Los pequeños salvadores de la literatura de Sant Antoni

Harry Potter, ‘El diario de Greg’, Geronimo Stilton, Caperucita Roja, ‘Charlie y la fábrica de chocolate’ y ‘Peter Pan’. Estos fueron los seis libros «robados» que recuperaron durante la mañana de ayer los tres niños que participaron en la yincana literaria celebrada en la biblioteca municipal de Sant Antoni, en el marco de las Fiestas de Sant Bartomeu.

Con gran puntualidad llegaron a la biblioteca los dos primeros participantes de la jornada, los hermanos Daoud y Yaakoub. Mientras esperaban la llegada de un tercero, disfrutaron en una sala de un pequeño juego coordinado por una de las monitoras, Laia Cruz.

Los niños escribieron con rotuladores de colores su nombre en un papel, que luego recortaron en forma de círculo con precisión propia de un cirujano. Tras ello, Cruz les ayudó a acabar su trabajo manual: un collar de papel sujeto por un hilo de color verde.

El arte dio paso a la literatura poco después de que se sumara a la fiesta el risueño Marltine, que llegó acompañado de su madre. Con el grupo ya al completo, Cruz acompañó a los tres pequeños al auditorio ubicado en el piso de arriba.

«Han robado todos los libros, ya no podré leer», afirmaba con rabia sobre la tarima del auditorio otra de las monitoras de la yincana, Marta Marí, quien preguntó a los niños: «¿Nos podéis ayudar a recuperarlos?». A pesar de que estos no atinaron a responder con palabras debido a la timidez inicial, sí que asintieron con la cabeza. Asumían el reto.

Uno de los momentos que consiguió despertar un mayor interés entre los pequeños fue cuando salieron al patio. El asifixiante calor no fue una traba para frenar el ímpetu de Daoud, Yaakoub y Martline, que no tardaron en encontrar una insignia, tras lo que se enfrentaron en el juego del pañuelo. A pesar de que no hubo un claro ganador, los niños mostraron una gran competividad, eso sí, sin dejar de sonreír y gritar de alegría. «¿En qué libro el pañuelo es un elemento importante en el transcurso de la historia?», comentó una tercera monitora, Ainoa Moreno. Aunque inicialmente nadie supo qué responder, a Daoud se le ocurrió la respuesta correcta: Caperucita Roja.

La lectura precisa de un buen sentido de la vista, aunque en algunos casos también del olfato, como ocurre en la mayoría de los libros de Geronimo Stilton. A pesar de que los niños desconocían la existencia de esta saga literaria, la ayuda de las dinámicas monitoras, fue clave para que superaran la prueba relacionada con el detective más popular de Ratonia, en la que tuvieron más dificultades. Y es que, con los ojos vendados, los pequeños no acertaron qué estaban oliendo: albahaca.

Un libro con olor

El colofón llegó al finalizar la jornada, cuando los niños pudieron elegir un libro. Para ello, contaron con la ayuda de las monitoras, todas de Kairos Ibiza Eventos, y de la bibliotecaria, ya que los pequeños andaban un poco perdidos ante la abundancian de libros en las estanterías.

Geronimo Stilton fue la elección de uno de ellos, pero tardó en encontrar el ejemplar que deseaba, ya que quería que «oliera».

