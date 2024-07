Nunca apoyes la cabeza contra la ventana del avión: un azafato explica la razón

Cuando decides sentarte en el asiento de la ventana de un avión, lo más normal es acurrucarte junto al cristal de la ventana y quedarte dormido para hacer que el trayecto se sienta más corto.

Pero una azafata ha compartido por qué nunca debes apoyarte en la ventana de un avión para dormir.

Hoy en día, la mayoría de los pasajeros reservan online con antelación sus asientos de avión e incluso pagan un dinero extra para asegurar el lugar que quieren.

Si bien algunos prefieren el pasillo (sobre todo quienes suelen levantarse a menudo para ir al servicio) otros siempre optarán por el asiento de la ventana, principalmente para poder contemplar la vista desde el otro lado y echar una cabezadita.

Como era de esperar, la opción menos popular es el asiento del medio, y a muchas personas les gusta reservar con antelación para asegurarse que no le tocará esta ubicación y para sentarse con los familiares y amigos con los que viajan.

Ahora bien, la mayoría intentan pasar el tiempo del vuelo durmiendo. Pero, si has optado por el asiento de ventana, es mejor no irte a dormir apoyado en el cristal.

Consejos de un azafato

El asistente de vuelo, Tommy, conocido como @tommycimato en TikTok, ha revelado las cinco cosas que no debes hacer mientras viajas en un avión.

"No duermas ni te apoyes en la ventana. No eres el único que lo ha hecho y no sabes cuántas personas o niños se han limpiado las manos -u otras cosas- en ellas", explicó.

También añadió algunas otras cosas que uno debe evitar cuando vuelas, como por ejemplo nunca tocar el botón de descarga del inodoro con las manos desnudas. "Es súper insalubre y bastante asqueroso", asegura.

"No te olvides de beber agua. Debes beber alrededor de medio litro de agua por cada vuelo que tomes. Y no temas avisarle a un asistente de vuelo si se sienten mal. Estamos para ayudar, así que si necesitan comida, agua o una bolsa antimareos, avísennos".