Laia Aguilar, escritora: «‘Tots aquells mars’ muestra el poder reparador que tienen las historias»

Tiene claro la escritora Laia Aguilar que el «culpable» de que haya firmado su nueva novela, ‘Tots aquells mars’, que llegó ayer a las librerías, fue el enamoramiento que sintió por un libro de fábulas y leyendas sobre la isla de Formentera que cayó en sus manos hace unos años. Este libro y un curso que hizo en la sala Beckett (en Barcelona) sobre creatividad en la dramaturgia acabaron de llevarla ante el ordenador para armar una historia, publicada por Columna en catalán y Destino en castellano, protagonizada por tres mujeres de una misma familia.

Ejemplares de la novela, en la librería Sa Cultural de Eivissa. | SA CULTURAL

La abuela Matilde, la hija Helena y la nieta Greta están todas ellas marcadas por la desaparición de Julieta, la hermana de Greta, cuando contaba con siete años, cuatro menos que esta última, su hermana mayor. «En un primer momento no sabía muy bien qué pasaría en la novela, pero me dejé llevar, creé unas imágenes, después de que en ese curso de la Beckett pusiera en una caja una llave, un coral, una posidonia disecada y libros sobre leyendas de Formentera. En mi estudio, preparé un mundo de recortes de fotografías de cuando yo era pequeña y me dejé llevar por todo este imaginario», confiesa en un encuentro con periodistas.

Menos razón y más corazón

Se dijo a sí misma que, a diferencia de lo ocurrido con anteriores obras suyas como ‘Les altres mares’, ‘Pluja d’estels’ (con la que ganó el Josep Pla) o ‘Wolfgang (extraordinari)’ (Premio Carlemany en 2016), debía dejar de lado las «racionalidades, ir a dónde me llevara el corazón». A su juicio, su nuevo título trata sobre la pérdida, la culpa y, sobre todo, del «poder reparador que tienen las historias, no sólo las que nos cuentan cuando somos pequeños, sino el relato que nos vamos haciendo sobre la propia vida».

Citando a Gabriel García Márquez, asevera que «la vida no es la que uno ha vivido, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para explicarla». Defiende Aguilar que, depende del relato que cada uno haga de su peripecia vital: «Nos podemos salvar o condenar».

En la novela, muestra a tres mujeres de una misma familia, aunque muy diferentes entre sí, con relaciones complicadas entre ellas. Greta, a sus 35 años de edad, sin olvidar ningún día de su vida la desaparición de su hermana pequeña, a pie de playa un verano de la infancia, regresa a Formentera para cuidar de la abuela Matilde, el verdadero pilar de la familia. Una mujer que cree y habla con los muertos, la «depositaria de la sabiduría familiar». En cambio, con su madre, Helena, que no ha podido digerir lo que ocurrió con su otra hija Julieta, la relación es distante y conflictiva, como quedará de manifiesto tras el reencuentro.

Formentera como personaje

Otro personaje de la obra es la misma isla de Formentera, con sus playas de aguas turquesas, sus cuevas y, sobre todo, sus leyendas de sirenas o las que tienen que ver con el Rey Sigur, un vikingo, del que se cuenta que llegó allí en 1108 y quemó una cueva porque en su interior había unos piratas que, se decía, custodiaban un tesoro que el escandinavo quería para sí.

En este punto, la autora barcelonesa insiste en que las historias ayudan a «entender la vida, a entendernos a nosotros mismos, a interpretar nuestro pasado». Como otras obras suyas ‘Tots aquells mars’ es una novela de personajes y, en este caso, la pregunta que vehicula toda la historia es: «¿qué ocurrió muchos años atrás, cerca del mar, y qué implicación tuvo Greta?».

Sin embargo, advierte Aguilar que, aunque hay situaciones de dureza en la obra, también el lector encontrará luminosidad. «Me doy cuenta de que en todas mis historias hay una parte dura, pero también un componente de luz y una vertiente de esperanza, de cierta redención, que creo tiene que ver con mi manera de ser», apunta.

Respecto a nuevos proyectos, la escritora no esconde que ha empezado a trabajar en una nueva novela, pero todavía no tiene muy claro si será para un lector más juvenil o para adultos, aunque destaca que es de las autoras que defiende que hay títulos que son para lectores de todas las edades.