La canaria que hace bailar a Ibiza

«Soy una persona que me gusta estar ampliando mis conocimientos y horizontes… Entonces ¿por qué llegué yo a Ibiza? Pues fue a raíz de una llamada en la que me ofrecían un trabajo como bailarina profesional en Ushuaïa y, dado que soy un culo inquieto, me bastó solo eso para coger una maleta de 23 kilos y llegar allí con todas las ganas de comerme el mundo pero, eso sí, sin casa y con cero contactos», recuerda la grancanaria Sara Hernández Jutglar sobre sus inicios profesionales en la isla pitiusa. Aquí comenzó a trabajar hace casi una década como una bailarina más en los espectáculos de las mejores discotecas y salas de la isla, en un camino que la ha llevado a convertirse en la coreógrafa y directora artística de salas como Ushuaïa, además de entablar gran amistad con artistas de la talla de los djs internacionales Black Coffee o David Guetta, entre otros.

En la lista de profesionales con quienes Hernández Jutglar ha colaborado a lo largo de esta década figuran, asimismo, Martínez Brothers, Calvin Harris, Gordo, Jaime Jones, Dimitri Vegas & Like Mike, Swedish House Mafia, Camelphat, Marco Carona, Andrea Oliva, Steve Aoki, Lost Frencuencies, Tïesto, Luciano, Solomun, Avicii, Armin Van Buuren, Martin Garrix o Pablo Fierro.

Una larga trayectoria

«Finalmente fue todo un éxito», admite la joven que no duda en reconocer que encontró «mi hueco, llenando mi currículum de exitosos trabajos en los mejores clubs del mundo como Ushuaïa, Hï, Pacha, Space, Blue Marlin... aportando mi trabajo desarrollando bailes y coreografías para sus espectáculos».

Dice que el mundialmente archifamoso David Guetta «es una persona muy auténtica, cercana... Siempre tiene una sonrisa y palabras de agradecimiento hacía nosotras. Son ya muchos años de trabajo junto a él, de hecho es con quien he trabajado en más ocasiones; es súper amable y colaborador con todas las personas que componen su equipo».

«Pasas muchos veranos e incluso años enteros con varios artistas de su talla», describe, «y ya los ves como parte de tu familia. Se crea un trato más cercano con ellos compartiendo escenarios, eventos, países… En general», describe Hernández Jutglar, «valoran mucho nuestro trabajo; son realmente unos chicos increíbles».

Nacida en la localidad moganera de Arguineguín, Sara Hernández se inició de niña «en ballet clásico combinándolo con la gimnasia rítmica cuando tenía cinco años. Todo empezó en la escula municipal de arte de Arguineguín», rememora, «y a partir de ahí me adentré en el mundo de la danza contemporánea y el jazz formándome en diferentes academias y escuelas grancanarias muy reconocidas como el Centro Insular de Danza María Eulate, Estudio de Danza Ballet Maspalomas, Escuela de Danza Clásica Carmen Cabrera o la Escuela de Circo y Artes Escénicas de Canarias. Así hasta los 16 años de edad cuando me ofrecieron mi primer trabajo como bailarina profesional».

Cuenta que, dado a ser entonces menor de edad, «mi madre tuvo que firmar montón de autorizaciones para poder entrar en la compañía y, después, formar parte del elenco de artistas de otros grupos profesionales hasta cumplir mis 18 años».

No oculta Sara Hernández que «a partir de ahí he tenido una larga y sacrificada vida laboral como bailarina profesional». Añade en ese sentido que «obviamente hay muchísimo trabajo detrás de una producción artística de la talla de estos artistas con los que trabajo».

Exigencia y trabajo

«Siempre tienes que estar muy pendiente al cuidado de tu cuerpo porque, claramente, vives de tu imagen pero no me refiero solo a la parte estética sino que necesitas contar con un fondo físico y un nivel de resistencia bastante alto para poder aguantar varias horas bailando y haciendo cada coreografía con la energía que se necesita y la técnica que se requiere», dice sobre la exigencia de su profesión.

«Para una bailarina profesional es indispensable comer sano y llevar una rutina de ejercicios y gimnasio diario aparte del ejercicio que ya te da el propio trabajo. También es súper importante», prosigue Hernández Jutglar explicando sobre su profesión, «que nuestro cuerpo y mente descansen. Nosotras no solo trabajamos con nuestro físico; cada actuación exige una concentración igual de activa que la del cuerpo porque hablamos de que cada número musical obliga a cumplir con unas cuentas músicales para que todas las bailarinas vayamos sincronizadas con la música en cada movimiento; si una o uno falla, ya nos jodimos», argumenta la canariona entre risas.

«En resumidas cuentas, cuerpo y mente van de la mano en esta profesión», apostilla. «Ibiza tiene las dos caras», explica Sara Hernández cuando se le pregunta si es sencillo en la isla llevar esa vida sana y cumplir con la exigencia física que requiere su profesión. «Aquí está esa parte de ocio y fiesta interminable pero también existe ese otro lado maravilloso, que a mí es lo que más me gusta disfrutar en mis ratos libre… De verdad que, como le decía antes, es una isla mágica que te acaba enamorando», confiesa.