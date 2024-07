Frank Hammond: «Las matemáticas de verdad son más libres»

Frank Hammond es un apasionado de las matemáticas. A sus 20 años hoy se gradúa en Matemáticas por la UIB con una nota media cercana al 9,5. «Exactamente es un 9,46», puntualiza. Llegó a Mallorca con siete años desde Venezuela junto a su familia. Cuando aterrizó en la isla observó que la lengua que se hablaba no era la misma que al otro lado del Atlántico: «Fue un shock, desde fuera no se sabe que en España hay tanta variedad y se hablan tantos idiomas».

En Segundo de la ESO, a los doce años, participó en el programa Estímulo del Talento Matemático (Estalmat) y ya percibió que su futuro se ligaría a los números. «Antes de entrar en el programa ya me gustaban las matemáticas. Estalmat fue una primera toma de contacto con las matemáticas más creativas y no tan académicas», señala el estudiante. Tras cursar el segundo curso de Secundaria saltó hasta cuarto. No obstante, en Bachillerato se le plantearon algunas dudas. «Tuve a una gran profesora de Matemáticas, pero también de Física. Me acabé decantando por Matemáticas, acabé decidiendo por las sensaciones que me transmitieron», sostiene.

No son pocos los estudiantes que acaban odiando o desmereciendo las matemáticas durante la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Hammond manifiesta que «las universitarias son bastante diferentes de lo que ve uno en el instituto». «En Secundaria y Bachillerato, se enseñan matemáticas calculísticas, de receta. Las de verdad son mucho más creativas y libres», matiza. El enfoque que ofrece el grado se centra en «enseñar el porqué de las cosas». El graduado en Matemáticas pone como ejemplo el Teorema de Pitágoras: «Todo el mundo lo conoce, pero cómo se sabe que es verdad». En este sentido, trata de romper mitos y prejuicios declarando que «es un oficio más bien creativo antes que memorístico» y afirmando que «no existe un libro con todas las demostraciones».

En la carrera de fondo que supone graduarse en un grado como Matemáticas, Hammond admite sentirse satisfecho por el esfuerzo realizado durante estos cuatro años. «Quizá son años algo sacrificados. Se tiene que trabajar mucho. A veces veía a amigos que tenían más tiempo libre y yo tenía que estar estudiando todo el semestre. Pero es muy gratificante cuando apruebas una asignatura», expresa.

‘Jo sé + Mates Que Tu’

La experiencia universitaria también implica colaborar con los diferentes espacios o agrupaciones dentro de la institución. Hammond solamente tiene buenas palabras hacia la UIB, sus compañeros y también a los profesores que han hecho de él un matemático sobresaliente: «Tengo que hablar muy bien de la organización del grado porque es muy cercano». Recalca que «la UIB es una universidad pequeña, en especial el departamento de matemáticas». Así, explica que entre los estudiantes prácticamente «se conocen entre todos». De este modo, alaba la labor de los profesores: «La relación con los profesores es muy cercana. A la hora de preguntar dudas llamar a la puerta y que esté abierta es de agradecer».

En este sentido, celebra «el buen ambiente» y «la piña» que ha definido a la clase. Organizaban una gala de premios en los que los galardonados eran los mismos profesores. «Entregábamos un premio al profesor con la mejor letra, el que explicaba más rápido...», declara. Sin embargo, el evento del año fue la celebración de la segunda edición del concurso ‘Jo sé + Mates Que Tu’. Se trata de un concurso que imita al programa de IB3 Jo en sé Més Que Tu centrado en el ámbito matemático. «Los matemáticos hacemos cosas», ironiza el estudiante. Desde una vertiente más social señala que «concursó para hacer el ridículo y reír juntos». Así, agrega que «son cosas que unen mucho como grado», a la vez declara que «sufren de la misma forma durante el semestre», pero luego viven estas «cosas son muy especiales como estas».

El día después

A Hammond, como a la mayoría de estudiantes recién licenciados, le preocupa el día después. El día de dejar atrás la facultad y las tardes estudiando en la biblioteca. Aunque le gustaría seguir ligado a la Universidad. «Para el año que viene me gustaría cursar un máster en la UIB y trabajar a la vez. De hecho, ya estoy mandando currículums a empresas relacionadas con las finanzas o análisis de datos», anuncia. Aun así, sostiene que su principal meta es dedicarse a la investigación. «Me gustan mucho las matemáticas y una rama muy evidente es la de la investigación», refleja.

Las condiciones salariales «no óptimas» y «el sacrifico» que implica le hacen dudar en mantener su apuesta. «Tienes que tener suerte. Quizá te toca irte a cursar el doctorado a Alemania porque es el único destino en el que te han aceptado. Es un mundo duro, pero tiene este aspecto de satisfacción personal y pasión por lo que me gustan las matemáticas», asiente. Hammond tampoco deja de lado las anteriores apuestas para su futuro y presta atención al fenómeno de la Inteligencia Artificial que «ahora está muy solicitada». «Todavía no lo he decidido con exactitud porque no puedes. Por muy bueno que seas», concluye el estudiante. n

