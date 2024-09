La vida clandestina del ‘Doctor Muerte’ en la Ibiza de los años 80

Tal vez pueda parecer sencillo pasar desapercibido en Eivissa. No debe ser difícil camuflarse entre la belleza de sus espacios naturales, el amplio abanico de fiestas y la gran cantidad de personas que la visitan en verano. Puede que eso fuera lo que pensaron varios de los peligrosos delincuentes que se han detenido en la isla a lo largo del tiempo. Puede que también lo pensara Aribert Heim, un criminal nazi, mundialmente perseguido, conocido como ‘Doctor Muerte’. Hay más dudas que certezas sobre su paso por tierras ibicencas, pero el periodista y escritor José Vicente Serradilla conoce la verdad de cerca. Su experiencia es la que ahora narra en la novela ‘Doctor Muerte. La sombra de un nazi en Ibiza’ (Melqart Editorial), que presenta el próximo sábado 7 de septiembre, a las 20 horas, en la sociedad cultural Ebusus, en Vila. Un acto en el que le acompañarán su editor, Ramon Mayol, y el maestro y escritor Óscar Figueruelo.

La vida clandestina del ‘Doctor Muerte’ en la Eivissa de los años 80

Serradilla conoció a Heim de casualidad en una galería de Ibiza en los años 80. Como cuenta en el libro, sin él saber quien era, entabló una "amistad relativa" con Heim porque poseía una pinacoteca en una "mansión" que tenía en Sant Josep y quería que Serradilla, como crítico de arte, la valorase.

Coincidieron en varias ocasiones durante un mes hasta que Heim descubrió la profesión real de Serradilla: "Cuando se enteró de que era periodista me anuló totalmente y a los dos días desapareció de la isla".

La autoridad del miedo

Desde entonces, el también escritor ha "rebuscado e investigado por todas partes" para conocer el siguiente paradero del criminal y su desenlace, pero no ha dado con noticias de su fallecimiento. Sin embargo, por el año en el que Heim nació (1914), es muy probable que ya no forme parte del mundo de los vivos.

Serradilla ha ocultado durante aproximadamente 40 años esta vivencia: "Al conocer a este hombre e investigar su vida descubrí una realidad que al principio procuré ocultar, por el riesgo que eso podía entrañar para la gente de mi entorno y para mí mismo", recuerda. Sabía que Heim fue médico en el campo de concentración de Mauthausen, en Austria, y que estaba acusado por torturar y matar a sus reclusos.

El miedo y el terror que nace en una situación como la que Serradilla vivió acompañado de un amigo fotógrafo refleja aquello que "muchas veces acecha a los periodistas...", indica antes de continuar: "Lo vemos a diario en la prensa y a mí me pasaba. Pero me parecía que ante la memoria, la justicia y la huida del pasado, que llevan emparejadas estas ansias de libertad y de paz que deseamos, no se puede permitir que personajes como estos vuelvan a resurgir", explica el autor, sobre el porqué de publicar la novela ahora.

La novela entrelaza ficción con hechos históricos y en ella, además de documentar la presencia de Heim en Ibiza, Serradilla ha querido "explorar las cicatrices que la historia deja en las personas y en los lugares", apunta. A él, como autor, le impulsa "la necesidad de entender cómo el pasado sigue influyendo en nuestro presente y cómo el conocimiento de la historia puede ser una herramienta poderosa contra la repetición de errores tan atroces".

Que no se repita

Por este motivo, la parte histórica del libro cuenta las crueldades que cometió el ‘Doctor Muerte’. Además, como detalla el autor, la representación de Heim en el libro "es la de un hombre en constante huida, no sólo de la justicia, sino también de su conciencia y de los fantasmas de sus víctimas". Por otro lado, su presencia "idílica" en Ibiza es un contraste que a Serradilla le perturba: "Por el paisaje Mediterráneo y su retrato, como un criminal nazi y como un hombre que a pesar de todos sus esfuerzos no puede escapar de su pasado". Este es para Serradilla el tema central de su novela: "Heim representa a muchos de los criminales de guerra nazis que tras la Segunda Guerra Mundial trataron de borrar su rastro y empezar una vida nueva... Pero, en sí, la historia les condena a ellos mismos".

En el transcurso de la novela, se describe la Ibiza de los años 80, que para el autor también desempeña un papel importante: "Que no creamos que todo era fiesta, gloria, luz y alegría... Entre el trigo también está la cizaña", profesa Serradilla.

Suscríbete para seguir leyendo