Estas son las cinco monedas de euros más valiosas que tienes en casa y valen una fortuna

Tenemos los bolsillos y los monederos con monedas de euros, céntimos... y lo que no sabemos que es que esa moneda de 10 céntimos que va de una mano a otra puede costar miles de euros.

Hay monedas europeas muy valiosas, mucho más de lo que indica su valor oficial impreso en ellas.

Los países sujetos al euro acuñan ellos mismos sus propias monedas, y con la globalización, es muy sencillo que en España nos encontremos con una moneda fabricada en Francia, Alemania...

Por eso es importante conocer qué monedas son valiosas, ya que aunque se hayan acuñado en otro país, no es difícil que lleguen a tus manos. Además, hay algunas que son muy valiosas que han salido de la Casa de la Moneda española.

¿Por qué hay monedas que valen mucho dinero?

Hay dos razones fundamentales por las que existen piezas de gran valor.

La primera está directamente relacionada con los países más pequeños. Estos, al tener una menor población, generan una cantidad mucho menor de monedas, lo que hace que sean más raras de encontrar y, por tanto, más valiosas.

La segunda tiene que ver con los errores de edición. A veces, al fabricarlas, algunas series cuentan con algún pequeño defecto o grabado que no debería estar ahí y que suele ser corregido de forma rápida. La rareza de estas piezas, aún siendo emitidas por grandes países, hace que cuesten más que el indicado en su valor nominal.

Los euros más valiosos

1 céntimo que cuesta 50.000 euros

Una de las monedas más buscadas por los coleccionistas es la que tiene valor de un céntimo, acuñada en el año 2002 en Alemania. Por este raro ejemplar se pueden llegar a pagar unos 50.000 euros en algunas webs especializadas en subastas en línea y en coleccionismo de monedas.

La edición a la que pertenece, diseñada por Rolf Lederbogen, tiene como característica especial un roble dibujado en su reverso. Además, está fabricada con otro acero, por lo que su color diferente de las otras monedas de un céntimo que se fabrican en este país y en cualquier otro.

El céntimo alemán que cuesta 50.000 euros / Dreamstime

La moneda de 2 euros de Grace Kelly

En la segunda mitad de 2007, Mónaco emitió una moneda conmemorativa en honor a los 25 años del fallecimiento de la famosa actriz y princesa local: Grace Kelly. El tiraje de estas monedas fue corto, llegando solo hasta las 20.001 unidades. Sin embargo, el icono mundial que era la actriz se sumó a los coleccionistas más acérrimos, por lo que es difícil ver circular esta moneda a día de hoy.

Su valor actual puede llegar a ser de 2.600 euros y, por si te topas con una, recuerda que para que sea la auténtica debe tener inscritos en el canto una repetición de “2” y “*” que sumen seis 2 y doce *.

Moneda de Grace Kelly / DI

20 céntimos emitidos en España por 1.500 euros

20 céntimos de euro en España no dan para mucho, a no ser que sean uno de los acuñados en 1999. Esta primera -y mítica- edición contaba con una imagen del rostro de Miguel de Cervantes con su pluma firmando en el dorso, aunque con un pequeño error: el relieve está hecho con un poquito más de metal del que correspondería.

Este pequeño gazapo (y decimos pequeño porque es muy difícil de detectar) fue rápidamente solventado, lo que ha hecho que en la actualidad estas monedas de 10 céntimos puedan alcanzar un valor de hasta 1.500 euros en ciertas subastas.

Moneda de Cervantes en venta en eBay / eBay

La belga de 50 céntimos

Las primeras ediciones de muchos países guardan sorpresas en forma de valiosas monedas. En el caso de la de 50 céntimos es la que fue acuñada en Bélgica en 1999 y en la que vemos el perfil del rey Alberto II en el reverso.

Este es otro de esos casos en los que el exceso de metal a la hora de acuñar las monedas ha hecho que, con el tiempo, tengan más valor. Aquí, este error hace que las estrellas que rodean al rey sean irregulares entre sí y que su valor pueda ascender hasta los 1.000 euros.

Moneda belga de 50 céntimos que puede costar 1.000 euros / Pixabay

Los 10 céntimos alemanes

Puede parecer incluso falsa, pero ahí radica su desorbitado precio. La moneda de 10 céntimos acuñada en Alemania en 2002 vuelve a basar su singularidad en el exceso de cobre que se utilizó al crearlas. Esto altera ligeramente su color y su diseño, que parece ligeramente pixelado. Pero la cosa no termina ahí…

Los bordes de esta valiosa moneda son irregulares y no, no se trata de un exceso de uso, sino de otro error de impresión. Todo ello hizo que la serie fuese retirada rápidamente, por lo que no hay muchos ejemplares en circulación. Sin embargo, si das con una de ellas, no la deseches por su fealdad, ya que podría llegar a valer hasta 900 euros.