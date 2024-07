El truco viral para quitar las manchas amarillas de las axilas en las camisetas del verano

Aunque una camiseta blanca es un básico indispensable en cualquier armario, no siempre es fácil mantenerla como nueva a largo plazo. Pero con un poco de conocimiento y el arsenal adecuado de productos de limpieza, es posible revitalizar incluso las camisetas más sucias de tu cajón.

Puedes dejar de culparte: esas antiestéticas manchas amarillas en tus camisetas blancas no son evidencia de una mala higiene o de una transpiración excesiva. Son el resultado de una reacción química que ocurre cuando el aluminio (un ingrediente activo de los antitranspirantes) se combina con las proteínas del sudor de las axilas.

La forma más sencilla de evitar este problema es cambiar el antitranspirante por un desodorante sin aluminio (que controla el olor pero no la transpiración) o optar por un producto natural. Pero si ese cambio no te convence, no temas: tienes muchas otras opciones.

Hay que actuar rápido

No dejes que las camisetas blancas sucias se queden en el cesto de la ropa sucia; cuanto más esperes, más probabilidades habrá de que las manchas se fijen y sean difíciles de quitar. Se recomienda lavar las prendas (especialmente las que tienen manchas graves) en el plazo de una semana después de usarlas.

El sudor contiene altas concentraciones de sal y otros minerales de nuestro cuerpo. Cuando se absorbe en la tela de la ropa, la ropa de cama e incluso las fundas de almohada, esto puede cambiar el color del material. Tu camisa negra favorita puede tener anillos blancos en la zona de las axilas, o tu ropa blanca brillante puede incluso volverse amarilla.

Así se quitan

No necesitas quitamanchas especiales ni productos químicos fuertes para quitar las manchas de sudor en la ropa, la ropa de cama y otros tejidos. Incluso si tienes manchas en las axilas que cambian el color de la parte de la axila de las camisetas, provocando un amarilleo o un oscurecimiento, existe una solución fácil.

Nunca uses agua caliente ni laves la prenda en la secadora hasta que se haya quitado la mancha, ya que el calor puede fijarla y hacer que sea más difícil de quitar o permanente. No utilices blanqueador con cloro, ya que la reacción entre el blanqueador y los minerales del sudor puede empeorar las manchas.

Prepara una pasta quitamanchas

Crea una pasta mezclando 1/4 taza de peróxido de hidrógeno, 1/4 taza de bicarbonato de sodio y 1/4 taza de agua en un recipiente.

Limpiar la mancha con una esponja

Frota la mezcla sobre la zona manchada con una esponja o un cepillo de dientes viejo. Deje que la prenda repose con la solución durante 30 minutos.

Enjuagar

Enjuaga bien la solución con agua fría o tibia.