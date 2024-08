Premio a los ganadores del concurso infantil de dibujo sobre reciclaje

Las concejalías de Medio Ambiente y de Juventud del Ayuntamiento de Sant Antoni han acogido el acto de entrega de los premios de la tercera edición del concurso de dibujo sobre reciclaje ‘Reduïm, reutilitzem i reciclem vidre!’. Esta actividad ha contado con la participación de 166 alumnos de las escuelas de verano municipales impartidas en los centros educativos CEIP Cervantes, Can Bonet y CEIP Sant Rafel con niños de 3 a 11 años, y en el Espai Jove de Sant Antoni con alumnos de 12 a 15 años.

Foto con un grupo de ganadoras que muestran sus dibujos. / ASA

El concurso se ha dividido en tres categorías, entre los más pequeños de 3 a 6 años, los alumnos Lola Torres Gómez (CEIP Cervantes), Kenya María Lucena (CEIP Sant Rafel) y Sira Fénix Marín (CEIP Sant Rafel) se han hecho con el primer, segundo y tercer premio respectivamente. En la categoría de 7 a 10 años los premiados han sido en primer lugar Juan Francisco Borras García (Can Bonet), en segundo lugar Lucía Martínez Ruiz (Can Bonet) y en tercer lugar Aroa Guerrero Pantoja (CEIP Cervantes). Por último, en la cateogría de 11 a 14 años los ganadores del primer, segundo y tercer premio han resultado ser para María Prats Tur (CEIP Sant Rafel), Carla Rebollo (Espai Jove) y Lucía Arellano (Can Bonet).

Los dibujos de los concursantes han sido muy diversos, con ilustaciones concienciadoras y representativas del medioambiente. Se destaca la aparición del contenedor de reciclaje de vidrio y del planeta Tierra con el característico color verde. De la misma forma, han ilustrado los diferentes envases que se pueden reciclar y aquellos que pueden surgir del reciclaje o reutilización. También han apostado por incluir mensajes en sus dibujos como ‘Si amas la Tierra recicla y conserva’, ‘Recicla vidrio, cuida el planeta’ o’Dale una segunda vida al vídrio’.

Esta convocatoria se enmarca en la campaña Movimiento Banderas Verdes, que Sant Antoni de Portmany ganó en 2021, 2022 y 2023, siendo un ejemplo de sostenibilidad y reciclaje.

La concejala de Medio Ambiente, Pepita Torres, y el conejal de Juventud, Jorge Nacher, han hecho entrega de los premios a los ganadores.