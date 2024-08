Los fuegos artificiales de las fiestas de ses Figueretes, pendientes de la DANA

«Un gran castillo de fuegos artificiales llamativo, impactante, colorido y con mucho ritmo». Con estas palabras define el espectáculo pirotécnico programado para esta medianoche en el paseo de ses Figueretes Toni García. El gerente de Fuegos Artificiales del Mediterráneo es uno de los responsables del acto que sirve de cierre tanto de las Festes de la Terra como de las fiestas patronales del barrio de ses Figueretes.

García no se atreve a hacer pronósticos, aunque advierte: «Normalmente, lo que más dificulta la ejecución de un espectáculo pirotécnico es el viento, no la lluvia». García agrega: «Sinceramente, no sé si habrá fuegos artificiales o no, ya que es una decisión que no está en nuestra mano, depende del Ayuntamiento. La verdad es que estoy muy acostumbrado a vivir situaciones de este tipo, ya que mi empresa se encarga de gestionar proyectos como este en distintos puntos de España durante todo el año. Ya veremos qué ocurre».

Los fuegos está previsto que se lancen desde la playa de ses Figueretes. En total, son prácticamente 150 kilos de pólvora de una gran variedad de colores los que están preparados para iluminar un año más el cielo de Ibiza. Un espectáculo que va a tener, si la DANA no lo impide, una duración aproximada de 15 minutos.

El día grande de ses Figueretes se ha visto sorprendido por la llegada de la DANA a les Pitiusas. Para la medianoche de hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activada la alerta amarilla por lluvias y precipitaciones: precisamente desde las 00.00 horas hasta las 17.59 horas del viernes. A pesar de ello, a última hora de la tarde de ayer el Ayuntamiento manifestó su intención «de no cancelar los fuegos artificiales», aunque están pendientes del devenir de la jornada y no pueden asegurar con total certeza que no tengan que cancelarlos a última hora.

Carol Rodríguez, integrante de la Asociación de Vecinos de ses Figueretes, habla sobre la hipotética cancelación del espectáculo pirotécnico: «Esperamos poder disfrutar este jueves de los fuegos artificiales. Sin embargo, si no se pueden lanzar a causa del mal tiempo, lo aplazaremos al fin de semana». Y es que a partir del sábado está previsto que la DANA abandone Ibiza y Formentera.

40 efectos pirotécnicos

García afirma que las fiestas de ses Figueretes, cuentan este año con un espectáculo pirotécnico con «40 efectos distintos». Para él, esta es «una de las principales novedades en comparación con ediciones anteriores». Y es que García lleva años participando en los fiestas de ses Figueretes.

Algunas de las actividades programadas ayer entre las 18 y 21 horas en el marco de las fiestas transcurrieron con «total normalidad», según informó la Asociación de Vecinos de ses Figueretes en su perfil de Instagram.

Al margen del castillo de fuegos artificiales, para esta tarde está previsto un taller con actividades infantiles y de animación en la plaza Julià Verdera (18 horas). Esta «no corre riesgo de cancelación, al celebrarse en un espacio cubierto», informan desde la agrupación. En cambio, sí que puede verse afectado por los efectos de la DANA el concierto programado a las 22 horas del grupo Billy Flamingo’s. En caso de no poder realizarse, el remedio será el mismo que para los fuegos artificiales, es decir, posponerlo al fin de semana o para cuando sea posible.

En cuanto a los gastos, los fuegos han estado adjudicados a la empresa Fuegos Artificiales del Mediterráneo por un valor de 44974,73 euros (IVA incluido), tal y como informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, en la que muestra su «deseo» por «cumplir las expectativas de todo el mundo».