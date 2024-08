Los científicos del clima, horrorizados: 'Me sorprende que esté sucediendo esto a nivel mundial'

Los eventos extremos relacionados con el clima y otros fenómenos similares que están ocurriendo en todo el mundo generan dudas sobre si los científicos han subestimado la rapidez del calentamiento global y la gravedad de sus efectos. A continuación, se destacan los datos clave que es importante conocer.

¿Está el planeta calentándose más rápido de lo previsto?

No, no lo está. El incremento de la temperatura promedio de la superficie global que se ha registrado hasta ahora se encuentra dentro del rango que los modelos climáticos han proyectado en función de los niveles de gases de efecto invernadero observados hasta la fecha. Incluso los modelos climáticos más simples de la década de 1970 se han aproximado bastante a lo que ha ocurrido desde entonces, y los modelos más sofisticados desarrollados posteriormente han demostrado ser aún más precisos en la predicción del calentamiento actual.

"De hecho, las temperaturas han sido un poco más bajas de lo anticipado", comenta Zeke Hausfather, de la organización sin fines de lucro Berkeley Earth, con sede en Estados Unidos. En julio de este año, las temperaturas medias de la superficie del planeta alcanzaron niveles récord, pero es probable que esto se deba a la variabilidad natural, influenciada por fenómenos como El Niño, que provoca un calentamiento en las aguas del Pacífico. Será necesario esperar aproximadamente una década para determinar si hay un cambio en la tendencia a largo plazo.

La temperatura seguirá aumentando

Sin embargo, aunque se espera que las políticas climáticas globales actuales conduzcan a un aumento de la temperatura global de aproximadamente 2,7 °C por encima de los niveles preindustriales para el año 2100, existe la posibilidad de que esa cifra se supere. Hasta ahora, el rendimiento de los modelos informáticos sugiere que son efectivos para predecir el grado de calentamiento que provocará un nivel dado de gases de efecto invernadero. No obstante, aún persisten muchas incertidumbres sobre las reacciones de retroalimentación climática, que podrían resultar en una mayor concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera de lo que se anticipa actualmente (por ejemplo, si los bosques mueren debido a niveles de calor y sequía más bajos de lo esperado).

En 2020, Hausfather estimó que podría haber hasta un 25% más de calentamiento del proyectado debido a estas incertidumbres. "Esto implica que no podemos descartar por completo la posibilidad de un calentamiento cercano a los 5 °C para 2100 bajo las políticas actuales, aunque nuestra mejor estimación sea de 3 °C", declaró a la revista New Scientist en 2021. Hoy en día, Hausfather cree que esa posibilidad ha disminuido significativamente. "Creo que los avances en energía limpia ayudan a descartar un calentamiento de 5 °C, aunque aún no podemos descartar un calentamiento de 4 °C para 2100".

¿Estamos experimentando fenómenos climáticos más extremos de lo esperado?

En marzo de 2022, las temperaturas en el interior de la Antártida Oriental fueron hasta 38,5 °C más altas de lo normal, marcando la anomalía más extrema de este tipo jamás registrada en la Tierra. Poco después, China sufrió la ola de calor más prolongada de su historia, con récords de temperatura durante todo el verano.

¿Son estos fenómenos climáticos más extremos de lo que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) había proyectado para el nivel actual de calentamiento? En este aspecto, la situación es menos clara.

"No he visto evidencia contundente de que nuestra evaluación física del cambio climático esté subestimada", señala Piers Forster, de la Universidad de Leeds en el Reino Unido a New Scientist. Sin embargo, admite que su opinión está cambiando y ahora considera posible que haya algo de verdad en ello. "No tenemos suficiente información estadística para afirmar con certeza si estamos ante algo fuera de nuestras predicciones", añade.

Por otro lado, Peter Stott, de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, sugiere que "hay indicios de que los principales modelos del IPCC tienden a subestimar los extremos que han batido récords, tanto en temperatura como en precipitaciones". No obstante, aún no se ha llegado a un consenso definitivo sobre este tema.

El principal desafío es que la mayoría de las simulaciones actuales están diseñadas para modelar el clima promedio a lo largo de décadas o siglos, y no tienen la resolución necesaria para detallar fenómenos meteorológicos individuales en periodos más cortos, como días o semanas. Sin embargo, los investigadores están empezando a utilizar modelos de mayor resolución para estudiar estos fenómenos.

Independientemente de si los recientes eventos meteorológicos extremos son peores de lo previsto o no, han horrorizado a los científicos del clima. "Todavía me sorprende que esto esté ocurriendo a nivel mundial y tan rápidamente", comenta Stott.

¿Se han subestimado los impactos del nivel actual de calentamiento?

En este caso, la respuesta es clara: sí. Comparado con evaluaciones anteriores, los riesgos de impactos graves "aumentan a niveles altos y muy altos con niveles más bajos de calentamiento global", según el informe de 2022 del IPCC sobre los impactos climáticos.

Este cambio se debe a que los impactos observados hasta ahora han sido más graves de lo anticipado. Por ejemplo, los episodios de blanqueamiento de corales y la muerte masiva de árboles han sido más extensos de lo previsto.

El informe también destaca que los impactos no solo son peores de lo esperado, sino que las sociedades se están mostrando más vulnerables a estos efectos y la adaptación a un mundo más cálido está resultando más difícil de lo que se pensaba. "Lo que podemos hacer es limitado", afirma Forster. "Hay muchas pruebas de que cuando las personas han intentado adaptarse, esto ha sido insuficiente o no se ha hecho de manera adecuada".