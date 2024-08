Silveria Martín ya es la persona más longeva de España con 114 años

Silveria Martín Díaz ya es la persona más longeva de España. Tras el fallecimiento a los 117 años de la hispanoamericana María Branyas, la cacereña, que cumplió 114 el pasado 20 de junio, ya es la persona con más edad del país y la novena del mundo. Silveria nació en su hogar familiar en 1910, en el municipio que ya no existe de Talavera la Vieja. Además, su descendiente María Andrea Arroyo es la hija viva más longeva de España con un progenitor que aún vive. Tiene 91 años.

Silveria celebró su cumpleaños junto a sus compañeros de la residencia El Prado de Villanueva de la Vera y, percatándose a la perfección de lo que estaba ocurriendo, sopló las velas y dijo "¡Tengo 114 años!", según desveló Sonia Guinea, la directora del centro en el que reside.

Es hija de Filadelfio Martín Martín y María Andrea Díaz Márquez. Su madre falleció cuando ella tenía tan solo tres años y se crió con su padre. Pasó la mayor parte de su vida trabajando en el campo hasta que se casó con José Arroyo Fernández el 22 de mayo de 1932. Tuvieron cinco hijos, de los que viven tres. Su pueblo se inundó tras la construcción del embalse de Valdecañas y tuvieron que abandonar su hogar para mudarse a Rosalejo. Ahora tiene 18 nietos, 28 bistientos y 7 tataranietos.

Muere María Branyas

María Branyas era la persona más longeva del mundo tras la muerte en enero de 2023 de la monja francesa Lucile Randon, de 118 años. Ha fallecido en Olot (Girona). Según ha informado su familia a través de X (antigua red social 'Twitter'), Branyas ha muerto "como ella quería: mientras dormía, tranquila y sin dolor". En el mismo mensaje, aseguran que la recordarán siempre por sus consejos y su bondad, y han indicado las palabras que les decía hace unas jornadas: "Un día que desconozco, pero que está muy cerca, este largo viaje habrá terminado. La muerte me encontrará gastada de haber vivido tanto, pero quiero que me encuentre sonriendo, libre y satisfecha".

El pasado lunes ya publicaron las palabras que les decía sobre su posible fallecimiento: "Me siento débil. Se acercal ahora. No lloréis, no me gustan las lágrimas. Y sobre todo, no sufráis por mí".

Branyas vivía en la residecia de Santa María del Tura. La japonesa Tomiko Itooka, nacida el 23 de mayo de 1908, recibirá ahora el título como persona más longeva del mundo.

