Amaya Ayala, investigadora postdoctoral en el Hospital del Mar Research Institute y doctora en Biomedicina: “Padecer cáncer tiene un gran impacto en la vida laboral de las personas”

- ¿Qué sucede en el ámbito laboral cuando una persona es diagnosticada de cáncer?

- De acuerdo con la literatura, la casuística es amplia y depende muchos factores. Entre los principales los relacionados con la enfermedad y el estado de salud (estadio, localización, tratamiento), con el trabajo (tipo de ocupación manual o no manual), condiciones de empleo (seguridad laboral, flexibilidad, ambiente de trabajo), situación personal (edad, nivel socioeconómico, estado civil, personas a cargo). En países con un fuerte sistema de protección social, como es España y otros países europeos, cuando una persona trabajadora está bajo sospecha o recibe un diagnóstico confirmado de cáncer, esta suele iniciar un proceso de pruebas diagnósticas y en seguida el tratamiento, proceso durante el cual antes o después la persona solicita a su médica/o de atención primaria la incapacidad temporal (comúnmente llamada baja laboral). La duración de esta variará dependiendo de las características del cáncer y del tipo de tratamiento y su evolución, con un máximo de un año prolongable, si es necesario, hasta el año y medio. La decisión del momento en el que solicitar la baja dependerá de los factores mencionados anteriormente. Y en lo que respecta a su empleo, la notificación del diagnóstico en el puesto de trabajo (recursos humanos, persona superior o compañeras/os) es voluntaria.

- ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando te diagnostican la enfermedad?

- Con respecto a la vida laboral, el primer paso para la mayoría de las personas diagnosticadas con cáncer es solicitar la baja a su médica/o de atención primaria. El inicio de la baja varía dependiendo de muchos factores mencionados anteriormente, pero la mayoría la inicia al recibir el diagnóstico, ya que suele venir acompañado de numerosas pruebas y del inicio del tratamiento. Además, el diagnóstico tiene un fuerte impacto psicológico en las personas y sus familias. Adicionalmente, las personas diagnosticadas pueden buscar pronto fuentes de información fiables que las asesoren sobre sus derechos como trabajadoras, protocolos existentes en su empresa, posibles convenios, etc. Esta información debería ser proporcionada por la Seguridad Social, el personal sanitario e incluso la propia empresa. Sin embargo, el acompañamiento a las personas diagnosticadas con cáncer es aún muy deficiente en lo que respecta a la esfera laboral. Esta falta de guía sobre cómo proceder después del diagnóstico, más allá de la baja laboral, hace que la propia persona tenga que buscar esta información en la mayoría de los casos. En España, los testimonios de personas que han atravesado un cáncer en edad laboral muestran cómo han encontrado en las organizaciones de pacientes el asesoramiento y acompañamiento que no encuentran en la Seguridad Social o entre las/os profesionales sanitarios (ya sean de Oncología o de Atención Primaria). Por tanto, es recomendable acudir a estas instituciones lo antes posible.

- ¿Es necesario que el paciente esté de baja durante el tratamiento o puede incorporarse a su puesto de trabajo?

- Cuando hablamos de cáncer, aunque la fisiopatología de la enfermedad sea la misma, cada localización y estadio, y, en consecuencia, el plan de tratamiento, marcan cursos de la enfermedad totalmente diferentes. Por lo tanto, las limitaciones en la salud de la persona trabajadora son muy diversas, y en consecuencia, también lo es la decisión de trabajar durante el tratamiento. Como se ha mencionado anteriormente, debido a la agresividad de los tratamientos de cáncer, los efectos adversos suelen ser incompatibles con mantener una actividad laboral. Por ello, la mayoría de las personas trabajadoras con un diagnóstico de cáncer optan por tomar la baja. Algunas, tras la fase más aguda del tratamiento, regresan al trabajo y terminan el tratamiento habiendo retomado su actividad laboral. También se ha observado que una minoría de personas continúa trabajando durante el tratamiento. Esta decisión depende del estado de salud y de las circunstancias laborales y personales de la persona. Sin embargo, en términos generales, los efectos adversos son muy limitantes y muchas personas encuentran dificultades para retomar su actividad laboral previa al cáncer, incluso una vez terminado el tratamiento.

- Un 30% de los pacientes de cáncer afirman haber perdido o dejado el trabajo después de la enfermedad. ¿Son conscientes las empresas de las limitaciones a las que se enfrentan estas personas? ¿Las empresas son conscientes de las medidas de ‘adaptación’ que tienen que tomar para estas personas?

- Efectivamente, padecer un cáncer tiene un gran impacto en la vida laboral de las personas. Uno de los momentos clave de la enfermedad en relación con la actividad laboral es el fin de la baja y el retorno al trabajo. Aunque existe la obligación de revisar y adaptar el puesto de trabajo, se ha visto que esta medida no es suficiente para enfrentar los efectos adversos de una enfermedad como el cáncer. Esto se debe a varios motivos. Primero, el cáncer tiene un amplio espectro de efectos adversos, en muchos casos altamente limitantes, especialmente poco tiempo después de acabar el tratamiento, y pueden prolongarse hasta 10 años después. Segundo, aún existe mucho desconocimiento respecto a la caracterización de estos efectos secundarios, lo cual dificulta su identificación y correcta medición. Y tercero, muchos de estos efectos adversos son invisibles y no físicos (por ejemplo, depresión, ansiedad, dolor, afectación de la capacidad cognitiva general, pérdida de memoria), lo que también complica su identificación y asociación con la enfermedad. Adicionalmente, algunas pequeñas y medianas empresas no tienen los recursos ni la capacidad para hacer los cambios necesarios para la persona trabajadora.

- ¿Qué síntomas cree que hacen que las empresas duden de su ‘valía’ una vez superado el cáncer?

- Las personas que han padecido un cáncer pueden sufrir discriminación en el ambiente laboral, tanto al retomar su actividad laboral como al buscar un trabajo después de finalizar un contrato o un período de paro. Es necesario implementar políticas que protejan a las personas en proceso de retorno al trabajo, considerando que la mejora después del tratamiento de cáncer es progresiva y que los efectos del tratamiento y de la enfermedad se prolongan en el tiempo, permitiendo así una reincorporación gradual al puesto de trabajo. Asimismo, el entorno laboral, especialmente los compañeras/os y superiores más próximos, deberían recibir educación básica acerca de estos efectos para evitar situaciones de discriminación y comprender los efectos de la enfermedad sobre la salud desde un punto de vista holístico.

- ¿Por qué es importante que una vez la persona esté recuperada pueda volver a su puesto de trabajo?

- El retorno al trabajo de las personas diagnosticadas con cáncer, cuando es voluntario y se realiza en las condiciones adecuadas, es importante ya que trae beneficios tanto para la persona como para las empresas y la sociedad en general. Para la persona, la evidencia muestra una mejora en la salud emocional con el retorno al trabajo, ya que este proporciona una sensación de normalidad después del largo periodo de tratamiento. Al regresar, las personas recuperan una rutina, socializan, recuperan su capacidad económica, se sienten útiles y van dejando atrás el lastre emocional que deja la enfermedad. Para las empresas y la sociedad, la recuperación de la productividad y la reintegración de las personas después de la enfermedad también son beneficiosas. De esta manera, las personas vuelven a ser productivas, contribuyendo de nuevo a la Seguridad Social, y las empresas recuperan personas formadas y con experiencia en el puesto de trabajo.

- El cáncer también afecta a las personas cuidadoras, ¿tiene consecuencias la enfermedad, aunque no la sufran en su piel, en su trabajo?

- Efectivamente, además de los efectos adversos mencionados anteriormente, el cáncer y su tratamiento traen consigo efectos sobre la salud que requieren muchos cuidados y asistencia. Esto se traduce en una gran carga emocional y de tiempo para las personas cercanas que brindan esta labor. Para algunos tratamientos, es necesario que alguien acompañe a la persona a las sesiones o pruebas diagnósticas y le asista con las tareas de la vida diaria durante los períodos más agudos, que pueden incluir síntomas fuertes como fiebre, dolor y cansancio. Todo esto tiene un gran impacto en el empleo de las personas cuidadoras, especialmente cuando la responsabilidad recae en una sola persona, como es habitual en el caso de las parejas. Algunos médicos de cabecera otorgan la baja también a la persona cuidadora principal, pero esto no siempre ocurre. Sería fundamental garantizar la protección de estas personas frente al efecto que la enfermedad puede tener sobre sus empleos y el exceso de carga de trabajo y emocional que conlleva la enfermedad.

