The New Youg Polaks: «Es mejor dejarlo aquí»

Cada uno se inició en el mundo de la música con diferentes motivaciones y expectativas, todos ellos empezaron muy jóvenes. Son cuatro y ayer alcanzaron su actuación número 58 tras pasar por muchos de los varios escenarios que ofrece la isla. La de anoche, en el Teatro Ibiza, fue especial porque es con la que se despidieron como banda de rock. Marc Serra (guitarra), Raúl Torres (bajo), Toni López (batería) y su hermano Ángel López (voz), todos ellos de entre 17 y 19 años, son conocidos en conjunto como The New Young Polaks, el grupo que desde 2021 ha ambientado mercados de Navidad, teloneado en conciertos , participado en festivales de la isla o ganado concursos como el MusicAula para bandas juveniles (2023).

Precisamente su juventud y el apego que se tienen se transmite en una llamada telefónica a la que la voz del grupo no puede asistir. Se nota que no sólo armonizan en el escenario, cada uno desde su casa atiende al teléfono y, entre las respuestas que transmiten su madurez y pasión musical, dejan caer el buen rollo que tienen entre ellos. Hace ya casi diez años de la primera vez que se conocieron Marc, Toni y Ángel en una comida de arroz de matanzas, pero no fue hasta cuatro o cinco años después cuando el guitarrista y el batería quedaron por primera vez para tocar juntos y decidir: «Tenemos que montar un grupo». Para Marc, encontrar a Toni fue como dar «con un diamante en bruto», recuerda, porque «ahora no es como antaño, ya no todo el mundo toca, ni siquiera el estilo de música que buscas». Toni considera que «como no hay mucha gente, que toque o cante rock en Ibiza» no es habitual hablar del tema y exponer la intención de montar una banda.

Primeros pasos en la música

De manera autodidacta, pasando por profesionales o escuelas, cada integrante de la banda rockera se ha preparado para tocar frente al público. En el caso de Toni, se lo agradece a Rafa Serra: «Es muy amigo de mi familia y me dijo que me podía dar clases de batería cuando tenía unos diez años». Así es como empezó: «Practiqué durante dos o tres años en mi casa con unas baquetas y lo que tocara por allí y justo antes de la pandemia me compré una batería y empecé a practicar con vídeos de YouTube». Toni tiene presente algo que Serra le inculcó: «Una cosa es tocar en un grupo y tener que practicar en conjunto y otra es que tú sólo mejores en tu instrumento, porque no es más que dedicarle horas», recalca sobre la disciplina que cada uno establece de manera individual. El batería nunca ha sido muy obsesivo con su afición porque le da miedo cansarse: «Durante la pandemia toqué algún día cuatro o cinco horas y nunca ha sido más que eso». En cuanto a su hermano, Toni no sabría decir «de dónde le viene lo de cantar» pero cuando vio que él y Marc tocaban, y teniendo en cuenta que en Ibiza «no hay muchos cantantes de rock sueltos», se prestó a probar: «Y la verdad es que canta bien», opina con gracia el hermano pequeño. Toni sabe que Ángel se forma en solitario para conseguir que su voz aguante en las ocasiones en las que han tenido que tocar varias veces durante una semana.

En el caso de Raúl, el bajista, ha estudiado música desde los siete años. Primero entró en la escuela musical de Can Ventosa y luego en el Conservatorio profesional de percusión, donde ha finalizado hace poco sus estudios.

El bajo y la percusión

Raúl considera que aunque parezca que el instrumento que toca en la banda y sus estudios no tienen que ver, no es así: «El bajo también tiene un componente rítmico asociado a la percusión y el Conservatorio, aunque se centre más en la música clásica, me ha dado la base para tocar el bajo de forma didacta». Raúl empezó a aprender solo desde que dispone del bajo que le dio Francis Fastfingers, el bajista del grupo ibicenco Uncle Sal, del que era miembro su padre.

La banda actuando en el concurso MusicArt en julio de 2023. / Toni Escobar

Marc nunca ha ido al conservatorio pero tampoco se considera autodidacta. Él también empezó con siete años y con la ayuda del guitarrista Alfredo Souza. Desde entonces, ha contado con otros mentores, como Marc Riera o Roberto Rodríguez, quien ha sido el de los últimos años. El guitarrista de The New Young Polaks suele practicar en casa y compara su hábito con el de su compañero: «Toni es a veces más constante que yo pero no tan compulsivo», ríe y recuerda que en la cuarentena llegaba a «tirarle siete u ocho horas diarias». Entonces, trataba de tocar lo más flojito que pudiera para no molestar a la familia: «Con una batería habría más problema».

Un agosto en Can Jordi

Después de que Marc y Toni supieran que querían formar una banda, su primera quedada fue en agosto de 2020 y no estaban los cuatro actuales. En principio, fueron Marc y los dos hermanos y no tenían bajista. Contaron durante una temporada con el amigo de uno de ellos, pero sabían que no era el definitivo. Cuando éste se fue, Raúl se incorporó después de que Ángel, como compañero de instituto, se lo propusiera. En abril de 2021 empezaron los cuatro juntos y el 10 de agosto hicieron su primer concierto en Can Jordi. Sin embargo, al preguntarles por la actuación que más recuerdan, aunque sus respuestas difieren, esta no es la que sacan a relucir.

Para Marc, «sin duda», fue el concierto de la presentación de su primer disco, cuando tocaron en el Teatro Ibiza el día 23 de diciembre del año pasado. El disco (grabado en los estudios de Can Savina, de MP Music Ibiza) cuenta con nueve canciones originales en inglés. Para explicar el porqué, Marc le pasa el turno a Raúl, que entre risas comenta que él destacaría otro concierto, a pesar de que el del 23 de diciembre fue importante «por el simple hecho de presentar el disco y estar tocando canciones propias y que la gente que lo había escuchado lo disfrutase. Creo que fue más el sentimiento que la propia actuación», asegura el bajista del grupo.

Marc recuerda que cuando subieron al escenario no imaginaba que fuera a haber tanta gente: «Fue espectacular de principio a fin». De ese concierto le gusta que, a diferencia de tocar al aire libre en fiestas de pueblo o festivales, «en los que puede haber más gente, no tienes la sensación de intimidad de un concierto en el que estás en una sala delante de un público».

Tocar bajo la lluvia

Teniendo en cuenta su criterio, Raúl comenta la actuación que hicieron en Can Tommy, no recuerda el día, pero sí que empezaron con una canción que le gusta mucho: «‘Shadow Play’ de Rory Gallagher, al comenzar a tocar la intro empezó a llover y fue épico», opina. Tras estas afirmaciones, Toni quiere hacer un inciso: «Los dos conciertos que han dicho están bien, es verdad que el del Teatro fue especial. Recuerdo cuando empezamos a tocar la canción ‘Starving in the Dark’, que ha sido la que más ha escuchado la gente y se sabía un poco la letra... Me dio un poco la sensación», indica con timidez y añade: «Debía ser yo, que me lo quería imaginar». A él la actuación que más le gustó fue: «Por cómo llegamos allí, lo previo y lo de después... La de Formentera para las fiestas de Sant Francesc del año pasado, que fue para la única para la que hemos salido de la isla. Había mucha gente y estaba muy entregada», señala.

Con su baúl de los recuerdos lleno, para los integrandes de la banda, que se asocie que su música rememora a grupos como The Doors, The Who o a Led Zeppelin, que son como sus ídolos «es espectacular»: «Obviamente no nos acercamos a la suela de los zapatos, eso lo primero, pero es un honor y algo lógico, en parte», comenta Marc: «Porque la gente escribe su música basada en sus influencias y creo que esto deja claro lo que hemos escuchado durante nuestra vida».

Fusión de gustos como banda

Raúl admite entre risas que «en el grupo cada uno tiene sus cosas», en lo que a influencias musicales se refiere y Toni ofrece el balance general: «Mi hermano tiene influencia de música más antigua, de los cincuenta y sesenta, como Elvis o Jim Morisson, y eso se nota en el disco. Marc tiene influencias de hard rock más clásico de los setenta, pero también en solo tiene cosas más de jazz, que es lo que más le gusta a él». En su caso, Toni se considera «el más metalero del grupo. Le pego bastante fuerte a la batería», admite mientras sus compañeros, de fondo, se cachondean un poco. Toni está orgulloso de que, como banda suene lo que él quería conseguir: «Se ha cumplido que el sonido al final sea rock», cuenta, antes de explicar que sus canciones reflejan la influencia que ha tenido cada uno, «pero que cualquier persona puede escuchar». «Tengo amigos que escuchan Quevedo y Bad Bunny y han dicho: ‘Oye esta canción está guay o en esta me gusta el solo’», detalla el batería.

The New Young Polaks llega a su último concierto con alegría por lo que han conseguido. Han cumplido sus objetivos como grupo y como personas, apunta Toni y añade: «No es un momento triste, sino para celebrar». Marc destaca: «Se dice rápido que han sido tres años, pero para nosotros es la quinta o sexta parte de nuestra vida».

Ahora se separan porque en el último año Raúl y Ángel ya estaban estudiando fuera y han hecho menos conciertos. Raúl va a cursar segundo de Economía en Barcelona y Ángel el de Arquitectura en Alcalá de Henares. Ahora, Marc también se va, él a continuar su carrera musical en Berklee, Boston: «Al final, el grupo se hacía inviable y decidimos que para hacer un concierto al año era mejor dejarlo aquí en lo alto y no dejar el grupo morir poco a poco». Toni aún tiene que acabar segundo de Bachillerato pero tiene claro que seguirá tocando la batería.

A pesar de que la banda llegue a su fin, Raúl considera que «no hay que cerrar puertas nunca». Y si en alguna ocasión vuelven a tocar juntos y en tierras ibicencas será para descubrir que no hace falta tener la esperanza de que su público sepa alguna de sus canciones, sino para comprobar que su ilusión se hace realidad.

