarán de liderar esta despedida final con una selección musical única que recorrerá las tres áreas del club: Theatre, Club Room y Wild Corner. Este evento promete ser una celebración inolvidable de todo lo que ha hecho de Hï Ibiza el club más importante del mundo. El clossing de Hï Ibiza promete ser inolvidable.

Hï Ibiza ha sido testigo de una de las temporadas más largas y exitosas de su historia, con más de 120 eventos y más de 500 artistas que han pasado por su escenario. Con su imbatible producción tecnológica, su cartel inigualable y su capacidad para ofrecer experiencias envolventes y revolucionarias, el club ha mantenido su estatus como líder mundial en la música electrónica.

Así que ¡aprovecha y prepárate para cerrar este verano épico en el club número uno del mundo!

