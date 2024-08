La vida artística de Guillermo Gil en 35 pinturas en el Club Diario

Pinturas al óleo que encierran distintos paisajes y marinas de las Pitiusas. Esta es la temática que comprenden la mayoría de las 35 obras de la muestra ‘Memorias’ de Guillermo Gil Pieras, artista mallorquín residente en Ibiza desde hace más de 50 años. La exposición, que se inaugura este viernes a las 20 horas en el Club Diario de Ibiza, es una breve recopilación de la experimentada vida artística de Gil. ‘Memorias’ estará abierta hasta el próximo 23 de agosto con un horario de lunes a viernes de 18 a 22 horas, a excepción de festivos.

La muestra también incluye retratos de sus pinturas figurativas, en las que Gil retrata, por ejemplo, a un león o un caballo «desde un punto de vista más decorativo», según apunta el pintor mientras acaba de colgar las obras en la sala. Además, hay cuadros en los que capta algunos elementos típicos de las Pitiusas, como la arquitectura de las antiguas casas ibicencas o el tradicional ball pagès.En la muestra tampoco faltan tres cuadros de sus tres hijas, Elsa, Bea y Cati.

Técnica collage

A pesar de que la mayoría son pinturas al óleo, hay dos excepciones que corresponden a los dos cuadros más antiguos de ‘Memorias’. Son dos obras a lápiz que realizó Gil a los 15 años en el colegio, cuando vivía en Palma. Uno a partir de una foto en blanco y negro de un paisaje de Mallorca y otro de una zona de Asturias que visitó sobre esa época. Asimismo, hay otras pinturas en las que Gil optó por introducir la técnica del collage, como en un paisaje con un muro pegado con pequeñas piedras recogidas del campo, que sirven «para darle relieve», tal y como apunta Gil.

Otro de los factores destacables de la muestra es el uso característico de los colores explica el artista: «Todas las pinturas al óleo de la muestra, sin ninguna excepción, están realizadas con tubos con blanco y los tres colores primarios: amarillo, azul, rojo». El pintor argumenta el motivo de esta selección: «Es la técnica que más domino y era la más habitual cuando me adentré en el mundo de la pintura. Antes no pasaba como ahora, que hay muchísimas variedades de tonalidades de colores». Gil agrega: «Disfruto mucho con la pintura a pesar de que todo lo que sé lo he aprendido por mi cuenta, ya que nadie me ha enseñado ni a cómo coger un pincel o un lápiz. Además, amo el color, especialmente el que yo hago».

En cuanto a las marinas, todos son paisajes de Ibiza y Formentera que Gil ha visitado con el paso de los años como es el caso de el puerto de Ibiza, es Pujols, Cala Galera, es Caló de s’Illa, Punta Galera o sa Punta de s’Águila. En ellos, hay presentes elementos como barcas, embarcaciones o incluso, la Torre de la Sal, es Vedrà o Dalt Vila. Además, Gil afirma que desde que vino a vivir a la isla a principios de la década de los 70, ha buscado recrear en sus obras «distintos rincones de Ibiza que aún mantienen la naturalidad, especialmente en el caso de las marinas».

Cuadros de bodegones

Los bodegones es otra de las temáticas que aparecen en ‘Memorias’, según indica Gil: «En la exposición hay dos o tres cuadros de bodegones, que es una representación muy característica en la pintura. Ahora ya no es tan típico, pero antes era muy habitual que en las casas hubieran bodegones con frutas y almendras, higos y uva blanca». El pintor explica cómo realizó la composición: «Fui a una tienda a comprar bodegones y me los llevé a casa, donde los pinté, a diferencia de otros cuadros en los que partí de una fotografía o una imagen».

En relación a los paisajes, Gil incluye cuadros como las torres de Balàfia o la casa más antigua de Ibiza, que sitúa en Sant Carles. Además, incluye elementos naturales como amapolas o árboles.

Gil señala que el título de la exposición está relacionado con la finalidad del proyecto artístico: «El objetivo de la muestra está precisamente en el nombre. Y es que, ‘Memorias’ es el término que he elegido para recordar, a modo de compilación, las obras que he ido elaborando desde que empecé hace aproximadamente 58 años». Gil agrega: «Son cuadros que simbolizan el pasado, presente y futuro, ya que hay varias obras que rompen con lo clásico y evidencian la evolución con el tiempo».

Gil siempre ha combinado su faceta como artista con otros empleos, ya que reconoce «la enorme dificultad de vivir únicamente de la pintura». Esta situación le impidió «centrarse al cien por cien» en ella. Gil inició su periplo como pintor en el colegio, dibujando paisajes de sitios que iba visitando, a lápiz. Después, experimentó con las acuarelas, una disciplina que le «encanta», ya que es «a la vez, la técnica más difícil y más fácil», según afirma el artista. A pesar de ello, al no ser su especialidad y solamente conservar una obra, decidió no incluirla en ‘Memorias’.

A partir de allí, se ha dedicado mayoritariamente a la pintura al óleo. Durante su trayectoria, ha protagonizado exposiciones individuales en Ibiza en La Caixa, Ebusus, Can Portmany, Sant Mateu y Sant Joan, además de Llucmajor y Andratx, en Mallorca. También, ha participado en muestras colectivas de la mano de la Associació MultiArt de Ibiza (Amae) en el Palacio de Congresos, el Centro Cultural de Jesús, Far de ses Coves Blanques o Can Jeroni.