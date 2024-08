Sergio Garrido, paparazzi y dj: «Cuando vienes a pinchar a Ibiza sabes que la gente lo dará todo»

Debuta como dj en Ibiza en un club importante, pero usted ya tiene una larga trayectoria.

Desde los 15 años que estoy pinchando, y tengo 49. Cuando empecé ponía funky y algo de house pero no había la variedad que hay ahora. Yo me crié con el funky y he tocado todos los palos, house, techno, progressive… Ahora depende del sitio donde pinche, pongo un estilo u otro. Es lo guay, adaptarse a todo.

O sea, que no es un paparazzi reconvertido en dj, sino lo contrario, un dj que se puso a hacer fotos.

Soy un dj que además funcioné muy bien en Madrid del 98 al 2004, seis años fuertes en los que trabajaba en todos los lados. Estuve de residente en Penélope Benidorm. En Madrid en todas las salas, Fabrik, Arena, residente en InMore Music... Nunca me he despegado de la música, pero desde que hace tres años empecé a salir en televisión, una cosa te lleva la otra, te haces popular, y al ser conocido las salas te piden más. En la actualidad soy residente en una terraza de verano en Madrid que se llama Bonamara Enjoy, unas sesiones de tardeo que están funcionando fantásticamente. Tengo bolos todos los sábados hasta diciembre.

¿Qué estilo de música pondrá este lunes en Chinois?

Pincho de 12 a 1. Será un estilo house, un tech melódico. Es una primera hora. Te adaptas a la hora y al momento. En Madrid pongo música más de los 90 mezclada con la actual, depende del sitio, y tengo una línea de house progressive, mientras que en Ibiza me adapto a la isla y pongo lo que me gusta dentro del estilo musical. Pongo temas que no pone ningún dj de Ibiza pero que me gustan y funcionan bien, porque yo soy un dj de los de antes, que esto que tú ves aquí lo tienen pocos [muestra unos callos en los nudillos de las manos], esto es de la maleta, de haber pasado vinilos. Un dj debe tener los nudillos desgastados, este callo es de pinchar, de dar vueltas con las maletas de vinilos.

¿En qué locales de la isla ha estado trabajando?

Pincho en el Chinois este lunes y en septiembre lo haré en Hï, en el Wild Corner de la sesión Future Rave de David Ghetta. He estado en algún restaurante de un amigo, como en Sa Punta, que es un sitio que me encanta. He pinchado en fiestas privadas, en barcos, pero la primera vez que pincho en una sala importante en Ibiza es este lunes.

Lo hará en la fiesta de La Troya. ¿Qué le parece Chinois?

Chinois es para mí el club moderno de Ibiza. De los nuevos, el que ha cogido mejor el rollo, tiene un sonido brutal y es un local que está gustando mucho. Es difícil hacerse hueco en la isla con un local nuevo y Chinois ha conseguido posicionarse. Voy a poner house actual, en la línea de la fiesta de La Troya, que para mí ha sido referente en la isla y se ha sabido a daptar a este espacio. Adaptarse y reinvertarse. Si no, te mueres.

Sergio Garrido pincha en una de sus sesiones. / S.G.

¿Impone el hecho de pinchar en un lugar como Ibiza?

Siempre digo que pinchar mal aquí es difícil porque la gente viene con una buena predisposición brutal. Cuando vienes a Ibiza de fiesta vas a darlo todo, y el dj cuando viene a la isla a pinchar sabe que el público lo va a dar todo. Entonces las cosas salen bien. Tienes que hacerlo muy mal para que no bailen.

¿Recuerda la primera vez que estuvo en la isla?

Aterrizé en Ibiza con 16 años y me quedé en el Hotel Mare Nostrum con mi familia. Todo eran dunas, no había casas alrededor. Desde el hotel me fui andando hasta el Space, que había abierto creo que dos años antes, y le dije a mi hermano pequeño: ‘algún día pincharé aquí’. Y fíjate, 33 años después lo conseguiré.

¿Es un mundo muy difícil y competitivo?

Es muy dificil hacer un hit, un número uno. Hay pocos productores que hacen números uno. Si logras una colaboración con un productor top, entras en el circuito de djs y no paras de hacer bolos. Pero claro, tienes que sacar un tema.

Se habla ahora de un revival de los noventa. ¿La música electrónica se ha estancado?

A día de hoy entras en una plataforma para comprar música y hay una cantidad de temas de calidad brutal. Antes no había tanta buena música. Hay muchísimos estilos musicales y en cualquier sesión te pueden poner un tema afro, house, un tema tech melódico, uno de tech house, o de techno, en la misma sesión y no pasa nada. La variedad músical hace que las sesiones también sean muy disfrutables. Hay un montón de música y una generación de productores a nivel mundial que es maravillosa.

A causa de la sobreexposición de los famosos en las redes sociales, el trabajo de paparazzi vive un momento muy complicado. ¿Contempla dedicarse preferentemente a su faceta musical?

Es que yo lo tengo todo supercompactado. Yo hago fotos y con las fotos que hago voy a la tele, como salgo por la tele, las discotecas quiere un personaje de televisión que pinche en su sesión. Yo nunca dejaré de hacer fotos porque me gusta, me gusta Ibiza y me gusta mi trabajo. No voy a dejar nunca de pinchar porque lo disfruto y es una de las formas que tengo para evadirme de mi día a día. Y no voy a dejar de hacer tele porque es un medio que me facilita las otras dos cosas.

¿No es muy estresante este estilo de vida?

Es una locura, porque mira, te pongo un ejemplo… Ayer [sábado] cogí un vuelo a Madrid, llegué a Telecinco a las 16 horas, estuve haciendo un directo para el programa ‘Fiesta’, de Emma García. Un chófer me llevó a la discoteca donde pinchaba, estuve una hora, cené en la discoteca y luego me fui a casa de mis padres. Hoy [domingo] he cogido un vuelo a las 9 de la mañana para estar en Ibiza, estamos haciendo ahora la entrevista, luego voy a darle un beso a mis niños y a desayunar con ellos porque mi residencia ya está en Ibiza después de 13 años haciendo temporada aquí. Me iré a dar una vuelta por el puerto y luego a Formentera, que tengo que hacer unas fotos. Ese es mi domingo. Y el lunes, en el Chinois.

Ahora que los famosos cuelgan su día a día en las redes, ¿qué es lo que da valor a una foto?

Cuando voy al aeropuerto a hacer guardia, al 70% de los famosos los dejo ir. Si no tiene noticia, no me sirve para nada. Por ejemplo, las fotos que le hice Kendall Jenner hace poco en Formentera. ¿Qué tiene de noticia? Que se separó de Bad Bunny. Por cierto, Kendall pagó una importante cantidad de dinero para retirar 15 fotos de las que hice y quedárselas ella para que no se publicaran. Cuando me lo dijeron los de mi agencia, flipé.

Cartel de la fiesta de este lunes de La Troya en Chinois. | D.I.

