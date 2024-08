Las quejas de una extranjera que busca pareja en España: "La mayoría vive con sus padres y divide la cuenta para pagar"

Es mexicana y se llama Jennifer Fernández Solano. En primera persona ha publicado un artículo en Business Insider contando su experiencia de lo que ha sido intentar encontrar una pareja en España.

Jennifer estaba soltera y se mudó a Valencia donde tuvo varios encuentros con hombres. Cuenta que algunas de ellos surgieron a través de una aplicación de citas.

De una no tiene un grato recuerdo. Quedó con un hombre de unos 30 años con el que la comunicación no fluía mucho porque, entre otras cosas, habían quedado en un sitio muy ruidoso en el que era difícil mantener una conversación tranquila y conocerse.

Pero aquí no acaban las quejas de Jennifer: "Me pareció oírle decir que vivía con sus padres y hermanos menores en los suburbios. Me pareció un poco raro, teniendo en cuenta que tenía unos 30 y pico de años. Pedimos varios platos pequeños para compartir y, al final de nuestra comida, le pidió a la camarera que dividiera la cuenta en dos y procedió a pasar su tarjeta para cubrir su parte. Luego esperó a que yo hiciera lo mismo", escribe la mexicana. No volvieron a salir juntos.

Añade que al poco tiempo, hablando con otras compatriotas, todas comentaban lo mismo: la costumbre de dividir las cuentas de las consumiciones en las citas. Una de las razones que esgrime para que suceda esto son "los salarios tan bajos que hay en España".

Los sueldos en España es también, para Jennifer, lo que hace que se haya encontrado con muchos hombres que viven con sus padres. "Los salarios más bajos son una de las razones por las que es común encontrarse con hombres que aún viven con sus padres a los 30 años, pero no es la única razón. He tenido amigos que se mudaron de nuevo a la vivienda familiar para ahorrar para el depósito de una casa y también he conocido a hombres de 40 años que viven con sus padres después de un divorcio".

"Los solteros que conocí al principio en España parecían interesados sobre todo en salir de fiesta y asistir a festivales de música. Esto es algo que a mí también me encantaba en algún momento de mi vida, pero ya no. Estaba acostumbrada a salir a restaurantes y bares de cócteles tanto en México como en Australia, pero hacía años que no pasaba toda la noche de fiesta", se queja la joven.

Historia con final feliz

Sin embargo y a pesar de lo mal que le salieron las primeras citas, Jennifer acabó encontrando pareja en España. "Decidí hacer una lista - en Tinder- de lo que quería en una pareja. Incluía cosas como 'debe ser feliz con su vida' y 'debe tener tiempo para viajar conmigo'. Incluso fui más específica al agregar cosas como 'idealmente que tenga un título de maestría (universitario)'. Al cabo de un par de días, un valenciano alto y con mucho sentido del humor empezó a hablarme. Desde entonces no hemos parado de hablar". Ahora están en proceso de comprarse un apartamento en el que vivir juntos.