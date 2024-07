Un experto en maremotos habla del próximo tsunami en España: "Va a ocurrir"

José Manuel Calvo Hurtado es coordinador de Protección Civil del Ayuntamiento de Cádiz desde hace 36 años y está especializado en catástrofes climáticas.

En una entrevista concedía recientemente a Antena 3 Calvo habla del peligro de que llegue a España un maremoto o tsunami: "Categóricamente, volverá a ocurrir", afirma. Para llegar a esta conclusión explica que tanto en geología como en geofísica y matemáticas se emplean los "periodos de retorno" para establecer cuándo se producirán este tipo de acontecimientos. Teniendo en cuenta que la mayoría de las teorías se basan en un periodo de retorno de 300 años y que fue en 1755 cuando un maremoto en Huelva y Cádiz dejó miles de personas muertas y alrededor del 80% de los edificios destruidos, faltarían menos de 30 años para que se repitiese un episodio similar.

"¿Va a ocurrir? Sí. ¿Cuándo? No lo sabemos". Pero, si ocurre, "vamos a estar en una situación de emergencia sin precedentes", ha asegurado para Antena 3 Noticias el también investigador y divulgador en materia de maremotos. A pesar de esto, el experto pide tranquilidad, ya que "se puede cumplir el periodo de retorno, pero la probabilidad es muy baja". Aunque advierte: "Si ocurre, la magnitud de la emergencia sería muy elevada". Por ello, asegura: "Estamos preparándonos".

Otros organismo opinan lo mismo

Con el aumento de la temperatura global y el incremento del nivel del mar, las probabilidades de que un tsunami llegue a España han aumentado exponencialmente. Hasta tal punto que la Comisión Intergubernamental de los Océanos ha advertido de que la probabilidad de que un tsunami que supere un metro de altura tenga lugar en el Mediterráneo durante los próximos 30 años es cercana al 100%.

El estudio 'Probabilistic Tsunami in the Mediterranean Sea', publicado en una revista de investigación geofísica explica que el mar de Alborán es una de las zonas con mayor actividad sísmica del país y esto hace que toda la costa Mediterránea, desde Valencia hasta Málaga y pasando por las Islas Baleares, vivan con la probabilidad de que llegue un tsunami. Por su parte, la costa atlántica española es la que tiene un mayor número de papeletas para padecer un fenómeno de estas características.

Los expertos han advertido además de que las ciudades de la costa turística española tendrá sólo una hora para prepararse ante un tsunami antes de que éste llegue.

En el Mediterráneo español, las mayores probabilidades de que se produzca un tsunami proceden de la falla marina de Averroes, situada en el mar de Alborán. El dato procede de un estudio publicado recientemente por el CSIC en la revista Scientific Reports, en el cual se apunta que no solo las fallas normales e inversas serían capaces de provocar un tsunami, si no, también, como es el caso, las fallas de salto en dirección. De hecho, según sus autores, las olas provocadas por un terremoto en la falla marina de Averroes podrían alcanzar los seis metros de altura y tardarían en llegar a la costa entre 21 y 35 minutos.

En lo que se refiere a la costa de Huelva y Cádiz, la probabilidad de que un tsunami de 1 metro de altura impacte contra las costas de Huelva o Cádiz durante los próximos 50 años es del 10%, del 3% si hablamos de una ola de 3 metros.