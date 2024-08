Las fiestas de Cala Llonga arrancan con música este sábado

El programa de fiestas patronales de Cala Llonga, organizado por la asociación de vecinos con el patrocinio del Ayuntamiento de Santa Eulària, arranca este fin de semana con un destacado acento musical, deportivo y tradicional. El día grande será el 15 de agosto con la celebración de la Virgen de la Asunción, patrona de esta localidad.

Este sábado, un concierto de Los Volados en Sandino Bar, a partir de las 21.30 horas, da el pistoletazo de salida a las fiestas. Al día siguiente, domingo 11, se llevará a cabo un baile tradicional, a las 21 horas, en el Restaurante SOS. De cara a la próxima semana, habrá actividades infantiles en el paseo de la playa y un espectáculo de magia con Albert Show (martes 13, 18.30 horas). El miércoles 14 actuará el cantante y guitarrista El Chacho en Pizzería La Vela (21 horas) y se proyectará en la playa la película ‘Beethoven’ (21.15 h.).

Pasacalle, exposición, desfiles y tradición

El día con más actos coincide con la fiesta patronal de Cala Llonga, el jueves 15 de agosto. En una jornada intensiva de actividades, se iniciará el pasacalle con los tambores de A Tutiplén, a partir de las 10 horas, para luego dar paso a la clásica exposición de motos antiguas (10.30 h) y la competición de castillos de arena en la playa (11 h). A las 18.30 horas del mismo día se oficiará la misa tradicional en la capilla de Cala Llonga junto al Coro Rociero. Tras el despliegue de guitarras, castañuelas y palmas, tendrá lugar el desfile de carros. Finalmente, la jornada culminará con la actuación de varios dj invitados, a partir de las 20.45 horas, en la zona costera.

Del mismo modo, el viernes 16 será un día marcado por la música y la playa, gracias a los dj sets que durarán desde las 16 hasta las 23.15 horas. Ese mismo fin de semana se realizarán los campeonatos de voleibol a pie de playa, desde las 10 hasta las 18 horas.

Además, a lo largo de la semana habrá distintos microconciertos, como Miel de Luna en Lounge Café 68 (sábado, 19.30 h), Jodie Kean en Gastro-Café S’Aroma (domingo, 21 h), Ángel en Bar Cacatua (lunes, 18 h), Swingin Tonic en Restaurante Can Happy (martes, 19 h), el quinteto verbenero Esta me la sé, en Bar Sasoa (martes 21 h) y la doble sesión de Five Guys Walk into a Bar en Restaurante Flipper’s y Bar Restaurante Terramar (miércoles, 20.30 h), entre otros.

El fin de semana del 23 al 25 de agosto también habrá música en vivo en La casa on The Beach (viernes, 17.30 h) y una jornada deportiva de rugby en la playa, el sábado de 10 a 18 horas. Asimismo, los asistentes podrán disfrutar a partir de las 20 horas de música en directo en Restaurante Buganvilla, Mamá África en Kiosko Hollywood o la fiesta en Bar Ses Veles Ibiza.

Finalmente, se cerrarán las fiestas con otra jornada deportiva de rugby en la playa, también de 10 a 18h, y los conciertos Hot Ice en Restaurante The Wild Asparagus e Iggi Loop & Tonia J. en Restaurante Regina, a partir de las 20 h. n