La Fiscalía investiga un caso de acoso en un barco del CSIC, con otro pendiente de juicio

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la institución pública investigadora de referencia en España, tiene desde el pasado abril un nuevo protocolo contra el acoso sexual. El anterior, pese a que solo tenía cuatro años de antigüedad, quedó en evidencia por su ineficacia, como constató casi por unanimidad –a excepción del grupo parlamentario de Vox– el Pleno del Congreso de los Diputados. Los casos de acoso y abuso en el CSIC irrumpieron en la Cámara como consecuencia de la desaparición, el pasado septiembre, de la tripulante del oceanográfico 'García del Cid' Mari Carmen Fernández (Cangas, 1980), que había denunciado una agresión a bordo en 2019 y que acababa de reincorporarse tras una prolongada baja médica. Como ha incidido la familia, y desveló Faro de Vigo, la tripulante había solicitado, sin éxito, un cambio de buque, petición no atendida por el CSIC, que se ampararía en que esta opción no estaba recogida en el convenio. Pero, casi un año después de este caso, afloran ahora dos procedimientos más en barcos de la institución, como han confirmado fuentes sindicales: uno está en manos de Fiscalía y otro pendiente de juicio.

Los dos casos conciernen a sendos capitanes de barcos, que no aparecerán mencionados en esta información en salvaguarda de las denunciantes. El CSIC gestiona directamente el 'Sarmiento de Gamboa', 'Mytilus' y el 'García del Cid'; a través del Instituto Español de Oceanografía (IEO) hace lo propio con el 'Ángeles Alvariño', 'Ramón Margalef', 'Francisco de Paula Navarro', 'José María Navaz' y el 'Lura'. Incorporará el 'Odón de Buen' el próximo mes de octubre. En el primero de los casos denunciados de acoso sexual a bordo, el máximo responsable del buque (y acusado) estuvo a punto de iniciar una campaña de investigación la pasada primavera pese a estar ya en espera de sentarse en el banquillo, como han constatado las mismas fuentes. El segundo es el que está bajo investigación del Ministerio Fiscal.

Entre 2019 y 2023 se formularon 12 denuncias por acoso o abuso sexual en toda la institución, como apuntó la entidad que preside Eloísa del Pino en una respuesta a la Cámara baja. Según el informe 'Evaluación del Plan de Igualdad', emitido en 2022 –último disponible–, fueron 49 los trabajadores del CSIC que asistieron al curso de 'Prevención del acoso sexual y por razón de sexo': la mayoría (35) fueron mujeres; la plantilla de la organización ronda los 15.000 efectivos. Para el 'Plan de Formación de 2022', el curso de cuatro horas de 'Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Habilidades de mediación y gestión de conflictos' fue anulado por “falta de disponibilidad del profesorado”.

El desguace... y la comida

El oceanográfico 'García del Cid', de 37,2 metros de eslora y en servicio desde 1979, lleva amarrado en las instalaciones de DDR Vessels, en Gijón, desde el 24 de abril. Es un astillero especializado en desguaces. Pero el CSIC no ha lanzado todavía ninguna licitación pública que habilite estos trabajos, ni tampoco lo ha hecho para un servicio de varada o amarre prolongado en unas instalaciones privadas. A preguntas de Faro de Vigo, fuentes de la entidad han asegurado que la decisión de achatarrar el buque, no comunicada oficialmente, se adoptó “en julio de 2023”. Esto es, dos meses antes de la desaparición de Carmen Fernández. No obstante, el CSIC ya había contratado el aprovisionamiento de lubricantes y víveres para este barco, tanto para 2023 como para 2024, en sendas licitaciones públicas. La primera llevaba por objeto el “suministro periódico de los lubricantes marinos necesarios para el aprovisionamiento de los buques de investigación oceanográfica y grandes equipos de investigación marina”, y fue publicada en el portal de contratación del Gobierno en el mes de abril. La segunda era para el “suministro periódico de víveres para el desarrollo de campañas en los buques oceanográficos para el periodo 2023-2024”, con un lote específico (el número 3) para el 'García del Cid'. El presupuesto sin IVA ascendía a 119.933,14 euros; para el 'Francisco de Paula Navarro', que no ha sido enviado a desguace, el presupuesto era de 149.916,15 euros. En ningún punto de ambos concursos se hace referencia a que el barco no precisará ni lubricantes ni víveres a partir del 24 de abril de 2024.

Las 11 personas que permanecían adscritas a la tripulación de este buque de investigación serán sometidas a un inédito ERE de extinción dentro de la Administración General del Estado (AGE). “Todo esto nos hace sospechar que el CSIC está ocultando la verdadera razón para despedir a estos trabajadores”, censuraron los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y CIG.

Víveres y lubricantes para los ejercicios 2023 y 2024. En ningún procedimiento se advirtió la decisión de desguazarlo. / FDV

