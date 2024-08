Paco Portas, cantador: «Se hacían ‘orelletes’ o ‘bunyols’, se pasaba el vino y surgía el ‘cant pagès’»

En la familia de Paco Portas, cantador de 87 años, destaca la figura de su abuelo por su habilidad para el cant pagès: «Dicen que era el más cantador de Formentera», cuenta Portas. Él no conoció a su antecesor, pero heredó algo de su arte, puesto que ayer la Obra Cultural Balear de Formentera le entregó el Premio Pep Simon, en la plaza de la iglesia de Sant Ferran, por su contribución a la canción tradicional en la isla. Portas acogió la notificación de este galardón con sorpresa. Admite con timidez que él no se considera un cantador profesional, como sí definiría a su abuelo o a algunos de los pocos cantadors que quedan en Formentera: «Nunca hubiera pensado que me darían algo así a mí… Es porque soy el único que queda», considera, entre risas.

Portas se inició en el mundo del cant pagès a sus diez años, en época de «miseria», recuerda, como aclaración de que empezase a trabajar a esa edad organizando el ganado en una casa de campo. El dueño de ésta era aficionado al canto y el pequeño Portas, a escucharle. De esta forma, un día el jefe se empeñó en que él tenía que cantar: «Ahora sí que la hemos hecho buena», rememora que pensó.

Así es como Portas empezó a participar en cantades tradicionales y, a pesar de la falta de experiencia que considera que tenía: «Como era un niño, tenía más mérito». A medida que aprendía, aumentaban sus conocimientos: «A veces cantaba media canción, porque no me las sabía completas». Hubo periodos en los que se cantaba menos y, entonces, detalla que «si se hacia alguna cantada era aquella en la que sólo participaban un hombre y una mujer, por lo que los demás cantadores se quedaban con las ganas».

Cuando la actividad se retomó, Portas ya había aprendido suficientes canciones y le invitaban a participar en las cantades. En aquellos tiempos, los cantadors y las cantadores viajaban entre Ibiza y Formentera. Como se conocían todos, Portas evoca el compañerismo, que contribuía a que siempre hubiera una cama en la que dormir para los que venían a Ibiza y para los que viajaban a Formentera: «Nos ocupábamos de colocarlos a todos. Nadie se tenía que ir a una pensión a pagar por comer o dormir», detalla.

Un día inolvidable

La aventura duraba sólo un día: «Íbamos por la tarde y volvíamos a la mañana siguiente», indica Portas, que también recalca que, en estas ocasiones, se sabía cuando empezaban, pero no cuando terminaban. Sobre todo, teniendo en cuenta que el acontecimiento se prolongaba cuando se sabían muchas canciones: «Porque si no, no valía la pena ir a la cantada», apunta.

Así fue uno de los días que Portas no olvidará nunca. Vino a Ibiza a cantar en el salón parroquial de Jesús: «Disfrutamos mucho porque el párroco, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, me escuchó en Formentera y quiso que en Ibiza cantase las mismas canciones», explica Portas. «La cantada duró hasta las dos de la madrugada y, después, uno invitó a un garaje donde había una chimenea [...] y no nos fuimos de allí hasta la salida del sol».

Del mismo modo, también hay cantadors que Portas no olvida: «No hay uno igual que otro y es algo que no escapa de la memoria».

Portas también tiene guardado entre sus recuerdos que el escenario perfecto del cant tradicional no se daba únicamente en fiestas populares, como ocurre en la actualidad. En los últimos años, por ejemplo, él ha cantado en tres ocasiones en Vara de Rey durante las fiestas de Navidad: «Mientras se celebraba el concurso de salsa de Nadal se hacía una cantada». En cambio, en los tiempos en los que Paco se dedicaba a cantar asiduamente, se organizaban reuniones para las cantades en pueblos: «Había un ambiente fantástico, iba mucha gente y si el salón no era muy grande, no cabía todo el mundo», explica.

En estas ocasiones, además, «si se llevaba el tambor, muchas veces entre el público se animaban a cantar, solo una canción, pero con ello ya cumplían».

La tradición de los encuentros

Sin embargo, el hábito más practicado era aquel en el que se juntaban varios vecinos, de cuatro o cinco casas, y se invitaba a unos cantadors, cuenta Portas, y añade: «Todos aquellos que sabían una canción lo decían... No es como ahora, que van unos cuantos cantadors y cada uno canta su canción. Antes cantaba casi todo el mundo... Era otra cosa». La cantada era una forma de ocio, el cant era una actividad más en el plan: «Se comía, se bebía e iba surgiendo el canto. Se hacían orelletes o bunyols y se pasaba el vino. Era lo mejor que había entonces», indica Portas.

Al tener aquellos años como referencia, Portas es consciente de que la situación actual del cant es mala tanto en Ibiza como en Formentera: «Tendría que haber gente a la que le gustase y que alguien les animase. Pero no le veo salida ninguna…», lamenta. Que Portas sepa, en Formentera queda sólo Pep de n’Andreu, «el único que canta redoblat». Portas confía en no equivocarse mucho al decir: «Ya no queda nadie más». Por este motivo está convencido de que «la tradición se perderá».

No se aprende en la escuela

Portas no cree que las canciones hayan variado con el paso del tiempo, de hecho considera que en los últimos años apenas han surgido temas nuevos: «Hay que pensar que no hay cantadors... Han fallecido todos», insiste Portas que, en cambio, considera que para el ball pagès ha sido diferente: «Ha cogido fuerza, hay muchos grupos, gusta y la gente va».

El galardonado no le ve cabida a la cantada en el mundo actual, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de un canto que no se aprende en la escuela: «A mí me parece que no hay solución. Lo he vivido desde pequeño y me ha gustado. Hay quienes lo han vivido pero no han cantado o no se han involucrado... Y esto es algo que tiene que gustar», sentencia.

Para Portas «el cantar pagès tiene que salir de la misma persona, unos sirven y otros no…». A pesar de que hoy en día los ayuntamientos pitiusos organicen actividades, como la cantada en Formentera, «y vayan jovencitos que van a clases de música [...] tienen una edad en la que ya deberían saber, pobrecitos míos», considera. «Si no sale de uno mismo decir: ‘Esto me gusta y tengo que probar…’ Me parece que no seguirán con la tradición».

El último canto

En su trayectoria, Portas no ha hecho canciones propias, pero tenía un amigo que aún está vivo y le hacía canciones: «Además, tengo el libro de Pep Simon y de él aprendí muchas y me defendía», admite. El galardón que Portas recibió ayer se recuperó en 2021 con el objetivo de otorgarlo anualmente, siempre que queden cantadors, y poder reconocer su trayectoria.

Cuando Portas cantaba se sentía bien, aunque recalca que lo hacía cuando estaba seguro de que la gente escuchaba: «Hay cantadors que mientras han cantado y han visto que la gente se paraba a hablar... Como si estuvieran en sus casas. Eso no gusta y ha pasado muchas veces. Yo si he cantado es porque he visto que me escuchaban y respetaban», admite.

Hace ya cuatro o cinco años que Portas no canta: «Lo he dejado porque me costaba y sufría… Y antes de que me dijeran que no podía cantar he preferido retirarme yo», confiesa. Por las características que tiene el cant tradicional a Portas le suponía un esfuerzo, no sólo para la voz sino también para la respiración. Por este motivo, ayer por la mañana, horas antes de la entrega del premio, el cantador trasladaba su preocupación, por considerar que debía hacer el esfuerzo de cantar algo: «Si no quedaré mal». Portas tenía claro que si se veía capaz, esa sería la última vez que se le escucharía cantar. Tras el acto, ojalá al menos tuviera en cuenta lo que en ocasiones le han dicho: «He oído a gente decir: ‘Ui, cómo canta Paco..’. Pero yo que sé, yo no me he visto el mérito».

