Noche de sábado en las alturas con la música de The Holy Riders

La banda ibicenca The Holy Riders ofrece esta tarde un concierto en las alturas. La agrupación, liderada por el rapero Cristo Corona, repite actuación veraniega en The Ninth, la terra del Hard Rock Hotel. «La más alta», comentan los músicos. El concierto, gratuito, comenzará a las ocho de la tarde, según explican.

Para esta actuación, la banda, que fusiona el rap con el country, regresa al lugar en el que hace exactamente un año se presentaron oficialmente al público de la isla.

«Es gratis y sólo hay que llegar al hotel, entrar en el ascensor, pulsar el botón de la novena planta y disfrutar de la actuación», comenta el músico, que formó la banda hace cerca de dos años junto al guitarrista Abel Pons. Ellos son el núcleo principal de la formación, en la que cuentan, también, con David Nogueira, batería, y Diego, bajista. The Holy Riders se estrenó con el sencillo ‘Nueva oportunidad’, al que siguió ‘Top of the hill’. En sus conciertos, además de sus propios temas, interpretan versiones pasadas por su propio estilo.

