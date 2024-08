Los especialistas rebajan la alarma por la viruela del mono: "Esto no es la Covid, no es una pandemia"

Desde el inicio del primer brote de mpox (2022) España ha notificado 8.104 casos. La nueva declaración de emergencia sanitaria internacional lanzada por la OMS por el aumento de casos en África ha hecho saltar otra vez las alarmas. Pero tanto las autoridades sanitarias europeas, como las españolas, han llamado a la calma. También los especialistas. "La viruela del mono no es la Covid, no tiene nada que ver. Esto no es una pandemia. No esperamos más controles de los que ya se hacían hasta ahora. Ni nada especial", dice a El Periódico de España la doctora Mar Faraco, portavoz de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior.

El Ministerio de Sanidad ha recordado también este viernes que los casos detectados este año en España "no se han comportado de manera diferente, con otros síntomas o distinta gravedad" a los que se vienen teniendo desde 2022. Asimismo, ha indicado que el hecho de que se haya detectado en Suecia un caso de la nueva variante de mpox "no quiere decir que esa variante no estuviera ya previamente".

"No es nuevo"

El director general de Salud Pública y Equidad en Salud, Pedro Gullón, también ha llamado a la calma ante la emergencia global porque "no es nada tremendamente nuevo" e incluso, si la variante extendida por África ya estuviera en España, el perfil de los nuevos diagnósticos no ha variado. Así lo ha considerado a EFE un día después de que Suecia haya notificado el primer caso en Europa del clado (variante) II de mpox, que es el que actualmente está extendiéndose por África y el que ha llevado a la OMS a declarar por segunda vez la emergencia sanitaria global.

"No estamos ante nada tremendamente nuevo, esto es un mpox que lleva circulando en España desde el año 2022", aunque haya sido con otra variante, en concreto el clado II, y ya en su momento también fue declarada emergencia sanitaria, ha indicado Gullón que ha precisado que España, por ahora, no ha notificado ningún caso de esta variante, pero Sanidad no quiere analizar cada positivo que pueda presentarse como si fuera un nuevo virus, porque no es así.

Dieciocho países africanos

La que se está difundiendo desde hace unos meses por 18 países africanos parece estar siendo más grave y afectando a colectivos diferentes que la anterior -especialmente niños-, pero el responsable sanitario pide ser "extremadamente prudentes" porque la capacidad de detección y vigilancia en este continente es muy limitada; cuando esto ocurre, solo se detectan los casos más graves, ha advertido el director general de Salud Pública y Equidad en Salud.

Lo que ha constatado hasta el momento es que los detectados en los últimos meses en España -264 desde enero- son similares a los que se vienen diagnosticando desde el principio, cuando estalló el brote en Europa en 2022, con la variante original. "Son muy parecidos a los anteriores", ha dicho Gullón. La preocupación principal ha incidido, debería ser lo que está ocurriendo en el Congo y en los países de alrededor.

Reuniones con Europa

España participará el lunes en una reunión convocada por la Unión Europea para evaluar la situación actual, basándose en los datos disponibles. Al día siguiente, el martes, las comunidades autónomas se reunirán en la Ponencia de Alertas para valorar las medidas a implementar en nuestro país. De entrada, este viernes el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha valorado que el riesgo de transmisión por mpox en Europa es "bajo". En una nueva evaluación, el organismo indica que la probabilidad de infección continúa siendo "muy baja".

El ECDC cree "muy probable" que haya más casos importados en la Unión Europea y el Espacio Económico Europa causados por la nueva variante que circula por África, como el de Suecia, pero aclara que la probabilidad de transmisión sostenida en Europa es "muy baja", siempre que se diagnostiquen rápidamente y se implementen medidas de control.

A la expectativa

Una tesis que también sostiene la doctora Mar Faraco. Desde la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, se mantienen a la expectativa tras la nueva emergencia sanitaria declarada por la Organización Mundial de la Salud. También el lunes, recibirán instrucciones. Pero Faraco, anticipa que no cree que vaya a haber "controles, ni nada especial".

Primero, porque la nueva variante "está bastante limitada a África" y, aunque es cierto que Suecia ha detectado el primer caso fuera del continente en el actual brote de mpox, la enfermedad "no se transmite tan fácilmente". Si la OMS vuelve a declarar una emergencia internacional, incide, es para que haya más foco, vigilancia, control y recursos en África, que es donde está azotando la enfermedad.

Un control más fácil

La especialista recuerda que, tanto en Europa como en Estados unidos, sigue habiendo casos de la anterior variante, pero aunque se dieran de la nueva no existe "una gran preocupación a nivel de las zonas que no están en África. Allí se está extendiendo porque no hay dinero para controlar". En ese contexto, añade, declarar una emergencia de salud pública internacional "está muy bien para que todos nos fijemos y empecemos a poner el foco en ese continente. Esto no es la gripe aviar, ni la Covid, ni se transmite por mosquitos. Es decir, tiene un control relativamente más fácil".

Lesiones en las manos

Madrid pedía este jueves controles en frontera y específicamente en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas para vigilar la entrada de la viruela del mono. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, volvía a exigir este viernes que se pongan en marcha, desde este fin de semana, al tiempo que hacía un llamamiento al Ministerio de Sanidad para que "no sea reactivo" y que "tome medidas preventivas, sobre todo en Barajas, un aeropuerto importante que registra un gran flujo de viajeros a diario".

¿Tienen sentido esos controles?. La médico de Sanidad Exterior responde: "No habría más sentido que ver a un señor que venga con fiebre y con lesiones. Es un control visual. Eso sí, tendría más sentido que aquel control visual de la Covid, que era ciencia ficción (dentro de los tres que había, recuerda). En este caso, si tú tienes en un vuelo que viene de Burundi un señor con cara de que está malo y tiene unas lesiones muy raras en las manos, a lo mejor te tienes que mosquear. Pero a lo mejor ya lo tenías que haber hecho antes porque ya empezó a diseminarse la anterior cepa de la viruela del mono y fue una emergencia de salud pública de importancia internacional que se empezó a controlar con la vacuna", explica.

Con aquel primer brote, recuerda "tardó en saberse porque, hasta que no hubo diez casos, nadie sospechaba eso, porque aquí no había. Ahora, vas a Urgencias de un hospital, con lesiones sugestivas, y directamente, aunque no hubiera pasado la nueva emergencia, lo detectan. Sobre todo porque se sospecha y, encima, es una enfermedad que necesita un cierto contacto estrecho. No se necesitan controles en aeropuerto. ¿Qué vas a hacer?. ¿Una PCR a un señor que tiene granos?".

Sanidad africana

Este rebrote es diferente, subraya, porque está afectando a países cercanos a la República Democrática del Congo, donde está el epicentro, que no tenían casos. "Y encima en situaciones económicas, de control, vigilancia, sanitarias, de vacunas, muy deficientes. Supone un riesgo porque, si ellos no consiguen controlarlo, empezarán a venir más casos aquí. Realmente es una amenaza para el mundo entero, pero el haberlo declarado emergencia es para ponerlo en el foco y es muy diferente a declarar una emergencia de algo que se transmite por al aire, que no se detecta a simple vista... Esta declaración está muy centrada en hacer un control en el origen de algo que, probablemente, con un esfuerzo no tan grande, se puede mantener a raya", apostilla.

Sí sostiene que "el miedo" provocará un aumento de la vacunación. "Esta misma mañana una cooperante que iba a Kenia me ha pedido la vacuna. Y no es así. Porque es para grupos de riesgo", señala. En España -que ha registrado un total de 8.104 casos confirmados de infección desde el inicio del brote en 2022, lo que le sitúa como el país europeo con más personas afectadas, seguido por Francia (4.272) y Reino Unido (3.866)- la vacunación frente al mpox se inició en junio de 2022 y las indicaciones actualmente son para grupos de riesgo: personas que mantienen prácticas sexuales de riesgo, especialmente, pero no exclusivamente gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres.

Fiebre y lesiones

La doctora Faraco insiste. Los controles por parte de Sanidad Exterior ya se venían haciendo desde que se declaró la primera emergencia por mpox en 2022. Ella misma acudió recientemente a un barco, con su enfermera y su traje de protección, ante la alerta de un viajero africano con fiebre y lesiones. "Era un barco que venía de zona de una zona de viruela del mono, con un paciente con fiebre. Entré y, al final, tenía varicela. Pero en el momento en el que me avisan, tenía que ir. Ese control siempre se hace".

La especialista, que también pertenece a la Sociedad Española de Medicina del Viajero, traslada, nuevamente, un mensaje de tranquilidad. "Se controlarán los vuelos procedentes de esas zonas, pero será la vigilancia habitual, nos avisará el transporte si hay un caso sospechoso. Todo el mundo pondrá más foco y más recursos para controlar el rebrote en África y conseguir que no se expanda más. Que hay riesgo, sí. Pero no va a ser una pandemia", zanja.