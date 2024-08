La Llave de Ibiza premia la arquitectura con alma

«Ibiza es una isla de artistas y nosotros queremos dar un premio a todos aquellos que, desde aquí, han llevado el nombre de Ibiza por el mundo». Con esta frase, Juan Suárez, presidente de la Asociación de Amigos del Arte y la Cultura de Ibiza (Aaaci), resumió la filosofía de los premios La Llave de Ibiza, que en su quinta edición han recaído en el arquitecto Rolf Blakstad y la arquitecta, diseñadora e interiorista Patricia Urquiola.

Unos galardones que se entregaron ayer por la noche en el auditorio del Club Diario de Ibiza, que se llenó a rebosar para aplaudir a los premiados, e incluso hubo quien tuvo que seguir la gala de pie ya que no quedaron asientos libres. Un reconocimiento que nació de una iniciativa personal de Juan Suárez y de sus socios y compañeros de la Aaaci, la filántropa Frances Llopis y el pintor y escultor Mario Arlati, que es también el diseñador de la llave que se entrega como premio. Arlati, además, demostró tener un excelente y envidiable sentido del humor : «Esta es una llave que abre la cultura, el paraíso, el otro lado de la luna y la mente», dijo sobre el premio y, bromeando sobre su peso -que debe ser muy importante-, añadió: «y cuidado, que si te lo tiran también puede abrirte la cabeza».

No quedó ni un asiento libre en el auditorio del Club Diario de Ibiza. / Toni Escobar

Los premios la Llave de Ibiza recayeron en su primera edición en Mario Arlati y en su segunda en el fundador de Pacha, Ricardo Urgell. En las siguientes ediciones se reconoció al promotor musical Pino Sagliocco; a Elena Ruiz, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza; a la diseñora y creadora de moda Dora Hebst, y al pintor alemán Erwin Bechtold, quien lo recibió a título póstumo. Todos ellos -excepto Bechtold y Elena Ruiz, que tenía compromisos profesionales- asistieron a la gala. Tampoco faltó a esta cita la actriz Ángela Molina -que es familia de Blakstad-, más otras personalidades de la moda y el diseño como el empresario y dueño de la compañía de diseño y microcerámica Sicis, Maurizio Placuzzi, y miembros de la familia Fendi, firma de moda italiana de artículos de lujo.

La actriz Ángela Molina. / Toni Escobar

Un legado vivo

La primera llave de la noche se entregó a Rolf Blakstad, hijo del arquitecto canadiense Rolph Blakstad, y autor de dos libros de referencia e ineludibles sobre el estudio de la arquitectura tradicional ibicenca: ‘Guía de la Arquitectura de Ibiza y Formentera’ en colaboración con el arquitecto Elías Torres, y ‘La casa eivissenca. Claus d’una tradició mil·lenària’. Una influencia poderosa que su hijo reivindica y a la que ha intentado dar continuidad a través de su estudio de arquitectura. Así, según el jurado del premio, Blakstad «mantiene vivo el legado del famoso arquitecto canadiense buscando la forma de construir viviendas más sostenibles y ecológicas sin perder las raíces de la tradición y la sabiduría milenaria de la arquitectura tradicional».

Blakstad ha diseñado la mansión del fundador del Cirque du Soleil, Guy Laliberté, el complejo residencial La Savina, en Cala Tarida, y proyectos de villas como Can Baladre, Can Trull, Can Rota d’en Pere, entre otros, además de proyectos en Abu Dabi, México, Kenia y Estados Unidos.

Rolf Blakstad durante su discurso tras recibir el premio. / Toni Escobar

Una isla de acogida

«Solo soy un eslabón más de una trayectoria que dura 2.500 años», dijo Blakstad en referencia a los orígenes milenarios de esta arquitectura tradicional y anónima, tras recibir el premio y constatar que, efectivamente, pesa mucho. Blakstad afirmó sentirse «honrado y sorprendido» y evocó a sus abuelos, que a principios del siglo XX emigraron de Europa a Estados Unidos y Canadá huyendo de la pobreza: «Tengo un agradecimiento eterno a la tierra que les acogió y también un eterno agradecimiento a la tierra que acogió a mi padre, a Ibiza».

En su discurso, el arquitecto recordó que, ya de niño, acompañaba a su padre en las obras «a sostener el metro», y también en las excursiones que este hacía para fotografiar casas payesas tradicionales. «Mi idea es mantener el alma que hay dentro de esta arquitectura, respetar las formas, los cubos, las medidas, este estilo mediterráneo, darle una evolución sutil y convertirlo en un estilo atemporal», explicó. Unas casas que, evidentemente, también deben ser confortables: «Dejo un lienzo neutro para que el que la vaya a habitar la haga suya y pueda plasmar su personalidad. La casa es un lugar para ser vivido».

Una carrera que nació en es Cavallet

El segundo premio de la noche recayó en Patricia Urquiola, que atesora un currículum impresionante: galardonada con la Medalla de Oro de las Bellas Artes y la Cruz de Isabel la Católica, académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y embajadora honoraria de la Marca España en la categoría de Arte y Cultura, ha sido ponente en las universidades más prestigiosas y sus trabajos están expuestos en museos de arte y diseño del mundo, empezando por el MOMA de Nueva York.

Además de todo esto, Urquiola también era la muchacha que, de adolescente, pasaba largas temporadas en Ibiza, y cuyo padre -según recordó Mario Arlati- cuando tenía que darle el toque final a la paella, cubría el arroz con papel de periódico del Diario de Ibiza, demostrando la múltiple versatilidad de este formato y por qué el papel no debería morir nunca.

Pese a su abrumadora trayectoria, Urquiola mostró una sencillez y una simpatía arrebatadoras, y se puso a todos los asistentes en el bolsillo. Recordó que llegó a Ibiza por primera vez en 1971, con solo 11 años, y su adolescencia y juventud en la isla supusieron «toda una educación sentimental». «En Ibiza había una forma de mirar distinta, había una validación social que no estaba basada en la comparación, y que luego me ha acompañado por todo el mundo», evocó la impresión que, como joven que ya se interesaba por el diseño de los objetos, le supuso el descubrimiento de «el macramé que hacía una vecina o la cerámica que podíamos encontrar en Sant Rafel».

Aseguró también que su vida cambió en la playa de es Cavallet y gracias a Mario Arlati, que fue quien le presentó a quien sería su maestro, el arquitecto y diseñador milanés Achille Castiglioni: «Era un tipo muy peculiar, que iba en bicicleta con calcetines rojos y yo quería trabajar con él. Me lo encontré en el chiringuito de es Cavallet y me puse nerviosa, pero Mario me dijo, ‘te lo presento’. Es lo bueno de tener amigos en Ibiza».

Mario Arlati y Patricia Urquiola, a quienes les une una larga amistad, se abrazan. / Toni Escobar

Urquiola evocó también la poderosísima personalidad de la casa tradicional ibicenca, y explicó que hace cincuenta años su familia adquirió dos casas y que ambas han mantenido su esencia: «Son casas payesas que todavía tienen puertas bajas y nos damos golpes en la cabeza, y avisamos a las visitas pero ellos se golpean también. Pero da igual, es una casa ibicenca y debe tener las puertas bajas», bromeó, y expresó su admiración por el hecho de que «la casa payesa es como un núcleo, un volumen que luego se amplía según las necesidades».

Como anécdota, señalar también que Blakstad se confundió y cogió La Llave que le correspondía a Urquiola, y que cuando esta fue a por su galardón, se percató de que no llevaba su nombre. Después se los tuvieron que intercambiar entre risas: «Habrá que poner más luz o hacer las letras más grandes», dijo Arlati.

Tras la entrega de premios vino la hora de la foto de familia en un ambiente distendido y en el que se brindó por la cultura, el arte y la arquitectura de la isla.

Suscríbete para seguir leyendo