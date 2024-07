El cambio climático tiene una nueva víctima: la rotación de la Tierra está cambiando y así afectará a la duración de los días

Son varias las investigaciones que se están haciendo públicas sobre el efecto del cambio climático en la rotación de la Tierra: tanto la NASA como científicos alemanes coinciden en que la tierra gira más lentamente.

Las horas que tiene un día (el tiempo que tarda la Tierra en completar la rotación sobre su eje), que en la actualidad es de 24 horas, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo.

Al menos eso es lo que han podido comprobar los científicos. En un estudio publicado en Nature Geoscience, desde la formación de nuestro planeta, hace 4.500 millones de años, los días han ido aumentando sus horas porque la velocidad a la que la Tierra gira sobre su propio eje se ha ralentizado en algunos periodos en los que la Luna estaba más cerca.

Así, los investigadores aseguran que hace 1.500 millones de años, en la época Precámbrica, los días duraban 19 horas y así fue durante mil millones de años. A medida que la Luna se aleja, "la Tierra es como una patinadora giratoria que reduce la velocidad al estirar los brazos", explica Stephen Meyers, profesor de Geociencia de la Universidad de Wisconsin-Madison y coautor de otro estudio, 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Varias investigaciones paleontológicas y geofísicas han llevado a la conclusión de que los días terrestres eran significativamente más cortos en comparación con la duración actual. Mientras que hoy en día experimentamos días de aproximadamente 24 horas, se estima que hace 500 millones de años, un día en la Tierra podría haber durado alrededor de 21,9 horas. Cuando se formó la Tierra, el día terrestre duraba apenas unas 6 horas.

Con el apoyo de la NASA, los investigadores del grupo de Soja han publicado estas dos nuevas investigaciones en las revistas Nature Geoscience y Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). En ellas, los científicos demuestran que el cambio climático también está aumentando la duración del día en unos pocos milisegundos. Esto se debe a que el agua fluye desde los polos hacia latitudes más bajas, lo que ralentiza la velocidad de rotación.

Días de 25 horas

Por tanto, ha experimentado cambios en la duración de sus días desde su formación hace 4.500 millones de años. Su danza cósmica se ralentiza con el tiempo, y este intrigante fenómeno ha sido objeto de un estudio revolucionario que revela cuándo podríamos experimentar días de 25 horas.

Unos especialistas revelaron que a partir de determinada fecha los días pasarán a sumar 60 minutos más. Científicos de la Universidad Técnica de Múnich (TUM) en Alemania anunciaron que lograron potenciar uno de los instrumentos que se utilizan para medir el tiempo: un giróscopo láser de anillo, ubicado en el Observatorio Geodésico de Wetzell (Alemania). Se trata de un instrumento capaz de detectar las fluctuaciones en la velocidad de rotación de la Tierra en milisegundos cada dos semanas.

El emocionante descubrimiento de los científicos de la TUM es que, después de perfeccionar el giróscopo láser de anillo, han pronosticado que en 200 millones de años, podríamos estar experimentando días de 25 horas.