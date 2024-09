¿Sabes cuáles han sido las actuaciones memorables de los gigantes de la música?

El verano en Ushuaïa Ibiza ha sido una temporada de pura magia, donde la música, la energía y las emociones se han desbordado en cada rincón de su pista. Desde finales de abril, el escenario al aire libre número uno de Ibiza ha sido testigo de actuaciones memorables en las residencias semanales de gigantes de la música como Calvin Harris, David Guetta con su icónica residencia F* Me I’m Famous!**, y Martin Garrix, acompañados siempre de otras estrellas internacionales. En sus residencias, cada semana, los asistentes han podido disfrutar de producciones colosales, escenarios impresionantes y una atmósfera incomparable, donde la diversión y el hedonismo han reinado.

Dimitri Vegas & Like Mike han traído a Ibiza la esencia mágica de Tomorrowland en Bélgica.

A lo largo de estos meses, los eventos de las marcas de clubbing más esperadas han cumplido con creces las expectativas. El icónico ANTS ha mantenido sus impresionantes producciones volcánicas cada sábado, y Defected ha celebrado su 25º aniversario con una residencia inolvidable los martes. Tomorrowland presenta Dimitri Vegas & Like Mike con su explosiva energía ha triunfado los miércoles, ofreciendo una experiencia que conecta a Ibiza con la esencia mágica de Tomorrowland en Bélgica. La escenografía, sincronizada con el tema ‘LIFE’, seguirá convirtiendo hasta el 2 de octubre cada show en un viaje visual y sonoro que cautiva como ninguno a los asistentes.

Ushuaïa Ibiza ha sido una montaña rusa de emociones en su espectacular escenario al aire libre.

Por otro lado, elrow volvió a Ushuaïa Ibiza con su trilogía de espectáculos extravagantes e inmersivos, transformando las noches de julio, agosto y septiembre en un estallido de color, creatividad y diversión. Dance with the Serpent, el último de estos eventos temáticos, el 4 de septiembre, aún está por vivirse, que ofrecerá a los asistentes una oportunidad de disfrutar del caos creativo y la atmósfera inigualable de elrow.

Defected ha celebrado su 25º aniversario con una residencia inolvidable los martes.

Armin van Buuren, en septiembre

Aunque el verano empieza a dar sus últimos coletazos, aún queda mucho por disfrutar en septiembre y octubre. Armin van Buuren se adueñará de los domingos durante todo septiembre, con su esperada residencia de cinco semanas que arranca el 1 de septiembre, haciendo vibrar la isla con su característico trance. Michael Bibi, después de su regreso triunfal tras vencer al cáncer, volverá con su emotivo espectáculo ‘One Life’, el 20 de septiembre, un evento que promete ser una celebración de la vida y la música.

Las últimas fiestas de septiembre y octubre prometen cerrar la temporada con energía y espectacularidad

Clossings en Ushuaïa Ibiza

Octubre estará cargado de emociones con dos grandes cierres. El 3 de octubre, Afterlife Day & Night Closing Party ofrecerá una jornada épica de día y noche y llevará su innovadora propuesta sonora y visual a otro nivel en la gran fiesta de cierre, encabezada por Tale Of Us. Y, por supuesto, el esperado broche de oro llegará con la Closing Party de Ushuaïa Ibiza el 12 de octubre. Con ‘The Last dANTS’, ANTS se despide de la temporada con una última explosión de house y techno, sumergiendo a los asistentes en una noche inolvidable bajo las estrellas.

Este verano en Ushuaïa Ibiza ha sido una montaña rusa de emociones, y aunque el final se acerca, aún quedan momentos inolvidables por vivir. Las últimas fiestas de septiembre y octubre prometen cerrar la temporada con toda la energía y espectacularidad que han hecho de este verano uno de los más memorables hasta la fecha.

Dirección Ushuaïa Ibiza

Ctra. de Platja d'en Bossa, 10, 07817 Sant Jordi de ses Salines, Illes Balears