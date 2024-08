Un científico predice que en 21 años el ser humano cambiará para siempre y morirá menos: esta es la razón

Ray Kurzweil, un informático estadounidense convertido en futurista, cree desde hace tiempo que la humanidad se encamina hacia lo que se conoce como 'la singularidad', cuando el hombre y la máquina se fusionen. En 1999, Kurzweil teorizó que la inteligencia artificial general se lograría una vez que la humanidad pudiera crear una tecnología capaz de realizar un billón de cálculos por segundo, lo que estimó que ocurriría en 2029. Los expertos de la época se burlaron de la idea, pensando que sería al menos un siglo o más, pero con la línea de tiempo de Kurzweil a solo unos años de distancia (y los rumores sobre la propagación de la inteligencia artificial general), esa predicción de hace décadas está empezando a cobrar importancia.

La nueva predicción

Ahora, en su nuevo libro publicado el mes pasado, 'The Singularity is Nearer' (un juego de palabras con su libro de 2005 del mismo nombre, pero sin la palabra “er”), Kurzweil redobla la apuesta por estas ideas en la era moderna de la inteligencia artificial. No sólo se mantiene firme en su predicción de cinco años, como dijo recientemente en una charla TED , sino que también cree que los humanos alcanzarán una inteligencia un millón de veces mayor en 2045, con la ayuda de interfaces cerebrales formadas con nanobots insertados de forma no invasiva en nuestros capilares.

“Seremos una combinación de nuestra inteligencia natural y nuestra inteligencia cibernética”, dijo Kurzweil en una entrevista con The Guardian, “y todo se unirá en uno. Vamos a expandir la inteligencia un millón de veces para 2045, y eso va a profundizar nuestra conciencia y nuestro conocimiento”.

Si bien esta idea se parece más a una fusión que a una intervención física para salvar la brecha entre el hombre y la máquina, otros filósofos y expertos en IA coinciden en que es probable que algún tipo de fusión sea inevitable y, en cierto modo, ya está comenzando. En julio, Marcus du Sautoy y Nick Bostrom, de Oxford, expusieron las esperanzadoras y desgarradoras posibilidades de nuestro futuro en materia de IA y, para ambos, una especie de síntesis parecía inevitable.

“Creo que nos encaminamos hacia un futuro híbrido”, dijo Sautoy a Popular Mechanics. “Aún creemos que somos los únicos seres con un alto nivel de conciencia. Esto es parte de todo el viaje copernicano: no somos únicos. No estamos en el centro”.

Kurzweil, como muchos otros futuristas, es relativamente optimista en este aspecto. En esa misma entrevista con The Guardian, Kurzweil destaca la idea de una Renta Básica Universal como una necesidad, más que como una idea marginal que actualmente apoyan los círculos más progresistas, y la IA traerá avances sin precedentes a la medicina, lo que significa que la idea misma de la inmortalidad no está fuera del ámbito de lo posible.

“A principios de la década de 2030 podemos esperar alcanzar una velocidad de escape de la longevidad en la que cada año de vida que perdemos por el envejecimiento lo recuperaremos gracias al progreso científico”, dijo Kurzweil. “Y a medida que superemos esa etapa, en realidad recuperaremos más años. No es una garantía sólida de vivir para siempre (aún hay accidentes), pero la probabilidad de morir no aumentará de un año a otro”.