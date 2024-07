Lidl lanza una oferta y enciende las redes: "Es un verdadero engaño"

La cadena de supermercado alemana Lidl es una de las más queridas por los consumidores. No sólo por sus precios, sino por la calidad destacada de algunos de sus productos, como los lácteos (quesos, yogures...).

Lidl lanza semanalmente ofertas que, en algunos casos, llegan a desaparecer de sus estantes en muy poco tiempo. Esta semana, por ejemplo, han rebajado el queso mozzarella, algunos helados proteicos, la pizza de jamón y queso...

El supermercado también es conocido por productos que no son alimenticios: electrodomésticos, artículos para el hogar, herramientas, moda... que están disponible tanto online como en los comercios.

Lidl enciende las redes

Una de las ofertas que tiene activa el supermercado es la máquina de hacer helados de la marca Silvercrest. En las redes sociales del Lidl han anunciado esta rebaja (ahora cuesta 14,99 euros) asegurando que con este electrodoméstico puedes hacer fácilmente 1 litro de helado de casi cualquier sabor.

Los usuarios no han tardado en responder a ese post asegurando que han comprado la heladera pero que les ha sido prácticamente imposible hacer helad.

"Es un verdadero engaño, no es una máquina de helados es una batidora, tienes que meter el envase al menos 12 a 24 horas antes de usarla en el congelador, luego tienes que poner a enfriar la mezcla y armar la máquina, y después de 40 min es que sale una mezcla parecida a un helado, es un absoluto engaño, la máquina no enfría no hace helados es una simple batidora de 1 L y ya", dice uno de ellos. "Un engaño, la tengo y no sirve para nada!", "Yo la compré y era un rollo, no había manera de hacer el helado"... apuntan otros.

La controvertida heladera de Lidl / Lidl

Lo cierto es que la máquina en cuestión es uno de los utensilios de cocina más vendidos entre toda la oferta del catálogo online de la cadena alemana, y sin duda su atractivo precio es uno de sus puntos fuertes. Las heladeras más comunes que podemos encontrar en cualquier otra tienda superan fácilmente ese precio, incluso modelos muy similares en prestaciones y tamaño.