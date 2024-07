Jornadas Flamencas: El talento de la improvisación en la guitarra flamenca

Un domingo de flamenco con vistas al mar. Es un plan atractivo que reunió ayer a más de treinta personas a la entrada de la sala de exposiciones del Auditorio de Caló de s’Oli. Ayer se clausuraron las III Jornadas Flamencas de Sant Josep y el acto de la mañana corría a cargo del joven y prestigioso guitarrista David Caro. Es la primera vez que las jornadas, y el propio Caro, ofrecen un concierto en ese espacio del auditorio (normalmente son en el interior). El hall con paredes de cristal que permiten ver es Cap Nunó al fondo va a dejar que los asistentes disfruten de unos treinta minutos de buenas vistas y buena música.

La matrícula de honor que obtuvo Caro al finalizar los estudios de conservatorio es sólo uno de los reconocimientos que distinguen su carrera. Ha acompañado a artistas flamencos como Manuel Moreno ‘El Pele’, Farruquito, Choro Molina o ‘El Carpeta’ y acumula varios galardones reconocidos en su género. No va a pasar ni 24 horas en la isla, porque ha llegado a las nueve de la mañana y de madrugada coge un vuelo para viajar a Huelva, pero para él es «una alegría» estar aquí: «Con esta humedad, que está uno sudando todo el día», confiesa con gracia.

El patrimonio del flamenco

Antes de que los asistentes entren, a Caro le acompaña el también joven guitarrista flamenco José Ángel Muñiz, que participó el viernes en las Jornadas. Muñiz valora que se celebren este tipo de eventos en la isla «porque el flamenco, que es Patrimonio de la Humanidad, se debe expandir a cualquier sitio posible», puntualiza. Para él «a todo el mundo le interesa algo del flamenco, aunque no entiendas porque no has estudiado, pero siempre te despierta algún sentimiento». Y esto es lo que se comprueba, después de que Bartomeu Tur, coordinador de Cultura de Sant Josep, invite al público, ya sentado, a disfrutar «de este concierto de tanto talento».

David Caro durante su actuación en las III Jornadas Flamencas en Caló de s’Oli. / Vicent Marí

Caro empieza con una mezcla de varios palos flamencos: una granaína y luego pasa por tientos y bulerías que incitan a algún miembro del público a gritar «olé» a su fin. En la primera fila está sentada Ana María con su hija y su nieto. Ella es andaluza y llegó a Eivissa hace 40 años. Por este motivo le gusta tener la oportunidad de disfrutar del flamenco en la isla. En las siguientes melodías, Caro toca una soleá, que dice que homenajea a Federico García Lorca, o palos como el taranto o la tranta y «una cosa que titulé ‘Ensoñación’, que espero que os guste», indica, antes de animar al público con unas palabras en un divertido intento de hablar ibicenco.

El palo gusta y parece hipnotizar a la audiencia. Cada expresión facial desvela un viaje a sentimientos profundos, como antes Muñiz aseguraba que provoca el flamenco. Una mujer se seca una lágrima y lo afianza.

Antes de terminar, el guitarrista también toca «alegrías y bulerías de Cádiz» y una nana en honor a su hija, que nacerá pronto. Al final de esta alguien grita: «¡Qué bonita!», y la expresión define la mañana con la que Caro ha deleitado al público.

Suscríbete para seguir leyendo