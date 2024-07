Las redes estallan contra Cristina Pedroche y temen por su hija

Cristina Pedroche ya ha advertido en muchas ocasiones que piensa en cerrar todos sus perfiles en las redes sociales por las duras críticas que recibe, sobre todo desde que ha empezado a compartir en ellos cómo se encuentra después de tener a su hija.

El 14 de julio de 2023, la madrileña y su pareja Dabiz Muñoz, trajeron al mundo a su hija, fruto de la historia de amor que ambos llevan compartiendo durante varios años. Sin embargo, el camino del post parto ha sido, y sigue siendo, muy duro para La Pedroche.

Como reconoce, "estoy todo el rato llorando. Yo veo a mi hija, y yo amo a mi hija. Es lo mejor que me ha pasado nunca. Es preciosa, está sana, tengo una familia increíble, pero... estoy todo el rato llorando, todo el rato. Y no lo entiendo porque no hay un motivo aparente, entonces como si fuese un diario escribí a modo de diario y haciéndolo mientras la niña dormía" fue cuando surgió la idea de publicar su experiencia, como ha relatado.

De toda esta experiencia Cristina publicó recientemente un libro, 'Gracias al miedo'. En él se abre en canal y, más sincera y vulnerable que nunca, desvela sus miedos, sus preocupaciones y los durísimos momentos que ha experimentado desde que se convirtió en madre de su hija, Laia.

Atacada en las redes sociales

En uno de los últimos vídeos que Cristina Pedroche ha subido a sus redes, cuenta: "he dejado a la niña con los abuelos y he seguido andando yo sola, y se me remueve todo otra vez". Además, añade: "Supongo que el post parto es así, de repente, me da la bajona y me pongo a llorar otra vez".

"Se me remueven muchísimas cosas, sigo teniendo muchos miedos. Lógicamente, estoy muchísimo mejor, pero todavía tengo otros miedos que se me han quedado enquistados y que, cada cierto tiempo, vuelven a aparecer. Entro en bucles de pena con pensamientos intrusivos", explica la periodista.

Antes estas afirmaciones, las redes se han vuelto a incendiar con los comentarios de otros usuarios. Básicamente le reprochan que "siempre da la turra con lo mismo" y que son millones las mujeres que sufren una depresión posparto y se preguntan si Cristina está recibiendo tratamiento con algún especialista.

Algunos comentarios van más allá y aseguran que si ella no consigue recuperarse de esta depresión, será su hija quien acabe pagando las consecuencias.