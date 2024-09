Las historias que esconde una coreografía de danza urbana en Ibiza

Cerca de las once de la mañana al «un y dos y tres y cuatro» del escenario que hay montado en el polideportivo de ses Païsses le sigue el movimiento de los pantalones anchos y las camisetas grandes de quienes se han desplazado hasta aquí para disfrutar y bailar en la quinta edición del festival ‘New Moves’. Son aproximadamente medio centenar de personas, la mayoría jóvenes y un reducido número de niñas que no tendrán mucho más de diez años, y que, con sus pasos, transmiten el mismo amor por el baile. Es el segundo día del festival y se imparten varias clases de danza urbana de nivel medio y avanzado.

Quinta edición del festival 'New Moves' en Sant Antoni / J.A. Riera

Las indicaciones sobre el escenario las dan, en inglés, Joseph Strawhat y Alisa Tsitseronova, dos reconocidos profesores de fama internacional. Imparten una clase de new style: «Un estilo bastante nuevo que se caracteriza por movimientos muy precisos... Que se concentra en los detalles. Quizás no es tan energético, va más de disociar diferentes partes del cuerpo y, sobre todo, de ir con la musicalidad de la canción. Trata de hacer una coreografía interpretando muy bien los sonidos de la música, y también lo que dice la canción», cuenta Carlos Hortensius, uno de los impulsores del festival que se celebra durante las fiestas de Sant Bartomeu.

Para Hortensius es «un sueño hecho realidad» que el festival celebre su quinta edición porque «ha ido creciendo año a año y cada vez se apunta más gente», indica. Además, contar con la presencia de profesionales como Strawhat y Tsitseronova «es muy heavy», opina, ya que se trata de personas a las que sigue desde que empezó a bailar: «Son mis ídolos», señala.

Vuelo a Escocia

En cuanto la pareja termine de impartir su clase tiene que irse «pitando» al aeropuerto, explica Hortensius. Ambos vuelven a Escocia, donde residen. Sin embargo, su pasión por el baile supera las prisas por coger el vuelo. Antes de despedirse, los dos profesores bajan a la pista de ses Païsses a bailar cerca de sus alumnos.

Cuando son las once de la mañana, se conceden cinco minutos de descanso. Todos los asistentes aprovechan para acercarse a alguno de los ventiladores que hay en la sala o a refrescarse con un poco de agua. Una de ellas es Joana Ribas, que lleva cuatro años participando en ‘New Moves’. Para ella, asistir a los talleres supone una oportunidad más para bailar: «Siempre he hecho baile y ahora, con los estudios, no puedo seguir todas las clases que querría», lamenta. Hasta ahora, Joana también competía, en una disciplina que está catalogada como «fusión», que suele bailar como una mezcla de estilos entre los que figura el contemporáneo. El evento organizado por Hortensius y Ana María García Canals es para Ribas una oportunidad de «aprender más», en unos horarios que puede cumplir.

Conocer a más bailarines

Además de bailar, el festival de danza urbana trae la oportunidad de conocer a gente nueva. Ribas recuerda que siempre intentaba venir acompañada a las primeras ediciones, pero en los últimos años la compañía ya no es una preocupación: «Lo que quiero es aprender y, además, en la industria del baile la gente se conoce un montón», señala, antes de explicar que sabe quiénes son la mayoría de las personas que hay hoy en la sala.

Laura, Lidia, Diana, Aída y Laia, también son fieles asistentes a estos talleres. En su caso, es la segunda edición en la que participan y, además, visitan Ibiza «específicamente para el evento». Son de Barcelona, donde bailan danza urbana, además de competir. Son amigas de Hortensius y les gusta mostrar su apoyo al festival: «Es una iniciativa muy guay y encima es un evento benéfico», apunta una de las chicas.

Además de ellas, Hortensius cuenta con otro grupo de amigas con las que compite y que vienen desde Mallorca. Tanto ellas como la gran cantidad de personas que se apuntaron a los talleres del sábado pudieron seguir la clase inclusiva de nivel inicial que impartieron los organizadores del festival. Hortensius recuerda que vino mucha gente: «El más pequeño tenía siete años y el más mayor sesenta y pico», estima. Haciendo un cálculo aproximado, el bailarín cree que han conseguido recaudar cerca de cuatro mil euros, mediante la venta de inscripciones a las clases (diez euros la del sábado y 35 la del domingo). Este importe se destinará de manera íntegra a la asociación Ibiza In, dedicada a la inclusión de personas con discapacidad, y la asociación española de Cáncer de Mama Metastásico. Por otro lado, el evento también ha recaudado alimentos para donarlos a Cáritas.

La esencia del baile urbano

Víctor Mula es el bailarín responsable de impartir la siguiente clase. En su extensa carrera (ha trabajado con Vicco, María Becerra o Nicky Nicole) esta es la primera vez que pisa Ibiza y recalca que es gracias a Hortensius y García: «No hubiera venido antes porque, por suerte o por desgracia, es muy caro quedarse aquí. Cuando [Hortensius] me dio la oportunidad, vi la opción de venir a pasar el finde», indica Mula.

Al bailarín nacional le gusta mucho la iniciativa de ‘New Moves’ y que esta siga creciendo con el paso del tiempo: «Incluso me parece más heavy que el Ayuntamiento haya puesto de su parte durante cinco años para poder llevar esto a cabo... Que en el baile siempre somos como la última mierda, mal dicho», opina sin disimulo. Además del Ayuntamiento de Sant Antoni, con el paso del tiempo, el festival ha conseguido una gran cantidad de patrocinadores que también colaboran económicamente, recuerda Hortensius.

En la hora y media aproximada con la que cuenta Mula para impartir su taller recurre a lo que para él es una costumbre: «Cuando hago workshops o clases de hora y media siempre hago foundation de hip hop», explica. La traducción de foundation es «raíces», cuenta Mula sobre unas clases que consisten en explicar «de dónde viene el estilo, cuáles son sus elementos básicos, la cultura... Porque el hip hop baile es una rama, pero hay toda una cultura detrás».

A Mula le gusta más impartir este tipo de clases que las que son sólo de coreografía. Por este motivo, para él el tiempo del que dispone este domingo es «perfecto», porque podrá impulsar un poco de ambas.

Para calentar un poco, Mula empieza su clase con estiramientos y movimientos básicos del hip hop como lo son el ‘bounce’ (arriba abajo) y el ‘rocking’ (atrás adelante). A pocos minutos de que den las doce, el profesor baja a la pista para enfrentar a los asistentes en dos grupos: «Esto es una batalla de baile», anuncia.

Siguiendo su clase y la batalla también están los profesores Carla Caballero y Brian García. Ella viene de Madrid y él, desde Barcelona. Ambos consideran el evento una oportunidad muy «especial». García es el encargado de impartir la siguiente clase, mientras que Caballero tuvo la oportunidad de hacerlo ayer por la tarde, con una mezcla de new style suave: «La gente se metió mucho en la clase... Y fue muy especial ver mi creación en cada uno, y que cada uno contara su propia historia con ella», recuerda.

