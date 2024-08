14 chefs con estrella Michelín cocinarán contra el cáncer

Ayer se celebró en el restaurante STK Ibiza la rueda de prensa para presentar la tercera edición del evento solidario Estrellas contra el Cáncer. Esta iniciativa, creada por Nuria Moreno y Oscar Molina a favor de Aspanob, combina la alta gastronomía con la solidaridad en una noche que los organizadores aseguran que será «inolvidable».

El evento se llevará a cabo el próximo 5 de octubre en el restaurante STK a las 20.30 horas por el precio de 150euros el comensal. Además, en la velada habrá diferentes sorpresas, entre ellas el sorteo de dos tarjetas de Iberia cards con avios para poder viajar hasta Nueva York.

Estrellas contra el Cáncer reunirá a 14 chefs galardonados con estrellas Michelin, quienes colaborarán de forma altruista para ofrecer sus exquisitas creaciones a los asistentes. Este evento no solo promete ser una experiencia culinaria de primer nivel, sino también una oportunidad para contribuir a una causa noble. Los participantes podrán disfrutar de una velada de lujo, rodeados de lo mejor de la gastronomía nacional, mientras apoyan a una buena causa.

Nuria Moreno expresó su agradecimiento a todos los patrocinadores por su inestimable colaboración en esta causa, destacando que sin su apoyo, la realización de este evento no sería posible. Entre los patrocinadores mencionados se encuentran STK, el grupo O Beach, Iberia, Iberia Express, Iberia Cards, Iberia Regional AirNostrum, Mondrian, NM Events in Ibiza, Eating in Ibiza, Balfegó, Gasifred, Hipermenaje, Class Rent a Car Ibiza, Ibiza Gran Hotel, Exclusivas Miró e Ibiza Luxury Destination.

Por su parte, Óscar Molina agradeció profundamente la solidaridad y generosidad de los chefs participantes, quienes colaboran de manera altruista. Destacó a algunos que han estado presentes desde la primera edición, como Paco Roncero (Restaurante Casino de Madrid), Óscar García (Restaurante Baluerte), Víctor Martín (Restaurante Trigo), Rafa Soler (Restaurante Audrey’s en Calpe), Luis Veira (Restaurante Árboré de Veira), Ignacio Echapresto (Restaurante Venta Moncalvillo), Andreu Genestra (Restaurante Andreu Genestra) y Álvaro Garrido (Restaurante Mina). También hizo mención especial a los nuevos chefs que se suman este año, como Iván Cerdeño (Restaurante Iván Cerdeño), Cristóbal Muñoz (Restaurante Ambivium), Sergio Manzano (Restaurante A’ Barra), Carlos Maldonado (Restaurante Raíces) y Pepe Rodríguez (Restaurante Bohío).