«No tenemos mono de tocar con Statuas d Sal, tenemos gorila»

Siete años después Statuas d Sal vuelve a los escenarios, aunque vaya a ser solo por un día. ¿Por qué ahora?

La verdad es que era una idea que teníamos en mente desde hace un tiempo. El año pasado quisimos hacer un concierto para conmemorar el décimo aniversario de la disolución de la banda pero no fue posible por distintos motivos. También se intentó el pasado mes de marzo, pero no se llegó a un acuerdo. Sin embargo, la propuesta para actuar en el Estiu Jove sí que nos ha cuadrado a todos.

¿Han comenzado a ensayar? ¿Cuáles son las sensaciones a 11 días del concierto?

Llevamos varios días ensayando. Creo que está yendo bastante bien, aunque aún hay varios aspectos por pulir, pero eso también nos ocurría cuando estábamos en activo. Además, en mi caso, me veo un poquito oxidado, a causa de mi inactividad en el ámbito musical, pero creo que saldrá todo bien.

¿Tienen decidido el ‘setlist’ del concierto?

En total tocaremos 18 canciones en un concierto que durará aproximadamente hora y media, aunque aún no puedo revelar los títulos de los singles. No me dejan decirlo mis compañeros. Sin embargo, puedo asegurar que ya tenemos decidida la lista y que estarán nuestros temas más emblemáticos. Además, haremos un repaso por toda nuestra discografía, a modo de recopilación de nuestra trayectoria conjunta. De hecho, tocaremos al menos cuatro canciones de cada uno de nuestros álbumes.

¿Había mono por volver a tocar con Statuas d Sal?

No tenemos mono, tenemos gorila. Al final, Statuas d Sal ha sido una parte muy extensa de nuestras vidas y que además, marcó nuestra juventud. Retomar conjuntamente la vuelta a los escenarios, aunque sea solo por un día, supone una gran emoción tanto para mis compañeros como para mí, ya que nos vienen muy buenos recuerdos a la mente.

Hay mucha gente hablando sobre el concierto de Statuas d Sal. ¿Se siente presión ante la buena acogida que está teniendo entre el público?

A estas alturas de la vida ya no sentimos presión por actuar, eso solo nos ocurría en los primeros conciertos. Eso sí, pienso que tenemos mucha responsabilidad. Responsabilidad por estar a la altura de la expectativas del público. La banda tiene mucho ánimo, fuerzas y motivación para intentar hacerlo lo mejor posible. Además, nos sorprende mucho que sigamos tan vivos en la memoria de gran parte de la sociedad ibicenca, a pesar de separarnos hace once años. Eso nos llena de orgullo.

¿Cómo se siente al volver a actuar por primera vez tras la disolución del grupo en el mismo recinto en el que se hizo el concierto de despedida?

La verdad es que es pura casualidad, ya que no estaba para nada planeado y podría haber sido en cualquier otro lado. El primer concierto eventual fue en el marco de un festival, a diferencia de ahora, en el que no compartimos escenarios con otros artistas. Reconozco que es muy emocionante volver por primera vez después de más de una década al mismo sitio -Recinto Ferial- en el que dijimos adiós a los fans. Es un extra de motivación para todos nosotros, pero no sé si vendrá tanta gente como ese día en el que había más de 5.000 personas, si no me falla la memoria.

¿Consideran factible repetir el éxito del concierto de despedida?

El público ibicenco es muy imprevisible y la verdad es que es muy difícil hacer pronósticos. Yo creo que vendrá bastante gente a vernos, pero no me atrevo a decir una cifra. Pero nunca se sabe y menos en esta isla. Me recuerdo que hace unos años vino una estrella del rock internacional a la isla como Sting -ex vocalista del grupo The Police- y vinieron unas 6.000 personas. En esta isla es muy fácil llevarse una sorpresa desagradable y pinchar estrepitosamente, pero creo que no va a ser nuestro caso el próximo 7 de septiembre.

¿Cómo ha sido la vida musical desde la separación de Statuas d Sal?

He estado junto a Joan Barbé -guitarrista y bajista de Statuas de Sal- al frente de Ressonadors, un proyecto musical que también ha tenido muy buena acogida en la isla. Habrá que ir pensando a hacer más cosas, ya que de momento nos están saliendo bastante bien todos los proyectos.

¿Hay sentimientos contrapuestos al tocar en Ressonadors y Statuas de Sal?

El sentimiento es bastante parecido. A pesar de que Ressonadors y Statuas de Sal son dos proyectos distintos, ya que en el primero se rescata la música popular de Ibiza y en el segundo, es hacer principalmente rock, no hay grandes diferencias entre tocar en un sitio u otro. Tanto en un grupo como en el otro, cuando sales al escenario ves muchas caras conocidas, ya que Ibiza no deja de ser una especie de pueblo pequeñito, en el buen sentido de la palabra. Además, persigues cumplir el mismo objetivo, que es tratar de hacer disfrutar lo máximo posible al público. Lo que a uno realmente le llena es ver cómo la gente está entregado a tu música y disfruta con tu espectáculo. Recuerdo que al principio nos costaba bastante, pero con el tiempo lo conseguimos.

¿Qué acogida cree que puede tener entre el público el listado de canciones del concierto?

Esperamos y creemos que muy bueno, aunque somos conscientes de que al final hay gustos de todos los colores. Por ejemplo, normalmente la gente de mi quinta prefiere los primeros discos. Además, siempre hay algún fan que te recuerda que no has tocado una canción determinada, pero no hay tiempo a interpretar todo nuestro repertorio. Eso sí, con el tiempo uno va haciendo una criba y se va percatando de cuáles son aquellos temas que generalmente tienen una mayor aceptación entre el público. También influye en la elección, aquellas canciones que nos gustan más a los miembros del grupo.

Ha habido una experimentación de estilos musicales durante la extensa trayectoria de Statuas d Sal. ¿Qué género va a predominar en el concierto?

Al ser una mezcla de toda nuestra discografía, hay un poco de todo. Hay muchos temas que se pueden encasillar tranquilamente en el estilo pop, aunque pienso que habrá mucho más rock en el concierto. Será un concierto más rockero que popero. Y es que, se quiera o no, al final la cabra tira al monte.

En el anuncio se recuerda que es una reunión puntual. ¿Hay alguna posibilidad de que haya un cambio de opinión?

Desde que nos separemos nunca hemos tenido la intención de volver a juntarnos para publicar un nuevo disco con material fresco. Aunque tampoco haría falta, ya que lo podríamos hacer solo reuniendo material inédito acumulado durante tantos años de carrera musical. Quizás un día nos dé un ataque de locura a alguno de nosotros y nos animemos, pero seguiría siendo en condición de banda en inactivo, ya que no haríamos conciertos de manera regular. Cada uno tiene sus proyectos y está siguiendo su camino.

¿Puede ser el último concierto de Statuas d Sal?

La idea es que así sea, aunque no descartamos que pueda haber otro dentro de un tiempo. Si se dan las condiciones idóneas, en la que toquemos en un buen recinto y en el que la gente pueda venir con entrada gratis, que es como casi siempre ha ocurrido en nuestros shows, pues no lo descartamos. El principal motivo de nuestros retornos puntuales es que la gente nos lo pide frecuentemenete y queremos darles esa oportunidad. Para ello, debe acompañarnos la salud, ya que ya vamos teniendo una edad.

¿Está prevista alguna sorpresa?

Sí. En principio va a tocar con nosotros un exintegrante de la banda de hace mucho tiempo, aunque tengo prohibidísimo -entre risas- decir quién es. No me dejan mis compañeros, que luego dicen que soy un bocazas.

¿Cuál es una de las motivaciones para actuar?

Al margen de ser algo que ya teníamos en mente, ha influido en el cómo se ha organizado. Obviamente somos artistas y cobramos por lo que hacemos, pero nos ha gustado mucho que las entradas sean gratis para el público. Es algo que siempre, a excepción de momentos puntuales, ha estado ligado a nuestras actuaciones y pensamos que es muy útil para que pueda venir más gente de la isla.

Suscríbete para seguir leyendo