Estas son las aerolíneas que están multando a los pasajeros con maleta de mano con ruedas

Una pasajera de una aerolínea low cost ha explicado en algunos medios de comunicación las multas que ha recibido de easyJet y Ryanair por su equipaje de mano, después de no tener en cuenta las ruedas del equipaje al medir sus dimensiones.

Las aerolíneas de bajo coste como estas tienen límites muy estrictos para el tamaño del equipaje de mano, que actualmente son de 45 x 36 x 20 cm en easyJet y de 40 x 20 x 25 cm en Ryanair. Pero es importante tener en cuenta que estas medidas también incluyen las ruedas y el asa de cualquier maleta de mano.

Y esto es exactamente lo que una pasajera aprendió a las malas cuando le pusieron una multa en ambos sentidos por los vuelos de ida y vuelta desde el aeropuerto de Liverpool a Barcelona.

"Aunque mi maleta de mano cumplía las dimensiones requeridas, lo que no tuve en cuenta fueron las ruedas y el asa. En consecuencia, me cobraron tanto el vuelo de ida como el de vuelta, lo que redujo considerablemente el modesto presupuesto de vacaciones que había reservado. Me sentí decepcionada, pero sabiendo que no podía hacer nada en la puerta de embarque, pagué a regañadientes. Desde entonces, nunca he vuelto a cometer el mismo error y ahora tengo mucho cuidado con el equipaje que llevo a bordo de las aerolíneas de bajo coste".

Tanto las políticas de equipaje de mano de Jet2 como de easyJet mencionan específicamente las maletas con ruedas. Las maletas que no cumplan con los requisitos deberán facturarse en bodega con un cargo adicional. Si bien puede pensar que puede salirse con la suya si lleva una maleta que se excede un poco de las medidas estipuladas, algunas aerolíneas tienen la reputación de hacer cumplir estrictamente las reglas. El año pasado, se vio a un pasajero rompiendo furiosamente su maleta en el aeropuerto de Edimburgo en un intento por colocarla en el estante en el que hay que introducir las maletas de mano antes de embarcar para comprobar que cumplen con la normativa del tamaño.