¡Despídete de este edulcorante! Los médicos advierten: consumirlo podría poner en riesgo tu salud

Consumir una bebida con eritritol (un edulcorante artificial utilizado para agregar volumen a la stevia y para endulzar productos cetogénicos bajos en carbohidratos) duplicó con creces el riesgo de coagulación sanguínea en 10 personas sanas, según un nuevo estudio.

Este edulcorante, que en el etiquetado de los alimentos aparece como E968, forma parte del grupo de los polialcoholes y se halla de forma natural en frutas y verduras o alimentos fermentados. Contiene hasta un 30% menos de dulzor que el azúcar de toda la vida, y un 95% menos de calorías, de aquí que se utilice mucho en bebidas sin azúcar. También se emplea en chicles, helados, chocolate, galletas, refrescos y productos dirigidos a diabéticos, aunque depende del país donde se fabriquen estos procesados.

Los coágulos pueden desprenderse de los vasos sanguíneos y desplazarse hasta el corazón, lo que desencadena un ataque cardíaco, o hasta el cerebro, lo que desencadena un accidente cerebrovascular. Investigaciones anteriores han vinculado el eritritol con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, ataque cardíaco y muerte.

“Lo que es notable es que en cada uno de los sujetos, cada medida de respuesta plaquetaria (coagulación) aumentó después de la ingestión de eritritol”, dijo el autor principal del estudio, el doctor Stanley Hazen, director del Centro de Diagnóstico y Prevención Cardiovascular del Instituto de Investigación Lerner de la Clínica Cleveland a la CNN.

Consumir una bebida con una cantidad igual de glucosa o azúcar no afectó la actividad de las plaquetas sanguíneas en otro grupo de 10 personas, dijo Hazen, quien también es presidente de la Cátedra Jan Bleeksma en biología celular vascular y aterosclerosis en la Clínica Cleveland.

El efecto nocivo del erititrol

“Esta es la primera comparación directa de los efectos de la ingesta de glucosa frente a la ingesta de eritritol en múltiples medidas diferentes de la función plaquetaria”, afirmó Hazen. “La glucosa no afecta la coagulación, pero el eritritol sí”.

Si bien fue un estudio pequeño, fue “muy intrigante e interesante”, dijo el doctor Andrew Freeman, director de prevención cardiovascular y bienestar en National Jewish Health en Denver.

"No digo que tengamos que dejar de usar estos alcoholes de azúcar inmediatamente, pero esta línea de investigación ciertamente plantea la pregunta: ¿Son seguros o no?", dijo Freeman, quien no participó en la investigación.

En respuesta al estudio, el Consejo de Control de Calorías, una asociación industrial, dijo a la CNN que 30 años de ciencia han demostrado que el eritritol es una “opción segura y efectiva comprobada” para la reducción de azúcar y calorías.

“Los consumidores deben interpretar los resultados de este proyecto piloto con extrema precaución. El número limitado de participantes, un total de 10, recibió una cantidad excesiva de eritritol, casi el cuádruple de la cantidad máxima aprobada en cualquier bebida individual en los Estados Unidos”, dijo la presidenta del consejo, Carla Saunders, en un correo electrónico.

Sin embargo, la cantidad de eritritol utilizada en cada bebida en el estudio (30 gramos) fue equivalente a lo que se incluye en los típicos refrescos, helados o magdalenas sin azúcar, de los cuales la gente suele comer más de uno, dijo Hazen.

“Esta investigación plantea algunas preocupaciones de que una porción estándar de un alimento o bebida endulzada con eritritol puede estimular de manera aguda un efecto directo de formación de coágulos”, dijo el coautor del estudio, el Dr. Wai Hong Wilson Tang, director de investigación de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco en la Clínica Cleveland, en una declaración.