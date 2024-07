El nudismo, de capa caída: "Solo es para valientes sinvergüenzas"

Cuando uno se cree el dueño de todos los secretos de su tierra puede llevarse una mala sorpresa al ver que su escondite ha sido descubierto. Pero para los nudistas no había vergüenza alguna en ser vistos mostrando su cuerpo como llego al mundo. Lamentablemente, este noble arte se encuentra en decadencia.

El movimiento tuvo su auge en los años 80, junto a la corriente hippie, como una forma de 'liberación' por parte de los jóvenes tras 40 años de franquismo. Sin embargo, la proliferación de las redes sociales, la masificación de gran parte de las calas tradicionalmente nudistas y el neo puritanismo han puesto en jaque a esta práctica ancestral.

Puritanismo

"En los años 80 todos los que hacíamos nudismo éramos gente joven", explica la nudista Apolonia Alou. "A la gente mayor ni se les pasaba por la cabeza, tal vez veías a algún extranjero, pero poco más", relata.

Para Alou ahora todo "es al revés", ya que la gente joven "no se desnuda" y los únicos que los hacen son los de su generación, los cuales son "los herederos del movimiento hippie".

"La gente se ha vuelto más puritana, antes nadie se maquillaba para ir al instituto, las chicas no llevaban sostén e íbamos desnudos a la cala, formaba parte de la libertad que habíamos conseguido", asegura Alou.

En una cala escondida cerca de Deià, en Mallorca, se encuentran dos jóvenes haciendo nudismo.

"Nudismo es estar totalmente en paz con tu cuerpo, es quitarte todos los complejos, es una forma de liberación", asegura la nudista Marga Pellicer.

"No te vas a quitar la ropa delante de la gente si no estás de acuerdo contigo mismo", sentencia la mujer.

Masificación

Sin embargo, no solo la mayor cantidad de complejos ha hecho decaer el nudismo entre los jóvenes, uno de los problemas más grandes es la masificación de las calas.

"Cuando uno hace nudismo en las calas y no en una playa es porque busca intimidad", explica Mateu Jaume. "Si estas se masifican por culpa de los medios de comunicación, cada vez habrá menos nudistas. Porque era una cosa privada y ahora es jauja", asegura.

Una breve búsqueda por internet permite encontrar una fantasiosa y enorme lista de las calas y playas típicamente nudistas de mallorca. La intimidad, la magia y lo oculto cada día desaparece un poco más a golpe de clics.

Cala Mago fue tradicionalmente un feudo nudista, pero hoy en día su masificación provoca que pocos quieran exponer su cuerpo. Solo hay cuatro personas desnudas, todos hombres extranjeros de más de 40 años.

Cala Mago, masificada y sin casi nudistas. / Pere Morell

"A mí me da igual, pero creo que a la gente puede darle un poco de vergüenza desnudarse si está todo lleno", asegura Andrew.

"He visto por internet que era una playa nudista, pero parece que solo nos atrevemos unos pocos valientes sinvergüenzas", bromea en inglés John Wilson.

Desde que el Congreso de los Diputados eliminó el delito de escándalo público en el año 1989 el nudismo en las playas es legal y está permitido.

Sin embargo, el ayuntamiento de Ses Salines hizo un conato de prohibir el nudismo en todas las playas de su territorio el año pasado. Incluidos enclaves donde esta práctica era tradición, como serían Es Trenc y Es Carbó. El alcalde acabó reculando ante las protestas y limitó el nudismo a todas las calas urbanas, como Cala Galiota. Esta ordenanza ponía al mismo nivel de escándalo ir desnudo por la playa y tener relaciones sexuales en la arena virgen.

Prohibir el nudismo en Es Trenc sería como prohibir la carne de cerdo en los pueblos de Mallorca. Esta playa virgen cuenta con una tradicional zona donde la gente siempre ha nadado sin ropa. Aún hoy en día, mucha gente sigue desnudándose sin complejos para entrar al mar.

"Yo llevo toda la vida viniendo aquí, pero cada vez hay menos gente, y sobre todo menos jóvenes. Son todos guiris", explica Biel Martorell. El hombre cree que "cuanta más gente hay, las personas crean más complejos", aunque a él ya le «"da igual", porque tiene "una edad".

La amenaza de ser fotografiado aleja a alguna gente de querer desnudarse. "En Es Trenc hay un loco con el pelo rizado que va allá a hacer fotografías a la gente desnuda o en topples", explica María. "Eso quita las ganas de quitarse la ropa", sentencia.

Amistad

Entre dos nudistas a veces se crea un sentimiento de compañía y se forman unos vínculos muy profundos que quizás no se constituirían si la gente estuviera vestida.

"Hey, ¿Tienes un cigarrillo?", le pregunta un señor nudista desde dentro del mar a Diario de Mallorca, del mismo grupo editorial. "Pasear en bolas es lo mejor que hay", explica, "me has caído muy bien chaval, si tuviera un porro, me lo haría contigo", asegura el hombre.

