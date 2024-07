Un concierto para los que no les gusta el fútbol

«Resulta que este domingo tenemos un concierto programado desde hace mucho tiempo en las Nits Amples de Sant Antoni, como el año pasado (que ya se nos canceló dos veces por el mal tiempo), y justamente cae en la final de la Eurocopa». Así empieza la brevísima y casi desesperada nota enviada por el músico ibicenco Andrés Coll a los medios de comunicación para llamar la atención sobre el recital que tiene programado este domingo, a las 21.30 horas en la plaza de la iglesia de Sant Antoni, una hora en la que las selecciones de España e Inglaterra estarán jugando la final del torneo europeo.

«Hemos decidido seguir para adelante con el concierto y no cancelar, porque hay que dar alguna alternativa de ocio para todos lo que igual no quieren ir a ver el fútbol (no todo ha de ser eso), así que estoy intentando llegar e informar a toda esa posible gente para que vengan al concierto», señala Coll.

En el recital mostrará su proyecto Café Dakar, con Coll a la marimba eléctrica y las castanyoles, Carlos Sarduy desde Cuba, a la trompeta y el piano, Tama Ndiaye Alou, desde Senegal, a la percusión y voz, Aarón Puente al bajo y Alain Ladrón de Guevara a la batería, ambos cubanos. Un concierto internacional de folclore y jazz experimental para los que no les gusta el fútbol.