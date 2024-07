Yago Álvarez, periodista: «En mi libro he intentado desmontar bulos y hacer entendible la economía»

El salmón como metáfora.

Como doble metáfora, primero por el color del pez, pues es habitual utilizar este color para las páginas de información económica, pero también como manera de ir a contracorriente, debido a que en mi libro no sigo las tendencias habituales, sino que trato de buscar las contradicciones. Debo decir también que mi principal proyecto periodístico, que va a cumplir diez años, lleva por título El Salmón Contracorriente, pues desde sus inicios contradice los dogmas de la economía capitalista convencional.

De aquí dio el salto a El Salto.

(Sonríe) Sí, el salto a esta cooperativa, El Salto, en la que me muevo actualmente, donde trabajo llevando la sección de economía y de la que soy socio.

Y el hecho de pescar, ¿dónde lo situamos?

En la misma línea, que no es otra que la de pescar esos otros salmones que sí siguen la corriente.

Un libro lleno de citas literales.

Y todas ellas documentadas. Cualquier frase o texto va referenciado, de tal manera que cualquiera puede ir a buscarlo a la hemeroteca para comprobar su veracidad.

Me lo imagino girando páginas o rebuscando por internet esas citas.

Tengo por costumbre y desde hace años, nada más levantarme cada mañana, ir al ordenador y leer toda la prensa económica del día. Así que mucho trabajo ya lo tenía documentado y apartado a la hora de escribir el libro.

¿Qué es lo que más ha cambiado en la prensa económica de los últimos años?

Pues el aumento de las posturas conservadoras en contra de cualquier medida de signo progresista o social por parte de las grandes cabeceras. Podría poner muchos ejemplos, pero valgan unos cuantos: las críticas a la ley de vivienda, a los impuestos a las grandes fortunas o al impuesto a la banca. Y todo ello sin escatimar medios, usando toda la artillería disponible. Así que cuando leo alguna de esas descalificaciones miro qué tienen de verdad e intento desmontar lo que no es cierto.

¿Cómo suelen ser estas descalificaciones?

Muchas veces son sutiles, utilizando un lenguaje a veces de doble interpretación, o bien ocultando datos o analizándolos desde perspectivas que no son las que deberían ser.

Periodismo sobre periodismo.

Bueno, lo que quiero es que la gente, el lector, pueda decidir por sí mismo, con lo cual mi trabajo puede entenderse también como pedagógico o didáctico. Por tanto, en mi libro he intentado desmontar bulos y hacer entendible la economía.

¿Dónde ponemos a la clase política?

Más que a los políticos, debemos analizar cómo juegan sus cartas los grandes poderes económicos, pues pueden influir incluso más que las administraciones y de forma muy fácil: No poniendo publicidad en las grandes cabeceras de temática económica. Repasando lo que aparece en esos medios, por ejemplo, no veo que se defienda a las pequeñas empresas ni a la meritocracia. Todo va encaminado a perpetuar el sistema desde las grandes empresas o fortunas, a que continúen dominando los mismos poderes. Por tanto, no es solamente un juego de si capitalismo o no capitalismo, sino de perpetuar las influencias y las jerarquías sociales.

Por tanto, en la prensa económica encontramos más servilismo que en la prensa general.

Bueno, van de la mano, aunque en la parte económica es más fácil engañar y manipular. En la prensa salmón los titulares cumplen un papel muy claro. Titular una información como ‘La economía de México sube más que la española’ es totalmente engañoso, pues si bien es cierto que el PIB de México ha superado el de España, nada se dice sobre el número de habitantes de cada país, cuando el Estado americano tiene cuatro veces la población española. Esto es engañar, sin duda. Por otra parte, debemos añadir que la mayoría de lectores no tiene los conocimientos ni la preparación para dilucidar si lo que se le dice en economía es analizable desde otra perspectiva.

En matemáticas se habla de anumerismo.

Pues sí, el anumerismo, ese saber que el lector medio no domina los números va muy bien a la hora de desinformar. Pero a eso le podemos añadir que la estadística en sí misma puede ser engañosa. Un promedio muchas veces no representa la realidad y por ello hay que utilizar otros referentes estadísticos, como la mediana o la moda, y esto no se hace. Decir que nos ahorramos de media tal o cual cantidad a veces puede ser engañoso, pues en el fondo unos se ahorran mucho y otros muy poco, pero claro, la media es la que es, cuando realmente en este caso dice muy poco de lo que pasa.

