Un robot submarino descubre algo "enigmático" en el hielo ártico: "No podía dejar de mirarlo"

Al enviar ondas sonoras a los mares cada vez más cálidos que rodean la Antártida, un robot submarino ha proporcionado a los científicos una nueva y detallada visión de las partes inferiores derretidas de las gigantescas plataformas de hielo del continente, que son de enorme importancia para los niveles globales del mar.

Las imágenes tomadas por el robot contienen pistas sobre cómo se están adelgazando las plataformas. Revelan varias formaciones nunca antes vistas en el hielo, incluidas inmensas terrazas con bordes redondeados y arremolinados, y hendiduras con forma de lágrima, algunas de ellas de cientos de metros de ancho, que parecen haber sido esculpidas por corrientes turbulentas.

Los científicos detrás del descubrimiento describieron las estructuras como “enigmáticas”.

“No podía dejar de mirarlo”, dijo Anna Wahlin (autora principal del estudio y profesora de oceanografía en la Universidad de Gotemburgo) a The New York Times, al describir la primera vez que vio los datos. “No teníamos idea de que pudiera verse así”.

Las peculiares formas de lágrima se encontraron debajo de la plataforma de hielo Dotson en la Antártida occidental en 2022, cuando un vehículo operado a distancia (ROV) se sumergió 17 kilómetros bajo el glaciar y viajó más de 1.000 kilómetros a lo largo de la parte inferior del hielo. Aunque los resultados de la investigación se publicaron el 31 de julio en la revista Science Advances.

La plataforma de hielo Dotson es una placa de hielo flotante de 50 km de ancho, siete veces el tamaño de la ciudad de Nueva York, situada en la costa de la Tierra de Marie Byrd en la Antártida occidental.

"Para entender el ciclo del hielo en la Antártida y cómo el hielo llega desde el continente al océano, necesitamos entender cómo se derrite desde abajo, un proceso que es tan importante como el desprendimiento para mover el hielo terrestre al océano", dijo a Live Science Wahlin.

La importancia de este descubrimiento

No es solo la fascinante belleza de estas formaciones lo que interesa a los científicos. Las plataformas de hielo son los bordes flotantes de los glaciares y son fundamentales para el aumento del nivel del mar. Las plataformas impiden que los glaciares de la Antártida arrojen más hielo al océano. A medida que más agua cálida baña sus superficies inferiores, las plataformas se derriten y se debilitan, lo que hace que el hielo glacial fluya más rápidamente hacia el mar.

Cuando la Dra. Wahlin y sus colegas viajaron a Dotson a principios de 2022, el miembro clave de su equipo medía más de 6 metros de largo y era de un color naranja brillante. Su nombre era Ran.

Los científicos programaron a Ran para que se desplazara de un lado a otro debajo de la plataforma en filas ordenadas, como una cortadora de césped, y recopilara datos pulsando el hielo con ondas sonoras. Pero los investigadores no podían hablar con Ran mientras estaba debajo del hielo. Y Ran no podía usar el GPS para averiguar hacia dónde se dirigía. Tenía que navegar por impulsos, con la ayuda de sensores de movimiento incorporados.

Las estructuras eran mucho más complejas de lo que nadie hubiera esperado, asegura Peter Davis, oceanógrafo del British Antarctic Survey que también contribuyó al estudio. "Parece una playa después de que la marea ha bajado".