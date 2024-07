Las 6 cosas que puedes llevarte de una habitación de hotel, y las 6 que no

Llegamos a la habitación del hotel en el que vamos a pasar unos días de vacaciones y vemos que hay un montón de cosas que nos gustan. Cuando llega el momento de volver a la rutina y abandonar esa tranquila vida de hotel es cuando empezamos a pensar qué no podemos llevar de la habitación. Hay cosas que la dirección hotelera está dispuesta a regalarte, pero otras no.

Y es que las habitaciones de hoteles están llenas de cosas bonitas y útiles en un espacio muy reducido, por lo que la tentación de llevárnoslas a casa suele ser muy grande. Pero hay que tener cuidado con nuestras decisiones a la hora de meter algo que no es nuestro en el equipaje, porque el propio hotel podría llegar a cargárnoslo en nuestra cuenta.

El jabón, sí

Si hay algo que la mayoría de los hoteles tienen en sus habitaciones, es la pequeña pastilla de jabón. No hay problema en llevarse estos minifrascos o pastillas de la habitación del hotel. Es más, no solo se permite llevárselas, sino que el hotel quiere que las abras y las uses. Las que quedan sin usar o las que están a medias te las puedes llevar como regalo.

Champú, acondicionador, gel..., sí

Al igual que los jabones en miniatura que se encuentran en el baño, el champú y el acondicionador, el gel de baño y la loción en formato de viaje son gratuitos y, por lo tanto, también se pueden llevar de la habitación del hotel. Al igual que el jabón, las botellas sin usar que quedan abandonadas se utilizarán para el próximo huésped, pero las botellas abiertas se tirarán a la basura.

Té y café, sí

Las bolsitas de té, los paquetes o tazas de café, los paquetes de chocolate caliente, los edulcorantes, los palitos para revolver, las cucharas y los vasos desechables son cosas que puedes llevar en la maleta.

Sin embargo, solo debes llevarte lo que quede en tu habitación. No vayas a la estación de bebidas en la sala de espera y la arrases.

Papel y bolígrafos, sí

Muchos hoteles y moteles vienen equipados con un bloc de notas y bolígrafos. Algunos también pueden tener mapas turísticos impresos, cupones o vales para las atracciones locales. No dudes en llevarlos contigo. Dado que estos artículos de papel suelen tener el nombre del hotel, sirven como herramientas de marketing para difundir la marca.

Dicho esto, es posible que quieras rociar los bolígrafos con un poco de desinfectante para manos antes de guardarlos, ya que son uno de los elementos más sucios en una habitación de hotel.

Productos de "cortesía", sí

Además de lo mencionado anteriormente, los hoteles y moteles suelen ofrecer otros artículos gratuitos, como bolsas para la tintorería y ciertos artículos promocionales. Los hoteles de gama alta pueden ofrecer extras como kits para lustrar zapatos, kits de costura de viaje, cepillos de dientes, maquinillas de afeitar, bastoncillos de algodón y limas de uñas, todos los cuales se pueden llevar.

Sábanas y toallas, no

Según una encuesta realizada en 2023 a casi 1500 hoteles, las toallas son el artículo más robado. Las mantas y las almohadas ocuparon los puestos 9 y 10 de la lista.

Sin embargo, aunque puede ser algo común, no está bien hacerlo. Las sábanas , toallas, mantas, almohadas y demás ropa de cama de los hoteles son cosas que definitivamente no deberías llevarte. Por muchos que te encante el albornoz mullidito... es propiedad del hotel. Eso sí, lo más seguro es que si lo pides te lo vendan.

Llevarse artículos esenciales y costosos, como sábanas, dificulta el trabajo del personal del hotel. Crea pasos adicionales para los empleados de limpieza, que necesita buscar nuevas y actualizar el inventario, y le cuesta dinero al hotel, que, con el tiempo, se traduce a todos los huéspedes en forma de tarifas más altas.

Batería y aparatos electrónico, no

Las pilas, que normalmente se sacan del interior del mando a distancia del televisor del hotel, ocupan el sexto lugar entre los objetos más robados de las habitaciones de hotel, mientras que las tabletas ocupan el octavo puesto.

Las pilas son baratas, pero resulta molesto para el siguiente huésped descubrir que faltan cuando el mando a distancia del televisor no funciona. Aunque no necesariamente te cobrarán por ellas, es una falta de etiqueta en el hotel llevártelas.

Y luego están las tabletas, que suelen proporcionarse en los hoteles de gama alta para pedir servicios, mapas, menús y horarios. Son caras y definitivamente no son un regalo por tu estancia.

Perchas, no

Las perchas son un artículo sorprendentemente popular para llevar (están en tercer lugar en la lista), probablemente porque son relativamente pequeñas y fáciles de guardar en una maleta. Pero, aunque no parezcan caras, no están en la lista de cosas que se consideran un obsequio para los huéspedes, por lo que debes dejarlas en el armario.

De hecho, actualmente es muy habitual encontrarse en los hoteles un tipo de percha que es imposible sacar de la barra del armario, ya que va unida con una especie de argolla.

Albornoces y batas, no. Pantuflas, sí

Son cómodos, lujosos y muy cómodos. De hecho, es posible que quieras llevártelos para sentirte como si estuvieras de vacaciones todos los días... pero no deberías. Las batas y los albornoces son el segundo artículo más común que la gente cree que puede llevarse de las habitaciones de hotel, pero te cobrarán si lo haces.

Por otro lado, las pantuflas desechables, ya sean del tipo elástico que se puede poner sobre los zapatos o del tipo de goma como las que se consiguen en los salones de manicura, no se volverán a utilizar y, por lo general, no hay problema en llevártelas.

Vasos, cubiertos, botellas de cristal, platos y tazas no desechables, no

Muchos hoteles ofrecen alojamiento para estancias prolongadas o en “apartamentos” que incluyen una pequeña zona de cocina. Todo lo que encuentres en la cocina que no sea desechable debe quedarse allí, incluidos los utensilios, vasos y utensilios de cocina.

Si te los llevas, es de esperar que aparezca un cargo en tu factura. Peor aún, si te llevas demasiadas cosas, podrías tener consecuencias más allá de un cargo extra en tu habitación, incluida la posibilidad de que te incluyan en la lista negra del establecimiento.