Francisco Hernández: «Quiero que todos disfruten de las playas sin sorpresas»

Francisco Hernandez es ingeniero informático y le encanta innovar. El joven mallorquín de 27 años ha desarrollado su propia web llamada Balear Coast. La idea surgió cuando, hace dos años, llegó a Cala Llombards, en Mallorca, y se encontró con que la playa estaba infestada de medusas, tras haber conducido una hora y media para llegar al lugar. Esta frustrante experiencia lo ha llevado a desarrollar una solución que combinara datos aportados por turistas y socorristas, junto con información meteorológica para prever de antemano el estado de las playas a las que se quiere acceder.

Hernández explica que, aunque los socorristas y el Govern ya proporcionaban algunos datos sobre las playas de Balears, estos no son fácilmente accesibles ni intuitivos. «Tiene que haber una forma como el Google Maps para poder ir mirando y diciendo, ‘vale, pues me gusta esta playa, o esta otra’, y poder ir cambiando e ir viendo», comenta. Según Hernandez, Balear Coast simplifica este proceso, permitiendo a los usuarios ver rápidamente la ocupación, la presencia de medusas, y las condiciones climáticas de todas las playas de Balears.

«Con ‘Balear Coast’ la gente puede saber la cantidad de personas que hay en la playa antes de ir»

Respecto a la obtención de datos, Hernández explica que la aplicación se nutre de diversas fuentes. «Para obtener la información meteorológica utilizo datos de tiempo.es, mientras que los socorristas nos proporcionan datos sobre la presencia de medusas y las banderas en cada playa. Además, los propios turistas aportan información valiosa sobre la ocupación y el estado de las playas», detalla. Para Hernández la combinación de fuentes permite a Balear Coast ofrecer una visión completa y actualizada de las condiciones de las playas en Balears.

Otro de los aspectos destacados de Balear Coast es su capacidad para descubrir nuevas playas. «He conocido muchas playas de las que no tenía constancia», menciona Hernández. La aplicación no solo proporciona información sobre las playas más populares, sino también sobre aquellas menos conocidas, permitiendo a los usuarios explorar y disfrutar de la diversidad de las costas baleares. Este enfoque, según Hernandez, no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también puede ayudar a distribuir mejor el flujo de turistas, evitando la masificación en las playas más concurridas.

No obstante, el desarrollo de la web no estuvo exento de varias dificultades. «El problema más grande fue coordinarme con todos los proveedores de información para poder llegar a un acuerdo y que pudiera consultarla de forma correcta», explica Hernández. A pesar de estos obstáculos, ha logrado lanzar una versión funcional que ya está siendo utilizada por locales y turistas para planificar sus visitas a la playa.

A pesar de todos estos contratiempos, según Hernández, la aplicación ha recibido comentarios positivos de los usuarios, quienes «destacan la utilidad de poder conocer la ocupación y las condiciones de las playas antes de visitarlas», explica. Aunque Balear Coast aún no tiene el tráfico suficiente para impactar significativamente en la gestión del aforo, Hernández confía en que «con el tiempo y una mayor difusión, especialmente en aeropuertos y hoteles, la plataforma podrá influir en la distribución de los visitantes».

En cuanto a la sostenibilidad y preservación del medio ambiente, Hernández espera que su aplicación pueda contribuir a la concienciación sobre la importancia de mantener las playas limpias. Además, considera que, a medida que aumente el tráfico en la web, podría jugar un papel en la educación de los usuarios sobre prácticas responsables en la playa. «He pensado en hacer futuras mejoras y estoy abierto a sugerencias para poder mejorar la web», explica Hernández. La idea de su aplicación, según dice el ingeniero, es mejorar la experiencia de los turistas y fomentar una mayor conciencia sobre la preservación del medio ambiente. Por ejemplo, planea implementar características que incentiven a los usuarios a participar en actividades de limpieza de playas y a respetar las normas medioambientales.

El creador de Balear Coast también subrayó la importancia de la tecnología para abordar problemas locales y medioambientales. «Creo que las soluciones tecnológicas pueden jugar un papel importante en la gestión sostenible de nuestras playas», afirma.

Contra el turismo masificado

La masificación turística en Balears es una preocupación importante para el desarrollador de Balear Coast. «Sé que es complicado, porque vivimos del turismo, pero creo que habría que poner unos límites», comenta Hernández. Destaca la necesidad de mejorar el sistema de transporte público y limitar el alquiler de coches, especialmente durante el verano, cuando las playas están más concurridas. «El año pasado vinieron unos 14 millones de turistas y si la mitad cogen coches, nos saturan las carreteras y todo». Hernández defiende un turismo más sostenible y una mejor planificación para evitar la sobrecarga de infraestructuras y preservar el medio ambiente. Hernández también explicó que esta web es precisamente lo que podría servir de ayuda también para la gente local que «puede saber de antemano la cantidad de personas que hay en cada playa y decidir si va o no». Uno de los objetivos de su invento es que los visitantes se distribuyan de forma equitativa para evitar el colapso en algunas playas, sobre todo en las más visitadas.

Aunque actualmente la aplicación no genera beneficios económicos, Hernández está trabajando en una nueva versión que espera monetizar. Esta incluirá pronósticos meteorológicos a una semana vista y permitirá a los usuarios guardar listas de playas favoritas. Además, planea destinar un porcentaje de los ingresos a la asociación Save the Med, contribuyendo así a la conservación del Mediterráneo. n

