Objetivo: Quince nuevos centros educativos en las Pitiusas en diez años

Una quincena de nuevos centros educativos en las Pitiusas en los próximos diez años. Es el objetivo que se ha marcado en Govern balear en el Pla d’Infraestructures Educatives que presentó ayer la presidenta balear, Marga Prohens, acompañada del conseller de Educación, Antoni Vera. La planificación, que incluye las actuaciones previstas, de momento, entre 2024 y 2034, incluye también la ampliación de ocho centros ya existentes y la reforma de 18. Estas actuaciones forman parte de las 300 previstas en toda la Comunitat. Unos proyectos que están presupuestados en más de 600 millones de euros, indicó Prohens durante la presentación, celebrada en el instituto Joan Maria Thomas, en Palma.

Según explicó Prohens, el Ejecutivo quiere consensuar el plan con todas las fuerzas políticas, sindicales y de la comunidad educativa puesto que es un proyecto «ambicioso» y que «va más allá de una legislatura». La líder del Govern balear lamentó el estado de las infraestructuras educativas de las islas y criticó que en los últimos ocho años «el aumento de recursos no se ha traducido en una mejora de las infraestructuras». En cuanto a la inversión, el Govern prevé destinar más de 150 millones de euros en los tres primeros años de aplicación de este plan, que contempla actuaciones a corto, medio y largo plazo.

Absorber todos los barracones

En esta línea, Vera indicó que la prioridad del Govern es disponer de infraestructuras educativas que «dignifiquen» el trabajo de los docentes y que «respondan a todas las demandas educativas». Además, señaló que el plan prevé que se puedan absorber todas las aulas modulares. El plan de climatización de centros no está incluido en el plan de infraestructuras educativas, pero las construcciones de centros o reformas integrales la incorporarán.

El plan prevé la creación de 77 nuevos centros educativos, de ellos, 36 de Infantil y Primaria, 12 institutos de Secundaria, 12 centros integrados de Formación Profesional, diez de régimen especial y de educación adultos, tres de enseñanzas superiores y cuatro universitarios. Además, plantea 60 proyectos de ampliación de centros y 158, de reforma de las infraestructuras.

En las Pitiusas están previstos quince nuevos centros, trece de ellos en Ibiza: colegios en Santa Eulària, Sant Mateu de Baix, Sant Rafel y Torres de Balàfia, el instituto de Can Cantó y los nuevos edificios de la Escola d’Adults, la Escuela Oficial de Idiomas y la Escola d’Arts (corto plazo), Sant Antoni y Labritja (plazo medio) y los nuevos colegios en Vila y en Sant Josep y el centro de FP de Vila (largo plazo). Las dos nuevas infraestructuras previstas en Formentera, la de la Escuela Oficial de Idiomas y la del Conservatorio de Música, están planificadas a largo plazo.

Nueve centros de Ibiza se someterán a una reforma integral, según detalla el plan: Can Misses, Isidor Macabich, Jesús, Puig d’en Valls, Sant Ciriac, Santa Eulària, Xarc, Guillem de Montgrí y Vara de Rey. Se ampliarán plazas en el colegio Sant Carles, los institutos Quartó del Rei, Algarb, Sant Agustí y Quartó de Portmany y Can Marines. En otros se llevará a cabo una reforma parcial o se les dotará de gimnasio, comedor o porches: Can Cantó, Cas Serres, Poeta Villangómez, Corona, Quartó de Portmany, Balansat y L’Urgell.

En el caso de Formentera se ampliarán plazas en El Pilar de la Mola, donde también se creará un comedor, y en el instituto Marc Ferrer, que contará con ascensor. En el colegio Mestre Lluís Andreu está prevista una reforma integral a corto plazo y la unificación de los dos edificios del centro más adelante.

Tanto el conseller como la presidenta insistieron en su «apuesta clara» por la educación 0-3 años, destacando que 42 colegios de las islas ofrecerán plazas para alumnos de esta etapa educativa. En total, se prevé la construcción de 1.554 plazas de 0 a 3 años, que se habilitarán en edificios anexos a los nuevos centros que incluirán la etapa de 0 a 6 años.

La secretaria general de la Federació d’Entitats Locals de Balears (Felib), Neus Serra, destacó que se trata de un plan «más ambicioso» de lo que esperaban, mientras que la presidenta del Consell Escolar de Balears, Pepita Costa, subrayó que es un proyecto reclamado por la comunidad educativa, puesto que «la situación de muchos centros había empeorado». «Valoramos el esfuerzo para acercarse a la realidad de los centros», añadió.

Por parte de los sindicatos, el secretario de Enseñanza Pública de STEI Intersindical, Lluís Segura, lamentó que en la presentación del plan no se abordaran las ratios. «Queremos pensar que ha sido un simple olvido», indicó.

Asimismo, desde CCOO y UGT calificaron el plan de «ambicioso» e insistieron en la necesidad de poner en marcha el plan de climatización de los centros. «Nos hubiera gustado escuchar exactamente la necesidad de climatizar los centros y adaptarlos a la situación actual», dijo el secretario de enseñanza de UGT Baleares, Tino Davia, remarcando que esta cuestión es «el problema principal que hay hoy en día».

15 nuevos centros

El Govern prevé construir 15 nuevos centros en las Pitiusas, ocho colegios (Santa Eulària, Sant Mateu de Baix. Sant Rafel, Torres de Balàfia, Sant Antoni, Labritja, Vila y Sant Josep), un instituto (Can Cantó), un centro de FP en Vila, las Escuelas Oficiales de Idiomas de Ibiza y Formentera, una Escola d’Adults en Vila y el Conservatorio de Música de Formentera.

18 reformas

El plan presentado ayer por la mañana por la conselleria tiene como objetivo la reforma de 18 centros educativos de las Pitiusas: 17 en Ibiza y uno en Formentera. Algunas son integrales y otras parciales, detalla el Govern.

Ampliar ocho infraestructuras

La mayoría de las ocho ampliaciones previstas en infraestructuras educativas de las Pitiusas (dos en Formentera) se centran en dotar a los centros de espacios de los que carecían, como gimnasio o comedor o ampliar este último, según el plan presentado.