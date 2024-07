Susana Ivorra: «Las vacaciones son un buen momento para reconectar con la pareja»

Las relaciones de pareja son como los deberes del colegio, «hay que hacer las tareas todo el año para no jugártela en el examen final o que te quede para septiembre». Habla la psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas Susana Ivorra, a cuya consulta de Palma acuden muchos pacientes «como último cartucho tras las vacaciones de verano». El aumento de las rupturas después del estío es una constante, según las estadísticas, aunque la experta deja claro que «las relaciones no finalizan por haber estado más tiempo juntos en vacaciones, sino por problemas que arrastran del resto del año. La rutina del día a día dificulta la reflexión pausada sobre el estado de nuestra relación, pero al tener tiempo libre, observamos y analizamos más, por lo que los problemas surgen con más fuerza y al final, desde la tranquilidad de la reflexión, numerosas parejas deciden terminar la relación».

Para tratar de evitarlo, tenemos que hacer los citados deberes a lo largo del curso, que básicamente son conectar y comunicarse. Sobre lo primero, Susana Ivorra explica que «al tener múltiples roles, el de padres, trabajadores, hijos, etc., muchas veces dejamos las migajas para el rol de pareja y no debería ser así. Hay que buscar tiempo, por pequeño que sea, para estar juntos de verdad y conectar como pareja. Eso implica dedicarle tu atención, escuchar, sin estar pendiente a la vez del móvil, las redes sociales, el trabajo, las tareas domésticas o lo que surja», remarca la psicóloga. En cuanto a la comunicación, no solo hace referencia a la verbal. «Además de una conversación, comunicar también puede ser una caricia o un gesto cariñoso cuando entras en la cocina y tu pareja está cocinando, algo que denote: ‘Te veo, sé que estás ahí y me gusta’. Por supuesto, también debemos expresarnos verbalmente, tanto lo bueno como lo malo o lo que nos molesta del otro», advierte. Ivorra es consciente de que «cuando nos encontramos bien, no queremos sacar los temas problemáticos, por lo que surgen en el peor momento, al explotar porque no aguantamos más». Sin embargo, incide en que «hay que tratar de hablar las cosas en un momento tranquilo y no a raíz de una discusión».

Pese a que hay que practicar ambas recomendaciones todo el año, la terapeuta reconoce que «las vacaciones de verano son un buen momento para reconectar con la otra persona», debido a que «hay más tiempo para recuperar el rol de pareja. Muchos se echan de menos y no lo saben expresar, y desde luego no ayuda nada estar todo el día metidos en la rueda del hámster, con cientos de cosas que hacer. De repente, en vacaciones paras, te dedicas a actividades que te llenan o simplemente a estar en calma, ya que no solo echamos de menos a nuestras parejas, sino también a nosotros mismos. Una vez esa tranquilidad está saciada y te encuentras mejor, es mucho mayor la predisposición a la hora de reconectar», argumenta.

El periodo vacacional también sirve «para conocer los pequeños cambios que pueden producirse durante el año en la otra persona y en uno mismo, las evoluciones o involuciones apenas perceptibles en el día a día». Y «nos hace más receptivos a la hora de aceptar las cosas que no nos gustan del otro porque estamos en un momento de mayor paciencia», dice Ivorra. Añade que «tiendes a disculpar a la pareja cuando estáis conectados y no hay otros problemas de fondo más profundos, ya que estos no se solucionan simplemente con unas vacaciones». Incide en ello porque muchas parejas creen que salvarán la relación durante este tiempo de descanso estival, pero «no es fácil jugárselo todo a una sola carta con un viaje maravilloso, por ejemplo, como prueba definitiva». Destaca que «cuando vuelves a la vida real y la rutina, regresan los estresores y conflictos que no habían sido abordados antes».

Además, los viajes no siempre son la mejor solución ni tampoco pasar todo el día juntos en la casa de la playa o la montaña. «Cuando a los dos miembros de la pareja les gustan cosas distintas a la hora de disfrutar del tiempo libre, tienen que negociar y que cada uno haga pequeños esfuerzos en algunos momentos». En absoluto es malo hacer planes por separado y, pese a que «no hay recetas universales, ya que cada pareja es distinta, si uno es más social y quiere hacer cosas con más personas, amigos, etc. y el otro es más casero, un día uno deberá ceder y al siguiente, al revés», propone la psicóloga. En cuanto a las actividades diferentes al mismo tiempo, «lo importante es hablarlo para que ninguno se sienta rechazado por el otro y se genere un resentimiento».

El tiempo de ocio cambia por completo cuando hay niños, pero la receta básica para la pareja es la misma: «Debe haber un espacio propio para conectar. Nunca antes en la Historia, la estructura de la familia ha dependido tanto del bienestar emocional de la pareja porque ahora no te separas porque seas infeliz, sino que muchas veces lo haces porque podrías ser más feliz», resume Susana Ivorra. Por eso hay que hacer los deberes todo el año y no esperar al examen final. Las vacaciones de verano. n

