De director de Aqualia a dar la vuelta al mundo en moto

«Descansar de la vida anterior y buscar inspiración para definir la vida futura». Con este objetivo nace el blog de viajes ‘Dos que Roden’, según indica su autor, Pedro Puigdengoles Briones. El ingeniero de caminos y exdirector de la delegación de Balears de Aqualia afincado en Ibiza narra la experiencia de «dar la vuelta al mundo por el hemisferio norte conociendo cómo viven los habitantes de otros países y culturas durante 180 días».

Puigdengoles con su amigo Andreu Llinás en el inicio del viaje en la Ruta 66 de Estados Unidos. | PEDRO PUIGDENGOLES

La inspiración de Puigdengoles para emprender este proyecto tiene una explicación. Y es que, aunque tenía un trabajo «bueno» no se sentía motivado para seguir con esta vida: «A pesar de que consideraba que había alcanzado las cotas más altas de mi trayectoria profesional en Balears, llegó un momento en el que me di cuenta que no me sentía realizado con este tipo de cargos directivos». Puigdengoles agrega: «Me había apartado de la esencia de ingeniero, no podía focalizarme en problemas concretos y el cargo exigía mucha dedicación a asuntos puramente económicos que realmente no me atraían». Puigdengoles concluye: «La responsabilidad limitaba la calidad del tiempo empleado con mis hijos, familia y amigos. Así que hace cosa de un año decidí dejarlo todo».

El viaje ha servido para conocer a gente de otras culturas y países como Rusia. | PEDRO PUIGDENGOLES

El viaje empezó a principios del pasado mes de abril cuando Puigdengoles y su amigo Andreu Llinás Queglas cogieron un vuelo dirección a Miami, en Estados Unidos. En tierra, los dos excursionistas utilizan principalmente las motos, una de sus «pasiones», como medio de transporte, además de varios «recursos básicos de subsistencia, como tiendas de campaña, sacos de dormir o utensilios de cocina», indica.

Puigdengoles en el Salar de Bonneville en Utah, Estados Unidos. | PEDRO PUIGDENGOLES

«Un viaje -explica- es espontáneo, con un recorrido más o menos establecido pero con decisiones que van a ir cambiando sobre la marcha». Esta es una de las bases de la aventura, tal y como lo indican en la introducción de ‘Dos que Roden’. Una aventura que comenzó a dúo y que ahora continúa Puigdengoles tras el regreso de Llinás a Palma el 30 de junio.

Puigdengoles, en el Memorial de guerra de Corea del Sur, en Seúl. | PEDRO PUIGDENGOLES

Puigdengoles ha decidido continuar en solitario los dos meses y medio restantes de viaje, ya que considera que puede ser una vivencia «muy interesante y atractiva». De hecho, cree que puede ser beneficioso: «El estar solo me ayuda a estar más conectado con las circunstancias que me rodean y a acercarme mejor a las personas del lugar». Aunque no esconde su decepción por el abandono de su compañero: «Siento decepción y tristeza de no haber encontrado la manera de disfrutar conjuntamente del viaje».

Desde el comienzo de la aventura ha recorrido aproximadamente 40.000 kilómetros en seis países distintos: España, Estados Unidos, Corea del Sur, Rusia, Mongolia y Kazajistán. Puigdengoles habla sobre la conclusión que extrae hasta la fecha: «Este viaje me está sirviendo para percatarme de que en el fondo, todas las personas del mundo encontramos la felicidad en las mismas cosas. Comunicarnos, conocernos, reírnos, compartir y relacionarnos con mucha proximidad son las claves para estar alegres tanto con nosotros como con nuestro entorno». «En España -agrega- tenemos una visión limitada de cómo vive la mayoría de la gente en el resto del mundo, ya que vivimos en un entorno muy pequeño de un país muy desarrollado. A veces tendemos a pensar que la vida en el mundo es como la nuestra o que otras formas de vivir no son válidas o atractivas».

Reflejo de sentimientos

Puigdengoles explica que el motivo de documentar la experiencia en un blog obedece a una petición de su entorno: «‘Dos que Roden’ está dirgido principalmente a mis amigos y familiares, para tenerlos más o menos al corriente de lo que nos va pasando, tal y como nos pidieron cuando nos marchamos de España hace más de tres meses. Es una manera efectiva de mantener el flujo comunicativo con nuestros seres queridos». Aunque también hay otro motivo: «Reflejo cuestiones más personales, como sensaciones, sentimientos o reflexiones que me pueden servir para materializar la idea que me ronda por la cabeza de escribir un libro cuando termine el viaje y empiece a aplicar todo mi aprendizaje en mi nueva vida».

Puigdengoles afirma que es una decisión que implica valentía y sugiere a la gente dar el paso que él ha dado: «No hay que tener miedo de perseguir y hacer realidad los sueños que uno tiene, a pesar de que vivimos en una sociedad en la que nos hacen creer que todo cambio es incierto y peligroso. No obstante, cuando has dado el paso hacia tus sueños y salido de tu zona de confort, tienes la sensación del surfista que se acaba de poner de pie sobre la tabla. Coge velocidad y fluye con la ola haciéndole sentir sensaciones tanto tiempo olvidadas, quizás desde la niñez».

Romper con los estereotipos

El viaje también está sirviendo a Puigdengoles para romper con los estereotipos acerca de los habitantes de otros países, como Rusia: «Todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza al saber que íbamos a cruzar extensas zonas de Rusia desde el este hasta el oeste, por considerarlo un entorno hostil. Nada más lejos de la realidad. La población rusa ha sido la más hospitalaria, integradora, desenfadada y menos tensa con el mundo. Son un pueblo que, a diferencia de otros, viven y transmiten el orgullo de nación con una entrañable humildad que no les lleva a hacer crítica de nadie fuera de sus fronteras».

En cuanto al recorrido restante, está planificada la visita a ocho países más: Georgia, Turquía, Bulgaria, Serbia, Croacia, Eslovenia, Italia, Francia y de nuevo España. A pesar de ello, Puigdengoles tiene claro cuál es su mayor ilusión: «Lo que realmente me suscita un mayor interés de lo que queda es que no puedo prever lo que sucederá. Así, soy consciente de que aún me esperan muchas maravillosas sorpresas y eso es lo que me da fuerzas para no rendirme, ya que he concluido que la aventura tiene vida propia. Además, estoy convencido de que mis hijos y buenos amigos me seguirán acompañando y apoyando en mis aventuras en el futuro».

Son muchas las anécdotas que están acompañando a Puigdengoles, aunque guarda con especial cariño una vivencia en Kazajistán: «En una carretera poco transitada de Karabastau ayudé con mis herramientas a una especie de pastor que se había quedado tirado con su coche en mitad del camino. Estuvo tan agradecido de mi ayuda que me invitó a su casa a comer y a quedarme a dormir e incluso desayunar». Puigdengoles agrega: « Me llevo en el corazón la experiencia de la hospitalidad más humana».

Tristeza por acercarse el final

Puigdengoles lleva tres meses sin volver a casa, aunque no está preocupado: «Sigo manteniendo contacto con cierta regularidad con mi familia y amigos, pero la verdad es que no echo de menos nada de mi vida anterior. Todo lo contrario, ya que me produce una cierta tristeza pensar que cada día que pasa es un día menos que queda de aventura. Quisiera que este viaje no acabase nunca».

Solo un imprevisto puede impedir acabar el recorrido hasta el final: «Tengo claro que voy a acabar este viaje que empecé con mi amigo, a no ser que tenga un problema con la moto que me obligue volver a España o surja algún otro problema».

Al margen del blog, los usuarios pueden hacer un seguimiento diario en tiempo real de los pasos de Puigdengoles a través de la aplicación Polarsteps. Con ello, cada vez que sube una foto o un vídeo los usuarios pueden saber dónde se localiza el aventurero.

