Terrible final para una influencer de 27 años: muere en una brutal caída mientras se grababa

Una influencer de viajes cayó y murió el pasado martes tras resbalarse desde lo alto de una catarata mientras producía contenido para sus redes sociales.

Aanvi Kamdar, de 27 años, de la India, cayó trágicamente por un desfiladero rocoso de más de 100 metros de altura cuando grababa su pintoresco entorno en la cascada Kumbhe en Manjurne, India.

Kamdar, de 27 años, que trabajaba como contable pero documentaba sus aventuras en Instagram bajo el nombre de usuario @theglocaljournal, estaba visitando la cascada con siete amigos, según informa el Hindustan Times. En cuanto ocurrió el accidente sus amigos rápidamente alertaron a las autoridades, quienes enviaron varios equipos de rescate.

Sin embargo, las inclemencias del tiempo dificultaron el rescate. El rescatista Shantanu Kuveskar informó que Kamdar "no pudo ser vista inicialmente", según el Economic Times Of India.

Al recibir la información del incidente, la Sociedad de Conservación de Vida Silvestre Sahyadri y los oficiales de policía de Mangaon llegaron al lugar junto con más fuerzas de rescate.

Estaba viva tras la caída

El superintendente de policía de Raigad, Somnath Gharge, declaró que Kamdar estaba viva tras la caída y fue rescatada. "Al principio, parecía que la mujer no estaba viva. Sin embargo, al acercarnos, respiraba. La llevaron inmediatamente al hospital. Sin embargo, murió durante mientras los médicos intentaban salvarla", explicó Gharge.

Los rescatistas finalmente localizaron a Kamdar y la sacaron del desfiladero utilizando una camilla atada a cuerdas de rapel.

¿Quién era Aanvi Kamdar?

Antes de su trágica muerte, Kamdar, quien se describía a sí misma como una "detective de viajes", había acumulado más de 300 mil seguidores en Instagram.

Su última publicación, subida un día antes de su fallecimiento, enumeraba cinco lugares económicos y no congestionados en India para visitar "durante los monzones".

La comunidad de seguidores de Kamdar quedó profundamente afectada por su fallecimiento. "No lo puedo creer. Es una experiencia muy triste y no me ha dejado dormir en toda la noche", expresó Aakanksha Monga, una gurú de viajes.