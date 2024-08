Angustia por falta de medicinas: «No puedo vivir sin mi pastilla»

La escasez de medicamentos en Balears está más intensificada este verano, afectando especialmente a aquellos que tienen enfermedades crónicas. Según un reciente estudio de Luda Partners, una empresa privada de distribución de medicamentos, la situación es preocupante. El informe destaca que los pacientes diabéticos son los más afectados. En particular, Ozempic, utilizado para reducir los niveles de azúcar en sangre, enfrenta dificultades de suministro.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Balears afirman que «aunque siempre hay problemas de abastecimiento, la mayoría de los medicamentos tienen sustituto», destacando que el sistema de información permite a los farmacéuticos ofrecer alternativas a los pacientes. Explican que la situación de desabastecimiento está controlada en la medida de lo posible gracias a herramientas como Cismed, que está conectada con el Ministerio de Salud y proporciona información actualizada sobre la disponibilidad de medicamentos.

Pedro Vidal, de la Farmacia Vidal de Palma, expone la problemática del desabastecimiento, destacando la falta de Ozempic y NovoRapid, una insulina de acción rápida para diabéticos. Vidal explica que «hay un problema de desabastecimiento general a nivel de toda España de medicamentos». Según menciona el farmacéutico, cuando los productos no llegan a las cooperativas de Balears, no pueden distribuirse al resto de las farmacias, lo que provoca escasez. Para resolver este problema, Vidal menciona el uso de FarmaHelp, una herramienta que permite a las farmacias comunicarse entre sí y redirigir a los pacientes a las farmacias que tienen el medicamento en stock. Sin embargo, reconoce que esta solución no siempre es efectiva, y en muchos casos, «deben comunicarse con el centro de salud para que el médico recete un tratamiento alternativo».

La escasez de medicamentos ya afecta a las farmacias. / Luda Partners

Desde la palmesana Farmacia Neus Gallardo, Kiko, un trabajador de la farmacia, informa sobre las restricciones que enfrentan en el suministro de algunos medicamentos. Específicamente, menciona la falta de bolsas de sondas y nuevamente la alta demanda de Ozempic. «Una vez faltaron bolsas de sondas; ha habido momentos en que no había», señala Kiko. En situaciones donde los medicamentos son extremadamente demandados, como el caso de Ozempic, las farmacias deben dar preferencia a los pacientes diabéticos. «Damos preferencia a los diabéticos, que son los que más urgen», comenta Kiko. Por su parte, Sebastián Alomar, de la Farmacia Alomar, también describe los problemas que enfrentan debido a la escasez de medicamentos, mencionando específicamente la falta de Ferplex, un suplemento de hierro.

Personas afectadas

Victoria Abad, de 53 años, ha enfrentado grandes dificultades para encontrar su medicamento. «He estado varias semanas seguidas sin tomar mi medicina porque no la encuentro en ninguna farmacia», explica. Abad, que es diabética y utiliza Docentric, señala que la falta de este medicamento le ha provocado un efecto rebote y un aumento en la ansiedad por comer. «La medicina me hace cambiar mis hábitos alimenticios para mejor, pero cuando no lo tengo, vuelvo a tener ansiedad de comer y mis antiguos hábitos regresan», añade. Ha estado meses buscando en todas las farmacias, y estar sin medicación tanto tiempo le ha hecho engordar hasta 4 kg. Abad prefiere no enseñar la tarjeta sanitaria hasta estar segura de que el medicamento está disponible, ya que, según le dice su médico, algunas farmacias prefieren vender a quienes pagan el total en efectivo. «Hasta los médicos me dicen que no enseñara la tarjeta sanitaria, porque hay farmacias que prefieren vender a 150 euros que a 4».

Al igual que Abad, Maria Ortiz Cano también sufre la incertidumbre de la falta de insulina. Ortiz relata cómo su farmacéutico de confianza se esfuerza por conseguir el medicamento cuando no está disponible. «Una vez estuve dos días sin medicación y fue muy preocupante», comenta Ortiz, quien además toma Eutirox tras una operación de tiroides. La situación le causa mucha ansiedad, ya que no había Eutirox en ninguna farmacia y necesitaba el medicamento urgentemente para su tratamiento. «Sin esta pastilla, no puedo vivir», menciona Ortiz que se muestra muy preocupada por la situación.

